https://ria.ru/20230624/peterburg-1880164067.html

В Петербурге силовики дежурят у здания медиагруппы Пригожина

В Петербурге силовики дежурят у здания медиагруппы Пригожина - РИА Новости, 24.06.2023

В Петербурге силовики дежурят у здания медиагруппы Пригожина

Силовики дежурят в районе офиса медиагруппы "Патриот" на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге, которую связывают с Евгением Пригожиным, передает... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:41

2023-06-24T12:41

2023-06-24T13:48

россия

санкт-петербург

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Силовики дежурят в районе офиса медиагруппы "Патриот" на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге, которую связывают с Евгением Пригожиным, передает корреспондент РИА Новости. Правоохранители находятся у входа в жилой комплекс, одно из зданий которого занимает офис "Патриота", попечительский совет которого ранее возглавлял Пригожин, также они дежурят на внутренней территории ЖК. Вдоль Приморского проспекта напротив входа в жилой комплекс стоят несколько полицейских машин. Как рассказал РИА Новости один из правоохранителей, для прохода на территорию ЖК жильцам нужно предъявить сведения о регистрации, а арендаторам квартир - соответствующие договоры. Как сообщалось ранее, в субботу утром силовики также оцепили здание "ЧВК Вагнер Центра" на Зольной улице в Невском районе Петербурга. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Там добавили, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880161001.html

https://ria.ru/20230624/prikazy-1880151560.html

россия

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа