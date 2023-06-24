https://ria.ru/20230624/peterburg-1880142234.html

Обстановку в Петербурге назвали контролируемой

Обстановку в Петербурге назвали контролируемой - РИА Новости, 24.06.2023

Обстановку в Петербурге назвали контролируемой

Обстановка в Санкт-Петербурге спокойная и контролируемая, сообщает пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:38

2023-06-24T10:38

2023-06-24T13:48

санкт-петербург

александр беглов

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в Санкт-Петербурге спокойная и контролируемая, сообщает пресс-служба администрации губернатора. "Губернатор Александр Беглов находится на постоянной связи с руководителями силовых структур города", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Петербурге продолжают действовать усиленные меры безопасности.

https://ria.ru/20230624/siloviki-1880130658.html

санкт-петербург

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкт-петербург, александр беглов, безопасность, попытка вооруженного мятежа