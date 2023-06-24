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Объявлен победитель шоу "Удивительные люди" - РИА Новости, 24.06.2023
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Шоубиз
 
01:01 24.06.2023 (обновлено: 01:27 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/pobeditel-1880109125.html
Объявлен победитель шоу "Удивительные люди"
Объявлен победитель шоу "Удивительные люди" - РИА Новости, 24.06.2023
Объявлен победитель шоу "Удивительные люди"
На телеканале "Россия 1" состоялся финал шестого сезона шоу о невероятных способностях "Удивительные люди". В ходе зрительного голосования победил канатоходец... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T01:01
2023-06-24T01:27
шоубиз
новости шоу-бизнеса
россия-1 (телеканал)
республика дагестан
россия
евгений папунаишвили
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. На телеканале "Россия 1" состоялся финал шестого сезона шоу о невероятных способностях "Удивительные люди". В ходе зрительного голосования победил канатоходец Камиль Мамаев из Дагестана. За ним юный химик Игорь Козырев и братья-танцоры из Индии Виру и Раму Бавари. &quot;Я не ожидал, что пройду в финал, а тем более стану победителем, потому что знал, что все участники шоу – уникальные профессионалы мирового уровня. Я благодарен команде проекта &quot;Удивительные люди&quot;, которые подготавливали меня к съемкам моих испытаний, обеспечивали безопасность&quot;, – прокомментировал свою победу канатоходец.В финале Мамаев удивил жюри и зрителей, продемонстрировав фантастическое мастерство баланса, проехав на мотоцикле на высоте от 100 до 200 метров по стальному канату длиной в один километр, натянутому над Сулакским каньоном.Камиль Мамаев стал обладателем Кубка шоу и денежного приза в размере пяти миллионов рублей.Премьера шестого сезона состоялась 19 мая. Все это время мастерство участников оценивали члены жюри: шоумен Александр Пушной, хореограф Евгений Папунаишвили, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.Вел проект дважды лауреат премии ТЭФИ, музыкант и энциклопедист Артем Варгафтик.
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новости шоу-бизнеса, россия-1 (телеканал), республика дагестан, россия, евгений папунаишвили
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Россия-1 (телеканал), Республика Дагестан, Россия, Евгений Папунаишвили
Объявлен победитель шоу "Удивительные люди"

Победителем шоу "Удивительные люди" стал канатоходец Камиль Мамаев из Дагестана

© Фото : Пресс-служба телеканала "Россия" Победитель шоу "Удивительные люди" канатоходец Камиль Мамаев (в центре)
Победитель шоу Удивительные люди канатоходец Камиль Мамаев (в центре) - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : Пресс-служба телеканала "Россия"
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. На телеканале "Россия 1" состоялся финал шестого сезона шоу о невероятных способностях "Удивительные люди". В ходе зрительного голосования победил канатоходец Камиль Мамаев из Дагестана.
За ним юный химик Игорь Козырев и братья-танцоры из Индии Виру и Раму Бавари.
«

"Я не ожидал, что пройду в финал, а тем более стану победителем, потому что знал, что все участники шоу – уникальные профессионалы мирового уровня. Я благодарен команде проекта "Удивительные люди", которые подготавливали меня к съемкам моих испытаний, обеспечивали безопасность", – прокомментировал свою победу канатоходец.

В финале Мамаев удивил жюри и зрителей, продемонстрировав фантастическое мастерство баланса, проехав на мотоцикле на высоте от 100 до 200 метров по стальному канату длиной в один километр, натянутому над Сулакским каньоном.
Камиль Мамаев стал обладателем Кубка шоу и денежного приза в размере пяти миллионов рублей.
Премьера шестого сезона состоялась 19 мая. Все это время мастерство участников оценивали члены жюри: шоумен Александр Пушной, хореограф Евгений Папунаишвили, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.
Вел проект дважды лауреат премии ТЭФИ, музыкант и энциклопедист Артем Варгафтик.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаРоссия-1 (телеканал)Республика ДагестанРоссияЕвгений Папунаишвили
 
 
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