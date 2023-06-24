https://ria.ru/20230624/provokatsii-1880153544.html

Губернатор призвал колымских бойцов "Вагнера" не поддаваться на провокации

Губернатор призвал колымских бойцов "Вагнера" не поддаваться на провокации - РИА Новости, 24.06.2023

Губернатор призвал колымских бойцов "Вагнера" не поддаваться на провокации

Губернатор Колымы Сергей Носов призвал бойцов, представляющих регион в "Вагнере", не поддаваться на провокации и помнить, что магаданцы всегда были верны... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:38

2023-06-24T11:38

2023-06-24T13:48

россия

магаданская область

ростов-на-дону

владимир путин

евгений пригожин

сергей носов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864669457_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_edce884aced82f7a9c68f804390e804e.jpg

МАГАДАН, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Колымы Сергей Носов призвал бойцов, представляющих регион в "Вагнере", не поддаваться на провокации и помнить, что магаданцы всегда были верны России, долгу и присяге. Об этом он написал в своем телеграм-канале."Сегодня добровольцы, мобилизованные, контрактники, бойцы ЧВК "Вагнер" из Магаданской области бок о бок сражаются на фронте с фашистами. Да сложно, трудно, но магаданцы всегда помнили о верности России, долгу и присяге, вместе решают общую задачу! Сейчас нельзя поддаваться на провокации! Уверен, что только вместе, сплотившись вокруг Верховного главнокомандующего, нашего президента, мы защитим нашу страну и наш народ!", - написал Носов. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.

https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html

россия

магаданская область

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, магаданская область, ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, сергей носов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа