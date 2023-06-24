https://ria.ru/20230624/rossiya-1880160328.html

Сила России заключается в единстве, заявила Матвиенко

Сила России заключается в единстве, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.06.2023

Сила России заключается в единстве, заявила Матвиенко

Сила России заключается в единстве и исторической нетерпимости к предательству, заявила в Telegram-канале спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:23

2023-06-24T12:23

2023-06-24T13:48

общество

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сила России заключается в единстве и исторической нетерпимости к предательству, заявила в Telegram-канале спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сила такой огромной, многонациональной, многоконфессиональной страны в единстве, основанном на гражданской позиции каждого и в нашей исторической нетерпимости к предательству и провокаторству", - написала Матвиенко. По словам спикера, президент все сказал. "Сказал так, что ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений. Он был предельно откровенен и убедителен", - подчеркнула политик.

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, попытка вооруженного мятежа