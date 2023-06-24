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Губернатор призвал колымских бойцов "Вагнера" не поддаваться на провокации - РИА Новости, 24.06.2023
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11:38 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/provokatsii-1880153544.html
Губернатор призвал колымских бойцов "Вагнера" не поддаваться на провокации
Губернатор призвал колымских бойцов "Вагнера" не поддаваться на провокации - РИА Новости, 24.06.2023
Губернатор призвал колымских бойцов "Вагнера" не поддаваться на провокации
Губернатор Колымы Сергей Носов призвал бойцов, представляющих регион в "Вагнере", не поддаваться на провокации и помнить, что магаданцы всегда были верны... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:38
2023-06-24T13:48
россия
магаданская область
ростов-на-дону
владимир путин
евгений пригожин
сергей носов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МАГАДАН, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Колымы Сергей Носов призвал бойцов, представляющих регион в "Вагнере", не поддаваться на провокации и помнить, что магаданцы всегда были верны России, долгу и присяге. Об этом он написал в своем телеграм-канале."Сегодня добровольцы, мобилизованные, контрактники, бойцы ЧВК "Вагнер" из Магаданской области бок о бок сражаются на фронте с фашистами. Да сложно, трудно, но магаданцы всегда помнили о верности России, долгу и присяге, вместе решают общую задачу! Сейчас нельзя поддаваться на провокации! Уверен, что только вместе, сплотившись вокруг Верховного главнокомандующего, нашего президента, мы защитим нашу страну и наш народ!", - написал Носов. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html
россия
магаданская область
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россия, магаданская область, ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, сергей носов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа
Россия, Магаданская область, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Сергей Носов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Губернатор призвал колымских бойцов "Вагнера" не поддаваться на провокации

Губернатор Носов призвал колымских бойцов "Вагнера" не поддаваться на провокации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы группы Вагнера
Бойцы группы Вагнера - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы группы Вагнера. Архивное фото
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МАГАДАН, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Колымы Сергей Носов призвал бойцов, представляющих регион в "Вагнере", не поддаваться на провокации и помнить, что магаданцы всегда были верны России, долгу и присяге. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Сегодня добровольцы, мобилизованные, контрактники, бойцы ЧВК "Вагнер" из Магаданской области бок о бок сражаются на фронте с фашистами. Да сложно, трудно, но магаданцы всегда помнили о верности России, долгу и присяге, вместе решают общую задачу! Сейчас нельзя поддаваться на провокации! Уверен, что только вместе, сплотившись вокруг Верховного главнокомандующего, нашего президента, мы защитим нашу страну и наш народ!", - написал Носов.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Организаторы мятежа предали славу бойцов "Вагнера", заявил Путин
Вчера, 10:25
 
РоссияМагаданская областьРостов-на-ДонуВладимир ПутинЕвгений ПригожинСергей НосовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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