https://ria.ru/20230624/putin-1880172606.html
Путин провел разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана
Путин провел разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана - РИА Новости, 24.06.2023
Путин провел разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и лидером... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:29
2023-06-24T13:29
2023-06-24T13:44
политика
белоруссия
узбекистан
казахстан
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент проинформировал собеседников о ситуации", — сказал он.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
белоруссия
узбекистан
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, белоруссия, узбекистан, казахстан, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко
Политика, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко
Путин провел разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана
Песков: Путин поговорил по телефону с президентами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана