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Легендарный парад: как отмечали Великую Победу в июне 1945 года - РИА Новости, 24.06.2023
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13:10 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/parad-1880169378.html
Легендарный парад: как отмечали Великую Победу в июне 1945 года
Легендарный парад: как отмечали Великую Победу в июне 1945 года - РИА Новости, 24.06.2023
Легендарный парад: как отмечали Великую Победу в июне 1945 года
Исторический парад прошел 78 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве. Открывался он знаменем Победы, которое на автомобиле торжественно провезли в сопровождении Михаила Егорова и Мелитона Кантарии.
2023-06-24T13:10
2023-06-24T13:10
видео
москва
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
мелитон кантария
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Марш, участниками которого стали сводные полки фронтов, длился два часа под проливным дождем. Парад принимал Георгий Жуков, командовал – Константин Рокоссовский. В конце под барабанный бой советские воины бросили к подножию мавзолея 200 знамен поверженных немецко-фашистских войск.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Легендарный парад: как отмечали Великую Победу в июне 1945 года
Исторический парад прошел 78 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве. Открывался он знаменем Победы, которое на автомобиле торжественно провезли в сопровождении Михаила Егорова и Мелитона Кантарии. Марш, участниками которого стали сводные полки фронтов, длился два часа под проливным дождем. Парад принимал Георгий Жуков, командовал – Константин Рокоссовский. В конце под барабанный бой советские воины бросили к подножию мавзолея 200 знамен поверженных немецко-фашистских войск.
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видео, москва, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), мелитон кантария, георгий жуков, константин рокоссовский, видео
Видео, Москва, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), Мелитон Кантария, Георгий Жуков, Константин Рокоссовский
Легендарный парад: как отмечали Великую Победу в июне 1945 года
Исторический парад прошел 78 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве. Открывался он знаменем Победы, которое на автомобиле торжественно провезли в сопровождении Михаила Егорова и Мелитона Кантарии.
2023-06-24T13:10
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Легендарный парад: как отмечали Великую Победу в июне 1945 года

Читать ria.ru в
Исторический парад прошел 78 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве. Открывался он знаменем Победы, которое на автомобиле торжественно провезли в сопровождении Михаила Егорова и Мелитона Кантарии.
Марш, участниками которого стали сводные полки фронтов, длился два часа под проливным дождем. Парад принимал Георгий Жуков, командовал – Константин Рокоссовский. В конце под барабанный бой советские воины бросили к подножию мавзолея 200 знамен поверженных немецко-фашистских войск.
 
ВидеоМоскваВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Мелитон КантарияГеоргий ЖуковКонстантин Рокоссовский
 
 
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