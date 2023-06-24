https://ria.ru/20230624/neftebaza-1880187091.html
Губернатор назвал причину пожара на нефтебазе в Воронеже
Губернатор назвал причину пожара на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 24.06.2023
Губернатор назвал причину пожара на нефтебазе в Воронеже
На нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация двух резервуаров с авиационном топливом по 5 тонн каждый, сообщил в телеграм-канале губернатор региона... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:36
2023-06-24T14:36
2023-06-24T14:42
происшествия
воронеж
александр гусев (государственный служащий)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация двух резервуаров с авиационном топливом по 5 тонн каждый, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев."На нефтебазе на улице Димитрова произошла разгерметизация двух резервуаров с нефтепродуктами (авиационное топливо) по 5 тонн каждый. Тушение пожара идет в штатном режиме", - написал Гусев.
https://ria.ru/20230503/pozhar-1869332558.html
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происшествия, воронеж, александр гусев (государственный служащий)
Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (государственный служащий)
Губернатор назвал причину пожара на нефтебазе в Воронеже
Губернатор Гусев: на горящей в Воронеже нефтебазе произошла разгерметизация резервуаров