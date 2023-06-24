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В Воронежской области отменили ближайшие массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023
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08:25 24.06.2023 (обновлено: 12:55 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880124412.html
В Воронежской области отменили ближайшие массовые мероприятия
В Воронежской области отменили ближайшие массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023
В Воронежской области отменили ближайшие массовые мероприятия
Власти Воронежской области отменили в регионе все ближайшие массовые мероприятия, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T08:25
2023-06-24T12:55
воронежская область
воронеж
безопасность
липецкая область
александр гусев (государственный служащий)
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Власти Воронежской области отменили в регионе все ближайшие массовые мероприятия, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев."Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области. Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие", - написал в субботу Гусев.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал жителей воздержаться от передвижения по трассе М-4 "Дон", дорогам регионального и местного значения. Также в телеграм-канале правительства Воронежской области сообщалось, что по федеральной дороге М-4 "Дон" двигалась колонна военной техники. По словам губернатора Липецкой области, Игоря Артамонова, движение на границе Липецкой и Воронежской области было перекрыто, что вызвало затор. К 6 утра он составлял один километр.
https://ria.ru/20230624/dvizhenie-1880124714.html
воронежская область
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воронежская область, воронеж, безопасность, липецкая область, александр гусев (государственный служащий), игорь артамонов
Воронежская область, Воронеж, Безопасность, Липецкая область, Александр Гусев (государственный служащий), Игорь Артамонов
В Воронежской области отменили ближайшие массовые мероприятия

Губернатор Воронежской области Гусев сообщил об отмене ближайших массовых мероприятий

© Depositphotos.com / mulderphotoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Depositphotos.com / mulderphoto
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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Власти Воронежской области отменили в регионе все ближайшие массовые мероприятия, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
"Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области. Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие", - написал в субботу Гусев.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал жителей воздержаться от передвижения по трассе М-4 "Дон", дорогам регионального и местного значения. Также в телеграм-канале правительства Воронежской области сообщалось, что по федеральной дороге М-4 "Дон" двигалась колонна военной техники. По словам губернатора Липецкой области, Игоря Артамонова, движение на границе Липецкой и Воронежской области было перекрыто, что вызвало затор. К 6 утра он составлял один километр.
Автомобили полиции и военной полиции на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Вчера, 08:30
 
Воронежская областьВоронежБезопасностьЛипецкая областьАлександр Гусев (государственный служащий)Игорь Артамонов
 
 
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