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В Петербурге перекрыли Невский проспект и несколько улиц - РИА Новости, 24.06.2023
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17:51 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/perekrytie-1880222072.html
В Петербурге перекрыли Невский проспект и несколько улиц
В Петербурге перекрыли Невский проспект и несколько улиц - РИА Новости, 24.06.2023
В Петербурге перекрыли Невский проспект и несколько улиц
Невский проспект и ряд улиц в центре Санкт-Петербурга перекрыли в субботу в связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса", сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:51
2023-06-24T17:51
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Невский проспект и ряд улиц в центре Санкт-Петербурга перекрыли в субботу в связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса", сообщили РИА Новости в городском комитет по транспорту. "Те ограничения, которые были запланированы со стороны комитета по транспорту в связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса", поэтапно введены", - сказала собеседница агентства. Ранее комитет сообщал, что с 15.00 до 20.00 24 июня закроется движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта; Дворцовому проезду; набережной Лебяжьей канавки; Садовой улице от Инженерной улицы до набережной Лебяжьей канавки; Пантелеймоновскому мосту, Адмиралтейскому проспекту, Большой Морской улице от Исаакиевской площади до Невского проспекта, Малой Морской улице от Невского проспекта до Вознесенского проспекта. Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время коммунальная техника перекрыла Невский проспект на углу Садовой улицы. Ранее сообщалось, что праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге в ночь с субботы на воскресенье.
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санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге перекрыли Невский проспект и несколько улиц

В Петербурге перекрыли Невский проспект и улицы, где пройдет праздник "Алые паруса"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Невский проспект
Вид на Невский проспект - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на Невский проспект . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Невский проспект и ряд улиц в центре Санкт-Петербурга перекрыли в субботу в связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса", сообщили РИА Новости в городском комитет по транспорту.
"Те ограничения, которые были запланированы со стороны комитета по транспорту в связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса", поэтапно введены", - сказала собеседница агентства.
Ранее комитет сообщал, что с 15.00 до 20.00 24 июня закроется движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта; Дворцовому проезду; набережной Лебяжьей канавки; Садовой улице от Инженерной улицы до набережной Лебяжьей канавки; Пантелеймоновскому мосту, Адмиралтейскому проспекту, Большой Морской улице от Исаакиевской площади до Невского проспекта, Малой Морской улице от Невского проспекта до Вознесенского проспекта.
Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время коммунальная техника перекрыла Невский проспект на углу Садовой улицы.
Ранее сообщалось, что праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге в ночь с субботы на воскресенье.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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