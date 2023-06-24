https://ria.ru/20230624/povrezhdenie-1880124107.html

В Днепропетровской области повредило объект инфраструктуры

В Днепропетровской области повредило объект инфраструктуры - РИА Новости, 24.06.2023

В Днепропетровской области повредило объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области Украины, написал в телеграм-канале глава облсовета Николай Лукашук. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T08:18

2023-06-24T08:18

2023-06-24T08:18

в мире

украина

днепропетровская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области Украины, написал в телеграм-канале глава облсовета Николай Лукашук. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил. "Ситуация безопасности на Днепропетровщине .. Еще одно попадание пришлось по объекту инфраструктуры. Последствия выясняются", - написал Лукашук. Ранее в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, но позже была отменена. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что взрывы повторно прозвучали в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Ранее издание сообщало о взрывах и в Кременчуге в Полтавской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230624/vzryvy-1880122479.html

украина

днепропетровская область

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф