https://ria.ru/20230624/messendzhery-1880220724.html

Путин подписал закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры

Путин подписал закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры - РИА Новости, 24.06.2023

Путин подписал закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры

Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:43

2023-06-24T17:43

2023-06-24T17:43

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки данных российских граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки чувствительных данных российских граждан, предполагает введение штрафов только для тех, кто начнет глубоко интегрировать зарубежные мессенджеры в свои рабочие процессы, связанные с оборотом персональных данных и финансовой информации, сообщил ранее один из соавторов проекта замглавы комитета по информационным технологиям Антон Горелкин в своем телеграм-канале. Госслужащим нельзя будет делать это в рамках выполнения госзаказа или муниципального задания, финорганизациям запрещается подключать иностранные мессенджеры к своим информационным системам, при этом любая другая коммуникация госслужащих или сотрудников банков в зарубежных мессенджерах (в том числе, в рабочих целях) не запрещается, соответственно, наказывать за это тоже не будут, отмечал он. Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 700 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230617/dannye-1878857602.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, владимир путин