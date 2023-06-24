https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880188631.html

В Совфеде сравнили Пригожина с генералом Власовым

В Совфеде сравнили Пригожина с генералом Власовым - РИА Новости, 24.06.2023

В Совфеде сравнили Пригожина с генералом Власовым

Евгений Пригожин - современная версия перешедшего на сторону нацистской Германии генерала Андрея Власова, заявил в Telegram-канале замглавы оборонного комитета... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:45

2023-06-24T14:45

2023-06-24T14:45

безопасность

евгений пригожин

сергей муратов

совет федерации рф

чвк "вагнер"

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Евгений Пригожин - современная версия перешедшего на сторону нацистской Германии генерала Андрея Власова, заявил в Telegram-канале замглавы оборонного комитета Совфеда Сергей Муратов.В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Организация вооруженного мятежа")."Если человеку, офицеру и командиру доверили в руки оружие и возложили на него в этом надежды и обязанность защищать свою страну, а он развернул своё оружие в другую сторону, как в свое время это сделал "главный" предатель Великой Отечественной войны генерал Власов. То же самое сегодня повторил и Пригожин. Пригожин - это Власов новейшей истории России. Мы все время ждем предательства от либералов, а получили предательство совсем с неожиданной стороны. Тем особенно тяжелее это воспринимается", - написал сенатор.Муратов подчеркнул, что в такие времена нужно объединиться вокруг гаранта Конституции - президента России."А Пригожину хотелось бы напомнить слова немецкого генерала Иоганна Вайса, который был задержан во время провала заговора против Гитлера: "Лучше быть повешенным за верность, чем за предательство"", - заключил политик.Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил в своем телеграм-канале, что "предательство Пригожина простить невозможно". "Во избежание кровопролития и нанесения непоправимого урона Отечеству Евгений Пригожин должен незамедлительно сдаться законным властям Российской Федерации", - заключил он.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, евгений пригожин, сергей муратов, совет федерации рф, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа