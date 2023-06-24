https://ria.ru/20230624/senator-1880221177.html

Ростовчане поддерживают президента, заявила сенатор

Ростовчане поддерживают президента, заявила сенатор - РИА Новости, 24.06.2023

Ростовчане поддерживают президента, заявила сенатор

Ростовчане поддерживают президента РФ, они едины перед всеми угрозами, написала в телеграм-канале сенатор от Ростовской области, первый зампред конституционного РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:45

2023-06-24T17:45

2023-06-24T17:45

россия

ростов-на-дону

ирина рукавишникова

владимир путин

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ростовчане поддерживают президента РФ, они едины перед всеми угрозами, написала в телеграм-канале сенатор от Ростовской области, первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. "Ростовчане активно выражают свою позицию! Мы - вместе с президентом России! В соцсетях, в личных сообщениях. Перед лицом любых угроз мои земляки всегда были едины", - написала она. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/primakov-1880220044.html

https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880188631.html

россия

ростов-на-дону

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростов-на-дону, ирина рукавишникова , владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа