https://ria.ru/20230624/prikazy-1880207560.html

В Петербурге призвали земляков из "Вагнера" не выполнять преступные приказы

В Петербурге призвали земляков из "Вагнера" не выполнять преступные приказы - РИА Новости, 24.06.2023

В Петербурге призвали земляков из "Вагнера" не выполнять преступные приказы

Спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в своем телеграм-канале призвал петербургских бойцов группы "Вагнер" отказаться от... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:25

2023-06-24T16:25

2023-06-24T16:25

санкт-петербург

россия

евгений пригожин

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500071_101:0:2595:1403_1920x0_80_0_0_ea4f2ce628b91e5bef2f9b1a05da2e02.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в своем телеграм-канале призвал петербургских бойцов группы "Вагнер" отказаться от исполнения преступных приказов и вернуться в ряды защитников Отечества, а также сплотиться вокруг президента. "Прошу всех наших земляков, которые волей судьбы оказались в рядах группы "Вагнер", отказаться от исполнения преступных приказов и вернуться в ряды защитников Отечества. Сегодня мы должны быть вместе с президентом. Мы верим в нашу страну. Вместе мы победим", - написал он. Бельский также призвал петербуржцев и гостей города сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. "Это очень важно сегодня, когда наша страна ведет тяжелую борьбу за будущее России. С неонацистами на фронте сражаются тысячи петербуржцев. Любой раскол в тылу – удар в спину нашим братьям, настоящее предательство родины и народа. В Санкт-Петербурге – городе-герое, который хорошо знает, как важно единство, мы этого не допустим. Ситуация в городе полностью под контролем", - написал Бельский. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут "предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", где "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".

https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, евгений пригожин, владимир путин, попытка вооруженного мятежа, безопасность