https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880124412.html

В Воронежской области отменили ближайшие массовые мероприятия

В Воронежской области отменили ближайшие массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023

В Воронежской области отменили ближайшие массовые мероприятия

Власти Воронежской области отменили в регионе все ближайшие массовые мероприятия, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T08:25

2023-06-24T08:25

2023-06-24T12:55

воронежская область

воронеж

безопасность

липецкая область

александр гусев (государственный служащий)

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748382125_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_e241c70ce823c7d033ce9e50689cf36f.jpg

ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Власти Воронежской области отменили в регионе все ближайшие массовые мероприятия, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев."Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области. Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие", - написал в субботу Гусев.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал жителей воздержаться от передвижения по трассе М-4 "Дон", дорогам регионального и местного значения. Также в телеграм-канале правительства Воронежской области сообщалось, что по федеральной дороге М-4 "Дон" двигалась колонна военной техники. По словам губернатора Липецкой области, Игоря Артамонова, движение на границе Липецкой и Воронежской области было перекрыто, что вызвало затор. К 6 утра он составлял один километр.

https://ria.ru/20230624/dvizhenie-1880124714.html

воронежская область

воронеж

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

воронежская область, воронеж, безопасность, липецкая область, александр гусев (государственный служащий), игорь артамонов