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Ростовчане поддерживают президента, заявила сенатор - РИА Новости, 24.06.2023
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17:45 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/senator-1880221177.html
Ростовчане поддерживают президента, заявила сенатор
Ростовчане поддерживают президента, заявила сенатор - РИА Новости, 24.06.2023
Ростовчане поддерживают президента, заявила сенатор
Ростовчане поддерживают президента РФ, они едины перед всеми угрозами, написала в телеграм-канале сенатор от Ростовской области, первый зампред конституционного РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:45
2023-06-24T17:45
россия
ростов-на-дону
ирина рукавишникова
владимир путин
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ростовчане поддерживают президента РФ, они едины перед всеми угрозами, написала в телеграм-канале сенатор от Ростовской области, первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. "Ростовчане активно выражают свою позицию! Мы - вместе с президентом России! В соцсетях, в личных сообщениях. Перед лицом любых угроз мои земляки всегда были едины", - написала она. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/primakov-1880220044.html
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россия
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россия, ростов-на-дону, ирина рукавишникова , владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа
Россия, Ростов-на-Дону, Ирина Рукавишникова , Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Ростовчане поддерживают президента, заявила сенатор

Сенатор Рукавишникова: ростовчане поддерживают президента, едины перед угрозами

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ростовчане поддерживают президента РФ, они едины перед всеми угрозами, написала в телеграм-канале сенатор от Ростовской области, первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
"Ростовчане активно выражают свою позицию! Мы - вместе с президентом России! В соцсетях, в личных сообщениях. Перед лицом любых угроз мои земляки всегда были едины", - написала она.
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Примаков призвал поддержать Родину и президента
Вчера, 17:38
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
В Совфеде сравнили Пригожина с генералом Власовым
Вчера, 14:45
 
РоссияРостов-на-ДонуИрина РукавишниковаВладимир ПутинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
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