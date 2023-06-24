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Участники "Фабрики звезд" рассказали об издевательствах Константина Меладзе - РИА Новости, 24.06.2023
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Шоубиз
 
06:10 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/meladze-1879995122.html
Участники "Фабрики звезд" рассказали об издевательствах Константина Меладзе
Участники "Фабрики звезд" рассказали об издевательствах Константина Меладзе - РИА Новости, 24.06.2023
Участники "Фабрики звезд" рассказали об издевательствах Константина Меладзе
Участники "Фабрики звезд – 7" и группы "Инь-Ян" Татьяна Богачева и Артем Иванов в интервью Яне Чуриковой пожаловались на психологическое давление со стороны... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T06:10
2023-06-24T06:10
шоубиз
константин меладзе
яна чурикова
знаменитости
музыка
"фабрика звезд"
слухи
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Участники "Фабрики звезд – 7" и группы "Инь-Ян" Татьяна Богачева и Артем Иванов в интервью Яне Чуриковой пожаловались на психологическое давление со стороны продюсера Константина Меладзе.&quot;После концерта на проекте устраивался разбор полетов. Я однажды рыдала. Мне было обидно. Я не могла утром встать с кровати. Например, в музыке по рукам бьют, когда играешь неправильно&quot;, – вспоминала вокалистка коллектива Татьяна Богачева.Другой участник группы Артем Иванов подчеркнул, что у композитора жесткий характер. &quot;Мы ему принадлежали. Он говорил, что должен обладать нашими душами. Костя не такой покладистый человек, как он пытается демонстрировать. Он жесткий. В SMS он может раскачивать на эмоции. У него есть такие приемчики&quot;, – пожаловался музыкант.Вокалисты "Инь-Ян" стали не первыми подопечными Константина Меладзе, которые жалуются на него. Например, в марте экс-фабрикантка Рита Дакота заявила, что композитор оказывал на нее давление и называл "пустым человеком". Бывшая участница "ВИА Гры" Татьяна Найник заявила, что продюсер домогался до нее. После этого Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе сделал ей непристойное предложение.
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константин меладзе, яна чурикова, знаменитости, музыка, "фабрика звезд", слухи, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Константин Меладзе, Яна Чурикова, Знаменитости, Музыка, "Фабрика звезд", слухи, Новости шоу-бизнеса
Участники "Фабрики звезд" рассказали об издевательствах Константина Меладзе

Участники "Инь-Ян" рассказали, что Меладзе оказывал на них психологическое давление

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Наталья СеливерстоваГруппа "Инь-Ян" и Константин Меладзе
Группа Инь-Ян и Константин Меладзе - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Участники "Фабрики звезд – 7" и группы "Инь-Ян" Татьяна Богачева и Артем Иванов в интервью Яне Чуриковой пожаловались на психологическое давление со стороны продюсера Константина Меладзе.
«

"После концерта на проекте устраивался разбор полетов. Я однажды рыдала. Мне было обидно. Я не могла утром встать с кровати. Например, в музыке по рукам бьют, когда играешь неправильно", – вспоминала вокалистка коллектива Татьяна Богачева.

Другой участник группы Артем Иванов подчеркнул, что у композитора жесткий характер.
«

"Мы ему принадлежали. Он говорил, что должен обладать нашими душами. Костя не такой покладистый человек, как он пытается демонстрировать. Он жесткий. В SMS он может раскачивать на эмоции. У него есть такие приемчики", – пожаловался музыкант.

Вокалисты "Инь-Ян" стали не первыми подопечными Константина Меладзе, которые жалуются на него.
Например, в марте экс-фабрикантка Рита Дакота заявила, что композитор оказывал на нее давление и называл "пустым человеком".
Бывшая участница "ВИА Гры" Татьяна Найник заявила, что продюсер домогался до нее. После этого Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе сделал ей непристойное предложение.
Юрий Титов
Участник "Фабрики звезд" пожаловался на психологическое давление на проекте
31 марта, 03:45
 
ШоубизКонстантин МеладзеЯна ЧуриковаЗнаменитостиМузыка"Фабрика звезд"слухиНовости шоу-бизнеса
 
 
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