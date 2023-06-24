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В Петербурге силовики дежурят у здания медиагруппы Пригожина - РИА Новости, 24.06.2023
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12:41 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/peterburg-1880164067.html
В Петербурге силовики дежурят у здания медиагруппы Пригожина
В Петербурге силовики дежурят у здания медиагруппы Пригожина - РИА Новости, 24.06.2023
В Петербурге силовики дежурят у здания медиагруппы Пригожина
Силовики дежурят в районе офиса медиагруппы "Патриот" на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге, которую связывают с Евгением Пригожиным, передает... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:41
2023-06-24T13:48
россия
санкт-петербург
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Силовики дежурят в районе офиса медиагруппы "Патриот" на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге, которую связывают с Евгением Пригожиным, передает корреспондент РИА Новости. Правоохранители находятся у входа в жилой комплекс, одно из зданий которого занимает офис "Патриота", попечительский совет которого ранее возглавлял Пригожин, также они дежурят на внутренней территории ЖК. Вдоль Приморского проспекта напротив входа в жилой комплекс стоят несколько полицейских машин. Как рассказал РИА Новости один из правоохранителей, для прохода на территорию ЖК жильцам нужно предъявить сведения о регистрации, а арендаторам квартир - соответствующие договоры. Как сообщалось ранее, в субботу утром силовики также оцепили здание "ЧВК Вагнер Центра" на Зольной улице в Невском районе Петербурга. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Там добавили, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880161001.html
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россия, санкт-петербург, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа
Россия, Санкт-Петербург, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
В Петербурге силовики дежурят у здания медиагруппы Пригожина

Силовики дежурят у здания медиагруппы в Петербурге, которую связывают с Пригожиным

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкОбстановка у здания "Вагнер-центра" в Петербурге
Обстановка у здания Вагнер-центра в Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Обстановка у здания "Вагнер-центра" в Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Силовики дежурят в районе офиса медиагруппы "Патриот" на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге, которую связывают с Евгением Пригожиным, передает корреспондент РИА Новости.
Правоохранители находятся у входа в жилой комплекс, одно из зданий которого занимает офис "Патриота", попечительский совет которого ранее возглавлял Пригожин, также они дежурят на внутренней территории ЖК. Вдоль Приморского проспекта напротив входа в жилой комплекс стоят несколько полицейских машин.
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Как рассказал РИА Новости один из правоохранителей, для прохода на территорию ЖК жильцам нужно предъявить сведения о регистрации, а арендаторам квартир - соответствующие договоры.
Как сообщалось ранее, в субботу утром силовики также оцепили здание "ЧВК Вагнер Центра" на Зольной улице в Невском районе Петербурга.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов.
В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Там добавили, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", сказали в ведомстве.
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РоссияСанкт-ПетербургЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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