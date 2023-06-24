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Обстановка в Петербурге под контролем, заявил Беглов - РИА Новости, 24.06.2023
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14:03 24.06.2023 (обновлено: 14:28 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/peterburg-1880179064.html
Обстановка в Петербурге под контролем, заявил Беглов
Обстановка в Петербурге под контролем, заявил Беглов - РИА Новости, 24.06.2023
Обстановка в Петербурге под контролем, заявил Беглов
Обстановка в Санкт-Петербурге контролируется органами исполнительной власти и правоохранительными органами, написал в телеграм-канале губернатор города... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:03
2023-06-24T14:28
санкт-петербург
александр беглов
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в Санкт-Петербурге контролируется органами исполнительной власти и правоохранительными органами, написал в телеграм-канале губернатор города Александр Беглов."Обстановка в Санкт-Петербурге контролируется органами исполнительной власти, правоохранительными органами и не требует никаких изменений", - сообщил он в своем телеграм-канале, обращаясь к жителям города.Ранее пресс-служба администрации губернатора сообщала, что законные действия правоохранительных органов, в том числе в здании "ЧВК Вагнер Центра", не оказывают влияния на жизнь города.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.Ранее власти ряда регионов, в частности, Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской, Липецкой областей, а также Москвы, в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий. В Калужской области отменены вечерние мероприятия.
https://ria.ru/20230624/siloviki-1880130658.html
https://ria.ru/20230624/deputaty-1880174434.html
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санкт-петербург, александр беглов, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Обстановка в Петербурге под контролем, заявил Беглов

Губернатор Беглов: обстановка в Петербурге контролируется органами исполнительной власти

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной
Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в Санкт-Петербурге контролируется органами исполнительной власти и правоохранительными органами, написал в телеграм-канале губернатор города Александр Беглов.
"Обстановка в Санкт-Петербурге контролируется органами исполнительной власти, правоохранительными органами и не требует никаких изменений", - сообщил он в своем телеграм-канале, обращаясь к жителям города.
Силовики у здания ЧВК Вагнер Центра на Зольной улице в Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
В Петербурге оцепили здание "Вагнер Центра"
Вчера, 09:20
Ранее пресс-служба администрации губернатора сообщала, что законные действия правоохранительных органов, в том числе в здании "ЧВК Вагнер Центра", не оказывают влияния на жизнь города.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
Ранее власти ряда регионов, в частности, Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской, Липецкой областей, а также Москвы, в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий. В Калужской области отменены вечерние мероприятия.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Депутаты Госдумы призвали общество сплотиться вокруг президента
Вчера, 13:38
 
Санкт-ПетербургАлександр БегловБезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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