В X5 заявили о штатной работе магазинов в Ростовской и Воронежской областях
Магазины X5 в Ростовской и Воронежской областях работают штатно, запасов продуктов хватает
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПокупатель выбирает товар в торговом зале магазина "Пятерочка"
Покупатель выбирает товар в торговом зале магазина "Пятерочка". Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Магазины X5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик"), расположенные в Ростовской и Воронежской областях, работают в штатном режиме, продуктовых запасов в них достаточно, сообщили РИА Новости в компании.
"Продуктовых запасов в магазинах Ростовской и Воронежской областей достаточно. Никаких ограничений не вводится. Все магазины работают в штатном режиме", - сообщили там.
РИА Новости направило запросы другим крупным ритейлерам.
Позже во "ВкусВилле" позже рассказали агентству, что сегодня все магазины и дарксторы на юге страны получили поставки в стандартном режиме, в отдельных случаях были задержки из-за дорожной ситуации. "На данный момент проблем с доступностью продуктов нет… В магазинах все спокойно, ажиотажного спроса не наблюдаем", - добавили в сети.
В "Мираторге" также заявили, что компания работает в штатном режиме.
Ранее НАК сообщил, что в целях пресечения возможных терактов на территории Воронежской области введен режим контртеррористической операции. Власти отменили в регионе все ближайшие массовые мероприятия, заявил губернатор Александр Гусев.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее попросил людей не выезжать на трассу М-4 "Дон", где образовались многокилометровые пробки, а жителей Ростова-на-Дону - не покидать свои дома. Дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в Ростове-на-Дону нет, заявляла администрация города.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут "предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", где "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".