https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880124412.html
В Воронежской области отменили ближайшие массовые мероприятия
В Воронежской области отменили ближайшие массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023
В Воронежской области отменили ближайшие массовые мероприятия
Власти Воронежской области отменили в регионе все ближайшие массовые мероприятия, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T08:25
2023-06-24T08:25
2023-06-24T12:55
воронежская область
воронеж
безопасность
липецкая область
александр гусев (государственный служащий)
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748382125_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_e241c70ce823c7d033ce9e50689cf36f.jpg
ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Власти Воронежской области отменили в регионе все ближайшие массовые мероприятия, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев."Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области. Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие", - написал в субботу Гусев.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал жителей воздержаться от передвижения по трассе М-4 "Дон", дорогам регионального и местного значения. Также в телеграм-канале правительства Воронежской области сообщалось, что по федеральной дороге М-4 "Дон" двигалась колонна военной техники. По словам губернатора Липецкой области, Игоря Артамонова, движение на границе Липецкой и Воронежской области было перекрыто, что вызвало затор. К 6 утра он составлял один километр.
https://ria.ru/20230624/dvizhenie-1880124714.html
воронежская область
воронеж
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748382125_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1b515b90370c1cb833d2ef4172c3a39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, воронеж, безопасность, липецкая область, александр гусев (государственный служащий), игорь артамонов
Воронежская область, Воронеж, Безопасность, Липецкая область, Александр Гусев (государственный служащий), Игорь Артамонов
В Воронежской области отменили ближайшие массовые мероприятия
Губернатор Воронежской области Гусев сообщил об отмене ближайших массовых мероприятий