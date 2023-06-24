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Путин провел разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана - РИА Новости, 24.06.2023
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13:29 24.06.2023 (обновлено: 13:44 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/putin-1880172606.html
Путин провел разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана
Путин провел разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана - РИА Новости, 24.06.2023
Путин провел разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и лидером... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:29
2023-06-24T13:44
политика
белоруссия
узбекистан
казахстан
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент проинформировал собеседников о ситуации", — сказал он.
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политика, белоруссия, узбекистан, казахстан, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко
Политика, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко
Путин провел разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана

Песков: Путин поговорил по телефону с президентами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент проинформировал собеседников о ситуации", — сказал он.
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ПолитикаБелоруссияУзбекистанКазахстанВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр Лукашенко
 
 
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