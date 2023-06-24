https://ria.ru/20230624/povrezhdenie-1880124107.html
В Днепропетровской области повредило объект инфраструктуры
В Днепропетровской области повредило объект инфраструктуры - РИА Новости, 24.06.2023
В Днепропетровской области повредило объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области Украины, написал в телеграм-канале глава облсовета Николай Лукашук. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T08:18
2023-06-24T08:18
2023-06-24T08:18
в мире
украина
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_ae3acefff0ca297a4f5cbc1d8d7d46e5.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области Украины, написал в телеграм-канале глава облсовета Николай Лукашук. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил. "Ситуация безопасности на Днепропетровщине .. Еще одно попадание пришлось по объекту инфраструктуры. Последствия выясняются", - написал Лукашук. Ранее в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, но позже была отменена. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что взрывы повторно прозвучали в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Ранее издание сообщало о взрывах и в Кременчуге в Полтавской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230624/vzryvy-1880122479.html
украина
днепропетровская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_5a7f559de9226cf634020a556ea25262.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области повредило объект инфраструктуры
Глава облсовета Днепропетровской области: в регионе повредило объект инфраструктуры
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области Украины, написал в телеграм-канале
глава облсовета Николай Лукашук.
О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.
"Ситуация безопасности на Днепропетровщине .. Еще одно попадание пришлось по объекту инфраструктуры. Последствия выясняются", - написал Лукашук.
Ранее в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, но позже была отменена. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что взрывы повторно прозвучали в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Ранее издание сообщало о взрывах и в Кременчуге в Полтавской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе