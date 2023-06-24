https://ria.ru/20230624/perekrytie-1880222072.html

В Петербурге перекрыли Невский проспект и несколько улиц

В Петербурге перекрыли Невский проспект и несколько улиц - РИА Новости, 24.06.2023

В Петербурге перекрыли Невский проспект и несколько улиц

Невский проспект и ряд улиц в центре Санкт-Петербурга перекрыли в субботу в связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса", сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:51

2023-06-24T17:51

2023-06-24T17:51

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Невский проспект и ряд улиц в центре Санкт-Петербурга перекрыли в субботу в связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса", сообщили РИА Новости в городском комитет по транспорту. "Те ограничения, которые были запланированы со стороны комитета по транспорту в связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса", поэтапно введены", - сказала собеседница агентства. Ранее комитет сообщал, что с 15.00 до 20.00 24 июня закроется движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта; Дворцовому проезду; набережной Лебяжьей канавки; Садовой улице от Инженерной улицы до набережной Лебяжьей канавки; Пантелеймоновскому мосту, Адмиралтейскому проспекту, Большой Морской улице от Исаакиевской площади до Невского проспекта, Малой Морской улице от Невского проспекта до Вознесенского проспекта. Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время коммунальная техника перекрыла Невский проспект на углу Садовой улицы. Ранее сообщалось, что праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге в ночь с субботы на воскресенье.

https://ria.ru/20230619/vypuskniki-1879245364.html

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санкт-петербург, происшествия