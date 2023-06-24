В Совфеде сравнили Пригожина с генералом Власовым
Сенатор Муратов назвал Евгения Пригожина современной версией генерала Андрея Власова
Евгений Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Евгений Пригожин - современная версия перешедшего на сторону нацистской Германии генерала Андрея Власова, заявил в Telegram-канале замглавы оборонного комитета Совфеда Сергей Муратов.
В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Организация вооруженного мятежа").
"Если человеку, офицеру и командиру доверили в руки оружие и возложили на него в этом надежды и обязанность защищать свою страну, а он развернул своё оружие в другую сторону, как в свое время это сделал "главный" предатель Великой Отечественной войны генерал Власов. То же самое сегодня повторил и Пригожин. Пригожин - это Власов новейшей истории России. Мы все время ждем предательства от либералов, а получили предательство совсем с неожиданной стороны. Тем особенно тяжелее это воспринимается", - написал сенатор.
Муратов подчеркнул, что в такие времена нужно объединиться вокруг гаранта Конституции - президента России.
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"А Пригожину хотелось бы напомнить слова немецкого генерала Иоганна Вайса, который был задержан во время провала заговора против Гитлера: "Лучше быть повешенным за верность, чем за предательство"", - заключил политик.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил в своем телеграм-канале, что "предательство Пригожина простить невозможно". "Во избежание кровопролития и нанесения непоправимого урона Отечеству Евгений Пригожин должен незамедлительно сдаться законным властям Российской Федерации", - заключил он.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.