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Путин не планирует посещать "Алые паруса" в Петербурге - РИА Новости, 24.06.2023
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19:32 24.06.2023 (обновлено: 19:38 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/peterburg-1880237966.html
Путин не планирует посещать "Алые паруса" в Петербурге
Путин не планирует посещать "Алые паруса" в Петербурге - РИА Новости, 24.06.2023
Путин не планирует посещать "Алые паруса" в Петербурге
Посещения "Алых парусов" в Санкт-Петербурге нет в планах президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:32
2023-06-24T19:38
санкт-петербург
владимир путин
дмитрий песков
россия
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посещения "Алых парусов" в Санкт-Петербурге нет в планах президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента такое мероприятие.Ранее сообщалось, что праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге в ночь с субботы на воскресенье.
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санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, россия, общество
Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Общество
Путин не планирует посещать "Алые паруса" в Петербурге

Песков: Путин не планирует посещать "Алые паруса" в Петербурге

© РИА Новости / Андрей Бессонов | Перейти в медиабанкБриг "Россия" прибыл к празднику "Алые паруса" в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге
Бриг Россия прибыл к празднику Алые паруса в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Андрей Бессонов
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Бриг "Россия" прибыл к празднику "Алые паруса" в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посещения "Алых парусов" в Санкт-Петербурге нет в планах президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента такое мероприятие.
Ранее сообщалось, что праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге в ночь с субботы на воскресенье.
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