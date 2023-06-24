https://ria.ru/20230624/peterburg-1880237966.html

Путин не планирует посещать "Алые паруса" в Петербурге

Путин не планирует посещать "Алые паруса" в Петербурге - РИА Новости, 24.06.2023

Путин не планирует посещать "Алые паруса" в Петербурге

Посещения "Алых парусов" в Санкт-Петербурге нет в планах президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:32

2023-06-24T19:32

2023-06-24T19:38

санкт-петербург

владимир путин

дмитрий песков

россия

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посещения "Алых парусов" в Санкт-Петербурге нет в планах президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента такое мероприятие.Ранее сообщалось, что праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге в ночь с субботы на воскресенье.

https://ria.ru/20230624/perekrytie-1880222072.html

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санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, россия, общество