https://ria.ru/20230624/putin-1880172606.html

Путин провел разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана

Путин провел разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана - РИА Новости, 24.06.2023

Путин провел разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и лидером... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:29

2023-06-24T13:29

2023-06-24T13:44

политика

белоруссия

узбекистан

казахстан

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент проинформировал собеседников о ситуации", — сказал он.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

белоруссия

узбекистан

казахстан

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Ольга Фомченкова

политика, белоруссия, узбекистан, казахстан, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко