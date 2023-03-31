Дакота обвинила Меладзе в издевательствах на "Фабрике звезд"
Певица Рита Дакота обвинила Константина Меладзе в издевательствах на "Фабрике звезд"
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Певица Рита Дакота рассказала в своей соцсети о том, как над ней издевался продюсер Константин Меладзе, когда она была участницей проекта "Фабрика звезд – 7".
Исполнительница в подробностях вспомнила то непростое время и разместила несколько архивных видео с "Фабрики", в том числе с Меладзе. В ролике наставник называет будущую звезду "пустым человеком" и всячески критикует.
© @ritadakotaКадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
© @ritadakota
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© @ritadakotaКадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
© @ritadakota
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© @ritadakotaКадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
© @ritadakota
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© @ritadakotaКадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
© @ritadakota
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© @ritadakotaКадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
© @ritadakota
5 из 5
Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
© @ritadakota
1 из 5
Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
© @ritadakota
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Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
© @ritadakota
3 из 5
Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
© @ritadakota
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Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
© @ritadakota
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"Самое главное для людей, которые занимаются творчеством, – это душа. Я терпеть не могу людей пустых, которые больше внимания уделяют форме, атрибутике и всякому мусору. Люди, которые любят не музыку в себе, а себя в музыке. Которые ходят уже сейчас с ощущением того, что бог поцеловал их в темя. Нужно быть проще. Из тебя ничего не получится, ты будешь вызывать отторжение в людях", – говорит Меладзе на видео.
Сейчас Дакота заявила, что продюсер тогда нанес ей душевную травму. Ведь тогда она переживала тяжелую утрату – смерть любимого дедушки, которому на проекте посвятила песню "Я все знала".
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"Меня унизили при других фабрикантах на всю страну в прямом эфире в день рождения моей матери, когда я переживаю утрату. Напомню, мне 17. Я простая десятиклассница из небогатой минской семьи. Я поверила, что у меня ничего не получится. Я еле пережила тур. Я была изгоем. Со мной даже в номере никто не жил, и общался один оператор", – пожаловалась певица.
Дакота также пожаловалась на то, что не нашла поддержки ни от продюсера, ни от участников проекта. Последние и вовсе сторонились ее.
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"Я устала от травли и буллинга. Устала жить в закрытом пространстве с людьми, ни один из которых не сказал простое человеческое "соболезную", подыгрывая продюсерам. Хотела рыдать и никогда в жизни не петь", – добавила Дакота.
По словам артистки, она подверглась психологическому давлению со стороны других наставников "Фабрики звезд".
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"Они говорили, что мне не подходит образ. Потом называли оригинальной. Меня обвиняли во взаимоисключающих вещах. Я старалась изо всех сил "причесать" себя под других", – заключила певица.
Константин Меладзе не в первый раз оказывается в центре скандала. Несколько лет назад экс-участница группы "ВИА Гра" Татьяна Найник обвинила продюсера в домогательствах. Затем Ани Лорак намекнула на "предложение в личной плоскости" от композитора.
Сам Константин Меладзе не отреагировал на обвинения в свой адрес. Однако его брат Валерий встал на защиту родственника – он назвал отношение продюсера к женщинам "уважительным".