https://ria.ru/20230624/rossiya-1880160328.html
Сила России заключается в единстве, заявила Матвиенко
Сила России заключается в единстве, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.06.2023
Сила России заключается в единстве, заявила Матвиенко
Сила России заключается в единстве и исторической нетерпимости к предательству, заявила в Telegram-канале спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:23
2023-06-24T12:23
2023-06-24T13:48
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сила России заключается в единстве и исторической нетерпимости к предательству, заявила в Telegram-канале спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сила такой огромной, многонациональной, многоконфессиональной страны в единстве, основанном на гражданской позиции каждого и в нашей исторической нетерпимости к предательству и провокаторству", - написала Матвиенко. По словам спикера, президент все сказал. "Сказал так, что ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений. Он был предельно откровенен и убедителен", - подчеркнула политик.
https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, попытка вооруженного мятежа
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Попытка вооруженного мятежа
Сила России заключается в единстве, заявила Матвиенко
Глава Совфеда Матвиенко: сила России заключается в единстве и нетерпимости к предательству