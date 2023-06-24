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Объявлен победитель шоу "Удивительные люди"

Объявлен победитель шоу "Удивительные люди" - РИА Новости, 24.06.2023

Объявлен победитель шоу "Удивительные люди"

На телеканале "Россия 1" состоялся финал шестого сезона шоу о невероятных способностях "Удивительные люди". В ходе зрительного голосования победил канатоходец... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T01:01

2023-06-24T01:01

2023-06-24T01:27

шоубиз

новости шоу-бизнеса

россия-1 (телеканал)

республика дагестан

россия

евгений папунаишвили

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. На телеканале "Россия 1" состоялся финал шестого сезона шоу о невероятных способностях "Удивительные люди". В ходе зрительного голосования победил канатоходец Камиль Мамаев из Дагестана. За ним юный химик Игорь Козырев и братья-танцоры из Индии Виру и Раму Бавари. "Я не ожидал, что пройду в финал, а тем более стану победителем, потому что знал, что все участники шоу – уникальные профессионалы мирового уровня. Я благодарен команде проекта "Удивительные люди", которые подготавливали меня к съемкам моих испытаний, обеспечивали безопасность", – прокомментировал свою победу канатоходец.В финале Мамаев удивил жюри и зрителей, продемонстрировав фантастическое мастерство баланса, проехав на мотоцикле на высоте от 100 до 200 метров по стальному канату длиной в один километр, натянутому над Сулакским каньоном.Камиль Мамаев стал обладателем Кубка шоу и денежного приза в размере пяти миллионов рублей.Премьера шестого сезона состоялась 19 мая. Все это время мастерство участников оценивали члены жюри: шоумен Александр Пушной, хореограф Евгений Папунаишвили, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.Вел проект дважды лауреат премии ТЭФИ, музыкант и энциклопедист Артем Варгафтик.

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, россия-1 (телеканал), республика дагестан, россия, евгений папунаишвили