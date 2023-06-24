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В Петербурге перекрыли Невский проспект и несколько улиц
В Петербурге перекрыли Невский проспект и несколько улиц - РИА Новости, 24.06.2023
В Петербурге перекрыли Невский проспект и несколько улиц
Невский проспект и ряд улиц в центре Санкт-Петербурга перекрыли в субботу в связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса", сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:51
2023-06-24T17:51
2023-06-24T17:51
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Невский проспект и ряд улиц в центре Санкт-Петербурга перекрыли в субботу в связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса", сообщили РИА Новости в городском комитет по транспорту. "Те ограничения, которые были запланированы со стороны комитета по транспорту в связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса", поэтапно введены", - сказала собеседница агентства. Ранее комитет сообщал, что с 15.00 до 20.00 24 июня закроется движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта; Дворцовому проезду; набережной Лебяжьей канавки; Садовой улице от Инженерной улицы до набережной Лебяжьей канавки; Пантелеймоновскому мосту, Адмиралтейскому проспекту, Большой Морской улице от Исаакиевской площади до Невского проспекта, Малой Морской улице от Невского проспекта до Вознесенского проспекта. Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время коммунальная техника перекрыла Невский проспект на углу Садовой улицы. Ранее сообщалось, что праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге в ночь с субботы на воскресенье.
https://ria.ru/20230619/vypuskniki-1879245364.html
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санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге перекрыли Невский проспект и несколько улиц
В Петербурге перекрыли Невский проспект и улицы, где пройдет праздник "Алые паруса"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Невский проспект и ряд улиц в центре Санкт-Петербурга перекрыли в субботу в связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса", сообщили РИА Новости в городском комитет по транспорту.
"Те ограничения, которые были запланированы со стороны комитета по транспорту в связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса", поэтапно введены", - сказала собеседница агентства.
Ранее комитет сообщал, что с 15.00 до 20.00 24 июня закроется движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта; Дворцовому проезду; набережной Лебяжьей канавки; Садовой улице от Инженерной улицы до набережной Лебяжьей канавки; Пантелеймоновскому мосту, Адмиралтейскому проспекту, Большой Морской улице от Исаакиевской площади до Невского проспекта, Малой Морской улице от Невского проспекта до Вознесенского проспекта.
Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время коммунальная техника перекрыла Невский проспект на углу Садовой улицы.
Ранее сообщалось, что праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге в ночь с субботы на воскресенье.
Выпускники из Донецка поедут в Петербург на праздник "Алые паруса"