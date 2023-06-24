https://ria.ru/20230624/magaziny-1880170690.html

В X5 заявили о штатной работе магазинов в Ростовской и Воронежской областях

В X5 заявили о штатной работе магазинов в Ростовской и Воронежской областях - РИА Новости, 24.06.2023

В X5 заявили о штатной работе магазинов в Ростовской и Воронежской областях

Магазины X5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик"), расположенные в Ростовской и Воронежской областях, работают в штатном режиме,... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:17

2023-06-24T13:17

2023-06-24T13:17

россия

воронежская область

x5 retail group

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

пятерочка (сеть магазинов)

александр гусев (государственный служащий)

василий голубев

ростов-на-дону

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1e/1806032862_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ff3e388e84114d7c4509b501ba74d472.jpg

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Магазины X5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик"), расположенные в Ростовской и Воронежской областях, работают в штатном режиме, продуктовых запасов в них достаточно, сообщили РИА Новости в компании. "Продуктовых запасов в магазинах Ростовской и Воронежской областей достаточно. Никаких ограничений не вводится. Все магазины работают в штатном режиме", - сообщили там. РИА Новости направило запросы другим крупным ритейлерам. Позже во "ВкусВилле" позже рассказали агентству, что сегодня все магазины и дарксторы на юге страны получили поставки в стандартном режиме, в отдельных случаях были задержки из-за дорожной ситуации. "На данный момент проблем с доступностью продуктов нет… В магазинах все спокойно, ажиотажного спроса не наблюдаем", - добавили в сети. В "Мираторге" также заявили, что компания работает в штатном режиме. Ранее НАК сообщил, что в целях пресечения возможных терактов на территории Воронежской области введен режим контртеррористической операции. Власти отменили в регионе все ближайшие массовые мероприятия, заявил губернатор Александр Гусев. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее попросил людей не выезжать на трассу М-4 "Дон", где образовались многокилометровые пробки, а жителей Ростова-на-Дону - не покидать свои дома. Дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в Ростове-на-Дону нет, заявляла администрация города. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут "предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", где "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".

https://ria.ru/20230624/kosachev-1880166956.html

https://ria.ru/20230624/vezd-1880169113.html

россия

воронежская область

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, воронежская область, x5 retail group, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пятерочка (сеть магазинов), александр гусев (государственный служащий), василий голубев, ростов-на-дону, экономика