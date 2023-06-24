https://ria.ru/20230624/meladze-1879995122.html
Участники "Фабрики звезд" рассказали об издевательствах Константина Меладзе
Участники "Фабрики звезд" рассказали об издевательствах Константина Меладзе - РИА Новости, 24.06.2023
Участники "Фабрики звезд" рассказали об издевательствах Константина Меладзе
Участники "Фабрики звезд – 7" и группы "Инь-Ян" Татьяна Богачева и Артем Иванов в интервью Яне Чуриковой пожаловались на психологическое давление со стороны... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T06:10
2023-06-24T06:10
2023-06-24T06:10
шоубиз
константин меладзе
яна чурикова
знаменитости
музыка
"фабрика звезд"
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Участники "Фабрики звезд – 7" и группы "Инь-Ян" Татьяна Богачева и Артем Иванов в интервью Яне Чуриковой пожаловались на психологическое давление со стороны продюсера Константина Меладзе."После концерта на проекте устраивался разбор полетов. Я однажды рыдала. Мне было обидно. Я не могла утром встать с кровати. Например, в музыке по рукам бьют, когда играешь неправильно", – вспоминала вокалистка коллектива Татьяна Богачева.Другой участник группы Артем Иванов подчеркнул, что у композитора жесткий характер. "Мы ему принадлежали. Он говорил, что должен обладать нашими душами. Костя не такой покладистый человек, как он пытается демонстрировать. Он жесткий. В SMS он может раскачивать на эмоции. У него есть такие приемчики", – пожаловался музыкант.Вокалисты "Инь-Ян" стали не первыми подопечными Константина Меладзе, которые жалуются на него. Например, в марте экс-фабрикантка Рита Дакота заявила, что композитор оказывал на нее давление и называл "пустым человеком". Бывшая участница "ВИА Гры" Татьяна Найник заявила, что продюсер домогался до нее. После этого Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе сделал ей непристойное предложение.
https://ria.ru/20230331/titov-1861833660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин меладзе, яна чурикова, знаменитости, музыка, "фабрика звезд", слухи, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Константин Меладзе, Яна Чурикова, Знаменитости, Музыка, "Фабрика звезд", слухи, Новости шоу-бизнеса
Участники "Фабрики звезд" рассказали об издевательствах Константина Меладзе
Участники "Инь-Ян" рассказали, что Меладзе оказывал на них психологическое давление