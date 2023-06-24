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Путин подписал закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры - РИА Новости, 24.06.2023
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17:43 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/messendzhery-1880220724.html
Путин подписал закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры
Путин подписал закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры - РИА Новости, 24.06.2023
Путин подписал закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры
Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:43
2023-06-24T17:43
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки данных российских граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки чувствительных данных российских граждан, предполагает введение штрафов только для тех, кто начнет глубоко интегрировать зарубежные мессенджеры в свои рабочие процессы, связанные с оборотом персональных данных и финансовой информации, сообщил ранее один из соавторов проекта замглавы комитета по информационным технологиям Антон Горелкин в своем телеграм-канале. Госслужащим нельзя будет делать это в рамках выполнения госзаказа или муниципального задания, финорганизациям запрещается подключать иностранные мессенджеры к своим информационным системам, при этом любая другая коммуникация госслужащих или сотрудников банков в зарубежных мессенджерах (в том числе, в рабочих целях) не запрещается, соответственно, наказывать за это тоже не будут, отмечал он. Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 700 тысяч рублей.
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры

Путин подписал закон о штрафах за пересылку данных россиян по иностранным мессенджерам

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЧиновник
Чиновник - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки данных российских граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки чувствительных данных российских граждан, предполагает введение штрафов только для тех, кто начнет глубоко интегрировать зарубежные мессенджеры в свои рабочие процессы, связанные с оборотом персональных данных и финансовой информации, сообщил ранее один из соавторов проекта замглавы комитета по информационным технологиям Антон Горелкин в своем телеграм-канале.
Госслужащим нельзя будет делать это в рамках выполнения госзаказа или муниципального задания, финорганизациям запрещается подключать иностранные мессенджеры к своим информационным системам, при этом любая другая коммуникация госслужащих или сотрудников банков в зарубежных мессенджерах (в том числе, в рабочих целях) не запрещается, соответственно, наказывать за это тоже не будут, отмечал он.
Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 700 тысяч рублей.
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