Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде заявили, что большинство сенаторов находятся в Москве - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/senatory-1880199536.html
В Совфеде заявили, что большинство сенаторов находятся в Москве
В Совфеде заявили, что большинство сенаторов находятся в Москве - РИА Новости, 24.06.2023
В Совфеде заявили, что большинство сенаторов находятся в Москве
Сенаторы в подавляющем большинстве находятся в Москве, многие возвращаются с региональных недель, заявил первый замглавы международного комитета Совета... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:55
2023-06-24T15:55
москва
россия
ростов-на-дону
евгений пригожин
владимир путин
владимир джабаров
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сенаторы в подавляющем большинстве находятся в Москве, многие возвращаются с региональных недель, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. "Владимир Путин в Кремле, все министры и силовики на рабочих местах. Мэр Москвы Сергей Собянин в столице и регулярно обращается к москвичам с освещением ситуации в городе. Коллеги-сенаторы в подавляющем большинстве в столице. Те сенаторы, которые отправились на региональную неделю в свои регионы, уже на пути в Москву. Ни минуты не сомневаюсь, что мятеж будет подавлен", - написал сенатор в своем телеграм-канале. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
москва
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, ростов-на-дону, евгений пригожин, владимир путин, владимир джабаров, совет федерации рф
Москва, Россия, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ
В Совфеде заявили, что большинство сенаторов находятся в Москве

Замглавы международного комитета Джабаров: большинство сенаторов находятся в Москве

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сенаторы в подавляющем большинстве находятся в Москве, многие возвращаются с региональных недель, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
"Владимир Путин в Кремле, все министры и силовики на рабочих местах. Мэр Москвы Сергей Собянин в столице и регулярно обращается к москвичам с освещением ситуации в городе. Коллеги-сенаторы в подавляющем большинстве в столице. Те сенаторы, которые отправились на региональную неделю в свои регионы, уже на пути в Москву. Ни минуты не сомневаюсь, что мятеж будет подавлен", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам
Вчера, 11:23
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
 
МоскваРоссияРостов-на-ДонуЕвгений ПригожинВладимир ПутинВладимир ДжабаровСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала