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В Совфеде сравнили Пригожина с генералом Власовым - РИА Новости, 24.06.2023
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14:45 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880188631.html
В Совфеде сравнили Пригожина с генералом Власовым
В Совфеде сравнили Пригожина с генералом Власовым - РИА Новости, 24.06.2023
В Совфеде сравнили Пригожина с генералом Власовым
Евгений Пригожин - современная версия перешедшего на сторону нацистской Германии генерала Андрея Власова, заявил в Telegram-канале замглавы оборонного комитета... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:45
2023-06-24T14:45
безопасность
евгений пригожин
сергей муратов
совет федерации рф
чвк "вагнер"
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Евгений Пригожин - современная версия перешедшего на сторону нацистской Германии генерала Андрея Власова, заявил в Telegram-канале замглавы оборонного комитета Совфеда Сергей Муратов.В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Организация вооруженного мятежа")."Если человеку, офицеру и командиру доверили в руки оружие и возложили на него в этом надежды и обязанность защищать свою страну, а он развернул своё оружие в другую сторону, как в свое время это сделал "главный" предатель Великой Отечественной войны генерал Власов. То же самое сегодня повторил и Пригожин. Пригожин - это Власов новейшей истории России. Мы все время ждем предательства от либералов, а получили предательство совсем с неожиданной стороны. Тем особенно тяжелее это воспринимается", - написал сенатор.Муратов подчеркнул, что в такие времена нужно объединиться вокруг гаранта Конституции - президента России."А Пригожину хотелось бы напомнить слова немецкого генерала Иоганна Вайса, который был задержан во время провала заговора против Гитлера: "Лучше быть повешенным за верность, чем за предательство"", - заключил политик.Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил в своем телеграм-канале, что "предательство Пригожина простить невозможно". "Во избежание кровопролития и нанесения непоправимого урона Отечеству Евгений Пригожин должен незамедлительно сдаться законным властям Российской Федерации", - заключил он.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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безопасность, евгений пригожин, сергей муратов, совет федерации рф, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа
Безопасность, Евгений Пригожин, Сергей Муратов, Совет Федерации РФ, ЧВК "Вагнер", Попытка вооруженного мятежа
В Совфеде сравнили Пригожина с генералом Власовым

Сенатор Муратов назвал Евгения Пригожина современной версией генерала Андрея Власова

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Евгений Пригожин - современная версия перешедшего на сторону нацистской Германии генерала Андрея Власова, заявил в Telegram-канале замглавы оборонного комитета Совфеда Сергей Муратов.
В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Организация вооруженного мятежа").
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Вчера, 11:36
"Если человеку, офицеру и командиру доверили в руки оружие и возложили на него в этом надежды и обязанность защищать свою страну, а он развернул своё оружие в другую сторону, как в свое время это сделал "главный" предатель Великой Отечественной войны генерал Власов. То же самое сегодня повторил и Пригожин. Пригожин - это Власов новейшей истории России. Мы все время ждем предательства от либералов, а получили предательство совсем с неожиданной стороны. Тем особенно тяжелее это воспринимается", - написал сенатор.
Муратов подчеркнул, что в такие времена нужно объединиться вокруг гаранта Конституции - президента России.
«
"А Пригожину хотелось бы напомнить слова немецкого генерала Иоганна Вайса, который был задержан во время провала заговора против Гитлера: "Лучше быть повешенным за верность, чем за предательство"", - заключил политик.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил в своем телеграм-канале, что "предательство Пригожина простить невозможно". "Во избежание кровопролития и нанесения непоправимого урона Отечеству Евгений Пригожин должен незамедлительно сдаться законным властям Российской Федерации", - заключил он.
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В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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БезопасностьЕвгений ПригожинСергей МуратовСовет Федерации РФЧВК "Вагнер"Попытка вооруженного мятежа
 
 
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