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В Петербурге призвали земляков из "Вагнера" не выполнять преступные приказы - РИА Новости, 24.06.2023
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16:25 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/prikazy-1880207560.html
В Петербурге призвали земляков из "Вагнера" не выполнять преступные приказы
В Петербурге призвали земляков из "Вагнера" не выполнять преступные приказы - РИА Новости, 24.06.2023
В Петербурге призвали земляков из "Вагнера" не выполнять преступные приказы
Спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в своем телеграм-канале призвал петербургских бойцов группы "Вагнер" отказаться от... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:25
2023-06-24T16:25
санкт-петербург
россия
евгений пригожин
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в своем телеграм-канале призвал петербургских бойцов группы "Вагнер" отказаться от исполнения преступных приказов и вернуться в ряды защитников Отечества, а также сплотиться вокруг президента. "Прошу всех наших земляков, которые волей судьбы оказались в рядах группы "Вагнер", отказаться от исполнения преступных приказов и вернуться в ряды защитников Отечества. Сегодня мы должны быть вместе с президентом. Мы верим в нашу страну. Вместе мы победим", - написал он. Бельский также призвал петербуржцев и гостей города сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. "Это очень важно сегодня, когда наша страна ведет тяжелую борьбу за будущее России. С неонацистами на фронте сражаются тысячи петербуржцев. Любой раскол в тылу – удар в спину нашим братьям, настоящее предательство родины и народа. В Санкт-Петербурге – городе-герое, который хорошо знает, как важно единство, мы этого не допустим. Ситуация в городе полностью под контролем", - написал Бельский. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут "предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", где "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".
https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html
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санкт-петербург, россия, евгений пригожин, владимир путин, попытка вооруженного мятежа, безопасность
Санкт-Петербург, Россия, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа, Безопасность
В Петербурге призвали земляков из "Вагнера" не выполнять преступные приказы

Глава заксобрания Бельский призвал земляков из "Вагнера" не выполнять преступные приказы

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в своем телеграм-канале призвал петербургских бойцов группы "Вагнер" отказаться от исполнения преступных приказов и вернуться в ряды защитников Отечества, а также сплотиться вокруг президента.
"Прошу всех наших земляков, которые волей судьбы оказались в рядах группы "Вагнер", отказаться от исполнения преступных приказов и вернуться в ряды защитников Отечества. Сегодня мы должны быть вместе с президентом. Мы верим в нашу страну. Вместе мы победим", - написал он.
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Бельский также призвал петербуржцев и гостей города сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
«
"Это очень важно сегодня, когда наша страна ведет тяжелую борьбу за будущее России. С неонацистами на фронте сражаются тысячи петербуржцев. Любой раскол в тылу – удар в спину нашим братьям, настоящее предательство родины и народа. В Санкт-Петербурге – городе-герое, который хорошо знает, как важно единство, мы этого не допустим. Ситуация в городе полностью под контролем", - написал Бельский.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут "предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", где "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".
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Санкт-ПетербургРоссияЕвгений ПригожинВладимир ПутинПопытка вооруженного мятежаБезопасность
 
 
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