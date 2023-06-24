https://ria.ru/20230624/peterburg-1880142234.html
Обстановку в Петербурге назвали контролируемой
Обстановку в Петербурге назвали контролируемой - РИА Новости, 24.06.2023
Обстановку в Петербурге назвали контролируемой
Обстановка в Санкт-Петербурге спокойная и контролируемая, сообщает пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:38
2023-06-24T10:38
2023-06-24T13:48
санкт-петербург
александр беглов
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в Санкт-Петербурге спокойная и контролируемая, сообщает пресс-служба администрации губернатора. "Губернатор Александр Беглов находится на постоянной связи с руководителями силовых структур города", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Петербурге продолжают действовать усиленные меры безопасности.
https://ria.ru/20230624/siloviki-1880130658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, александр беглов, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Обстановку в Петербурге назвали контролируемой
Администрация главы Петербурга Беглова: обстановка в городе спокойная и контролируемая
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в Санкт-Петербурге спокойная и контролируемая, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
"Губернатор Александр Беглов находится на постоянной связи с руководителями силовых структур города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Петербурге продолжают действовать усиленные меры безопасности.
В Петербурге оцепили здание "Вагнер Центра"