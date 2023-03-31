https://ria.ru/20230331/dakota-1862091874.html

Дакота обвинила Меладзе в издевательствах на "Фабрике звезд"

Дакота обвинила Меладзе в издевательствах на "Фабрике звезд" - РИА Новости, 31.03.2023

Дакота обвинила Меладзе в издевательствах на "Фабрике звезд"

Певица Рита Дакота рассказала в своей соцсети о том, как над ней издевался продюсер Константин Меладзе, когда она была участницей проекта "Фабрика звезд – 7". РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:13

2023-03-31T14:13

2023-03-31T14:13

шоубиз

рита дакота

константин меладзе

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Певица Рита Дакота рассказала в своей соцсети о том, как над ней издевался продюсер Константин Меладзе, когда она была участницей проекта "Фабрика звезд – 7". Исполнительница в подробностях вспомнила то непростое время и разместила несколько архивных видео с "Фабрики", в том числе с Меладзе. В ролике наставник называет будущую звезду "пустым человеком" и всячески критикует. Сейчас Дакота заявила, что продюсер тогда нанес ей душевную травму. Ведь тогда она переживала тяжелую утрату – смерть любимого дедушки, которому на проекте посвятила песню "Я все знала". Дакота также пожаловалась на то, что не нашла поддержки ни от продюсера, ни от участников проекта. Последние и вовсе сторонились ее. По словам артистки, она подверглась психологическому давлению со стороны других наставников "Фабрики звезд". Константин Меладзе не в первый раз оказывается в центре скандала. Несколько лет назад экс-участница группы "ВИА Гра" Татьяна Найник обвинила продюсера в домогательствах. Затем Ани Лорак намекнула на "предложение в личной плоскости" от композитора. Сам Константин Меладзе не отреагировал на обвинения в свой адрес. Однако его брат Валерий встал на защиту родственника – он назвал отношение продюсера к женщинам "уважительным".

https://ria.ru/20210519/lorak-1732937365.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

рита дакота, константин меладзе, знаменитости, звезды