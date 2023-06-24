https://ria.ru/20230624/senatory-1880199536.html

В Совфеде заявили, что большинство сенаторов находятся в Москве

В Совфеде заявили, что большинство сенаторов находятся в Москве - РИА Новости, 24.06.2023

В Совфеде заявили, что большинство сенаторов находятся в Москве

Сенаторы в подавляющем большинстве находятся в Москве, многие возвращаются с региональных недель, заявил первый замглавы международного комитета Совета... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:55

2023-06-24T15:55

2023-06-24T15:55

москва

россия

ростов-на-дону

евгений пригожин

владимир путин

владимир джабаров

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сенаторы в подавляющем большинстве находятся в Москве, многие возвращаются с региональных недель, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. "Владимир Путин в Кремле, все министры и силовики на рабочих местах. Мэр Москвы Сергей Собянин в столице и регулярно обращается к москвичам с освещением ситуации в городе. Коллеги-сенаторы в подавляющем большинстве в столице. Те сенаторы, которые отправились на региональную неделю в свои регионы, уже на пути в Москву. Ни минуты не сомневаюсь, что мятеж будет подавлен", - написал сенатор в своем телеграм-канале. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

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москва, россия, ростов-на-дону, евгений пригожин, владимир путин, владимир джабаров, совет федерации рф