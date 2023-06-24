https://ria.ru/20230624/parad-1880169378.html

Легендарный парад: как отмечали Великую Победу в июне 1945 года

Легендарный парад: как отмечали Великую Победу в июне 1945 года - РИА Новости, 24.06.2023

Легендарный парад: как отмечали Великую Победу в июне 1945 года

Исторический парад прошел 78 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве. Открывался он знаменем Победы, которое на автомобиле торжественно провезли в сопровождении Михаила Егорова и Мелитона Кантарии.

2023-06-24T13:10

2023-06-24T13:10

2023-06-24T13:10

видео

москва

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

мелитон кантария

георгий жуков

константин рокоссовский

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Марш, участниками которого стали сводные полки фронтов, длился два часа под проливным дождем. Парад принимал Георгий Жуков, командовал – Константин Рокоссовский. В конце под барабанный бой советские воины бросили к подножию мавзолея 200 знамен поверженных немецко-фашистских войск.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Легендарный парад: как отмечали Великую Победу в июне 1945 года Исторический парад прошел 78 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве. Открывался он знаменем Победы, которое на автомобиле торжественно провезли в сопровождении Михаила Егорова и Мелитона Кантарии. Марш, участниками которого стали сводные полки фронтов, длился два часа под проливным дождем. Парад принимал Георгий Жуков, командовал – Константин Рокоссовский. В конце под барабанный бой советские воины бросили к подножию мавзолея 200 знамен поверженных немецко-фашистских войск. 2023-06-24T13:10 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, москва, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), мелитон кантария, георгий жуков, константин рокоссовский, видео