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Дакота обвинила Меладзе в издевательствах на "Фабрике звезд" - РИА Новости, 31.03.2023
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Шоубиз
 
14:13 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/dakota-1862091874.html
Дакота обвинила Меладзе в издевательствах на "Фабрике звезд"
Дакота обвинила Меладзе в издевательствах на "Фабрике звезд" - РИА Новости, 31.03.2023
Дакота обвинила Меладзе в издевательствах на "Фабрике звезд"
Певица Рита Дакота рассказала в своей соцсети о том, как над ней издевался продюсер Константин Меладзе, когда она была участницей проекта "Фабрика звезд – 7". РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:13
2023-03-31T14:13
шоубиз
рита дакота
константин меладзе
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Певица Рита Дакота рассказала в своей соцсети о том, как над ней издевался продюсер Константин Меладзе, когда она была участницей проекта "Фабрика звезд – 7". Исполнительница в подробностях вспомнила то непростое время и разместила несколько архивных видео с "Фабрики", в том числе с Меладзе. В ролике наставник называет будущую звезду "пустым человеком" и всячески критикует. Сейчас Дакота заявила, что продюсер тогда нанес ей душевную травму. Ведь тогда она переживала тяжелую утрату – смерть любимого дедушки, которому на проекте посвятила песню "Я все знала". Дакота также пожаловалась на то, что не нашла поддержки ни от продюсера, ни от участников проекта. Последние и вовсе сторонились ее. По словам артистки, она подверглась психологическому давлению со стороны других наставников "Фабрики звезд". Константин Меладзе не в первый раз оказывается в центре скандала. Несколько лет назад экс-участница группы "ВИА Гра" Татьяна Найник обвинила продюсера в домогательствах. Затем Ани Лорак намекнула на "предложение в личной плоскости" от композитора. Сам Константин Меладзе не отреагировал на обвинения в свой адрес. Однако его брат Валерий встал на защиту родственника – он назвал отношение продюсера к женщинам "уважительным".
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рита дакота, константин меладзе, знаменитости, звезды
Шоубиз, Рита Дакота, Константин Меладзе, Знаменитости, звезды
Дакота обвинила Меладзе в издевательствах на "Фабрике звезд"

Певица Рита Дакота обвинила Константина Меладзе в издевательствах на "Фабрике звезд"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Рита Дакота
Певица Рита Дакота - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Певица Рита Дакота рассказала в своей соцсети о том, как над ней издевался продюсер Константин Меладзе, когда она была участницей проекта "Фабрика звезд – 7".
Исполнительница в подробностях вспомнила то непростое время и разместила несколько архивных видео с "Фабрики", в том числе с Меладзе. В ролике наставник называет будущую звезду "пустым человеком" и всячески критикует.
© @ritadakotaКадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
© @ritadakota
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© @ritadakotaКадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
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Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
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© @ritadakotaКадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
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Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
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Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
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Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
© @ritadakota
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Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
© @ritadakota
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"Самое главное для людей, которые занимаются творчеством, – это душа. Я терпеть не могу людей пустых, которые больше внимания уделяют форме, атрибутике и всякому мусору. Люди, которые любят не музыку в себе, а себя в музыке. Которые ходят уже сейчас с ощущением того, что бог поцеловал их в темя. Нужно быть проще. Из тебя ничего не получится, ты будешь вызывать отторжение в людях", – говорит Меладзе на видео.

Сейчас Дакота заявила, что продюсер тогда нанес ей душевную травму. Ведь тогда она переживала тяжелую утрату – смерть любимого дедушки, которому на проекте посвятила песню "Я все знала".
«
"Меня унизили при других фабрикантах на всю страну в прямом эфире в день рождения моей матери, когда я переживаю утрату. Напомню, мне 17. Я простая десятиклассница из небогатой минской семьи. Я поверила, что у меня ничего не получится. Я еле пережила тур. Я была изгоем. Со мной даже в номере никто не жил, и общался один оператор", – пожаловалась певица.
Дакота также пожаловалась на то, что не нашла поддержки ни от продюсера, ни от участников проекта. Последние и вовсе сторонились ее.
«

"Я устала от травли и буллинга. Устала жить в закрытом пространстве с людьми, ни один из которых не сказал простое человеческое "соболезную", подыгрывая продюсерам. Хотела рыдать и никогда в жизни не петь", – добавила Дакота.

По словам артистки, она подверглась психологическому давлению со стороны других наставников "Фабрики звезд".
«
"Они говорили, что мне не подходит образ. Потом называли оригинальной. Меня обвиняли во взаимоисключающих вещах. Я старалась изо всех сил "причесать" себя под других", – заключила певица.
Константин Меладзе не в первый раз оказывается в центре скандала. Несколько лет назад экс-участница группы "ВИА Гра" Татьяна Найник обвинила продюсера в домогательствах. Затем Ани Лорак намекнула на "предложение в личной плоскости" от композитора.
Сам Константин Меладзе не отреагировал на обвинения в свой адрес. Однако его брат Валерий встал на защиту родственника – он назвал отношение продюсера к женщинам "уважительным".
Певица Ани Лорак - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
Ани Лорак призвала не травить Константина Меладзе
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ШоубизРита ДакотаКонстантин МеладзеЗнаменитостизвезды
 
 
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