https://ria.ru/20230624/parad-1880169378.html
Легендарный парад: как отмечали Великую Победу в июне 1945 года
Легендарный парад: как отмечали Великую Победу в июне 1945 года - РИА Новости, 24.06.2023
Легендарный парад: как отмечали Великую Победу в июне 1945 года
Исторический парад прошел 78 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве. Открывался он знаменем Победы, которое на автомобиле торжественно провезли в сопровождении Михаила Егорова и Мелитона Кантарии.
2023-06-24T13:10
2023-06-24T13:10
2023-06-24T13:10
видео
москва
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
мелитон кантария
георгий жуков
константин рокоссовский
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Марш, участниками которого стали сводные полки фронтов, длился два часа под проливным дождем. Парад принимал Георгий Жуков, командовал – Константин Рокоссовский. В конце под барабанный бой советские воины бросили к подножию мавзолея 200 знамен поверженных немецко-фашистских войск.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880128163_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e18cfc4ad5b89ca6c373682cfda040f2.jpg
Легендарный парад: как отмечали Великую Победу в июне 1945 года
Исторический парад прошел 78 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве. Открывался он знаменем Победы, которое на автомобиле торжественно провезли в сопровождении Михаила Егорова и Мелитона Кантарии. Марш, участниками которого стали сводные полки фронтов, длился два часа под проливным дождем. Парад принимал Георгий Жуков, командовал – Константин Рокоссовский. В конце под барабанный бой советские воины бросили к подножию мавзолея 200 знамен поверженных немецко-фашистских войск.
2023-06-24T13:10
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PT1M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), мелитон кантария, георгий жуков, константин рокоссовский, видео
Видео, Москва, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), Мелитон Кантария, Георгий Жуков, Константин Рокоссовский
Легендарный парад: как отмечали Великую Победу в июне 1945 года
Исторический парад прошел 78 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве. Открывался он знаменем Победы, которое на автомобиле торжественно провезли в сопровождении Михаила Егорова и Мелитона Кантарии.
2023-06-24T13:10
true
PT1M48S
Легендарный парад: как отмечали Великую Победу в июне 1945 года
Исторический парад прошел 78 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве. Открывался он знаменем Победы, которое на автомобиле торжественно провезли в сопровождении Михаила Егорова и Мелитона Кантарии.