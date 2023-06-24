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В Днепропетровской области повредило объект инфраструктуры - РИА Новости, 24.06.2023
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08:18 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/povrezhdenie-1880124107.html
В Днепропетровской области повредило объект инфраструктуры
В Днепропетровской области повредило объект инфраструктуры - РИА Новости, 24.06.2023
В Днепропетровской области повредило объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области Украины, написал в телеграм-канале глава облсовета Николай Лукашук. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T08:18
2023-06-24T08:18
в мире
украина
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области Украины, написал в телеграм-канале глава облсовета Николай Лукашук. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил. "Ситуация безопасности на Днепропетровщине .. Еще одно попадание пришлось по объекту инфраструктуры. Последствия выясняются", - написал Лукашук. Ранее в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, но позже была отменена. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что взрывы повторно прозвучали в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Ранее издание сообщало о взрывах и в Кременчуге в Полтавской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина
днепропетровская область
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в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области повредило объект инфраструктуры

Глава облсовета Днепропетровской области: в регионе повредило объект инфраструктуры

© Фото : ДСНС України Пожарная служба Украины
Пожарная служба Украины - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : ДСНС України
Пожарная служба Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области Украины, написал в телеграм-канале глава облсовета Николай Лукашук.
О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.
"Ситуация безопасности на Днепропетровщине .. Еще одно попадание пришлось по объекту инфраструктуры. Последствия выясняются", - написал Лукашук.
Ранее в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, но позже была отменена. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что взрывы повторно прозвучали в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Ранее издание сообщало о взрывах и в Кременчуге в Полтавской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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