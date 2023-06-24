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Сила России заключается в единстве, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.06.2023
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12:23 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880160328.html
Сила России заключается в единстве, заявила Матвиенко
Сила России заключается в единстве, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.06.2023
Сила России заключается в единстве, заявила Матвиенко
Сила России заключается в единстве и исторической нетерпимости к предательству, заявила в Telegram-канале спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:23
2023-06-24T13:48
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сила России заключается в единстве и исторической нетерпимости к предательству, заявила в Telegram-канале спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сила такой огромной, многонациональной, многоконфессиональной страны в единстве, основанном на гражданской позиции каждого и в нашей исторической нетерпимости к предательству и провокаторству", - написала Матвиенко. По словам спикера, президент все сказал. "Сказал так, что ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений. Он был предельно откровенен и убедителен", - подчеркнула политик.
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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, попытка вооруженного мятежа
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Попытка вооруженного мятежа
Сила России заключается в единстве, заявила Матвиенко

Глава Совфеда Матвиенко: сила России заключается в единстве и нетерпимости к предательству

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сила России заключается в единстве и исторической нетерпимости к предательству, заявила в Telegram-канале спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Сила такой огромной, многонациональной, многоконфессиональной страны в единстве, основанном на гражданской позиции каждого и в нашей исторической нетерпимости к предательству и провокаторству", - написала Матвиенко.
По словам спикера, президент все сказал. "Сказал так, что ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений. Он был предельно откровенен и убедителен", - подчеркнула политик.
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Вчера, 11:23
 
ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФПопытка вооруженного мятежа
 
 
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