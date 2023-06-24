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В X5 заявили о штатной работе магазинов в Ростовской и Воронежской областях - РИА Новости, 24.06.2023
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13:17 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/magaziny-1880170690.html
В X5 заявили о штатной работе магазинов в Ростовской и Воронежской областях
В X5 заявили о штатной работе магазинов в Ростовской и Воронежской областях - РИА Новости, 24.06.2023
В X5 заявили о штатной работе магазинов в Ростовской и Воронежской областях
Магазины X5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик"), расположенные в Ростовской и Воронежской областях, работают в штатном режиме,... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:17
2023-06-24T13:17
россия
воронежская область
x5 retail group
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пятерочка (сеть магазинов)
александр гусев (государственный служащий)
василий голубев
ростов-на-дону
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Магазины X5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик"), расположенные в Ростовской и Воронежской областях, работают в штатном режиме, продуктовых запасов в них достаточно, сообщили РИА Новости в компании. "Продуктовых запасов в магазинах Ростовской и Воронежской областей достаточно. Никаких ограничений не вводится. Все магазины работают в штатном режиме", - сообщили там. РИА Новости направило запросы другим крупным ритейлерам. Позже во "ВкусВилле" позже рассказали агентству, что сегодня все магазины и дарксторы на юге страны получили поставки в стандартном режиме, в отдельных случаях были задержки из-за дорожной ситуации. "На данный момент проблем с доступностью продуктов нет… В магазинах все спокойно, ажиотажного спроса не наблюдаем", - добавили в сети. В "Мираторге" также заявили, что компания работает в штатном режиме. Ранее НАК сообщил, что в целях пресечения возможных терактов на территории Воронежской области введен режим контртеррористической операции. Власти отменили в регионе все ближайшие массовые мероприятия, заявил губернатор Александр Гусев. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее попросил людей не выезжать на трассу М-4 "Дон", где образовались многокилометровые пробки, а жителей Ростова-на-Дону - не покидать свои дома. Дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в Ростове-на-Дону нет, заявляла администрация города. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут "предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", где "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".
https://ria.ru/20230624/kosachev-1880166956.html
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россия, воронежская область, x5 retail group, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пятерочка (сеть магазинов), александр гусев (государственный служащий), василий голубев, ростов-на-дону, экономика
Россия, Воронежская область, X5 Retail Group, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Пятерочка (сеть магазинов), Александр Гусев (государственный служащий), Василий Голубев, Ростов-на-Дону, Экономика
В X5 заявили о штатной работе магазинов в Ростовской и Воронежской областях

Магазины X5 в Ростовской и Воронежской областях работают штатно, запасов продуктов хватает

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПокупатель выбирает товар в торговом зале магазина "Пятерочка"
Покупатель выбирает товар в торговом зале магазина Пятерочка - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Покупатель выбирает товар в торговом зале магазина "Пятерочка". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Магазины X5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик"), расположенные в Ростовской и Воронежской областях, работают в штатном режиме, продуктовых запасов в них достаточно, сообщили РИА Новости в компании.
"Продуктовых запасов в магазинах Ростовской и Воронежской областей достаточно. Никаких ограничений не вводится. Все магазины работают в штатном режиме", - сообщили там.
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РИА Новости направило запросы другим крупным ритейлерам.
Позже во "ВкусВилле" позже рассказали агентству, что сегодня все магазины и дарксторы на юге страны получили поставки в стандартном режиме, в отдельных случаях были задержки из-за дорожной ситуации. "На данный момент проблем с доступностью продуктов нет… В магазинах все спокойно, ажиотажного спроса не наблюдаем", - добавили в сети.
В "Мираторге" также заявили, что компания работает в штатном режиме.
Ранее НАК сообщил, что в целях пресечения возможных терактов на территории Воронежской области введен режим контртеррористической операции. Власти отменили в регионе все ближайшие массовые мероприятия, заявил губернатор Александр Гусев.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее попросил людей не выезжать на трассу М-4 "Дон", где образовались многокилометровые пробки, а жителей Ростова-на-Дону - не покидать свои дома. Дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в Ростове-на-Дону нет, заявляла администрация города.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут "предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", где "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".
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РоссияВоронежская областьX5 Retail GroupФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Пятерочка (сеть магазинов)Александр Гусев (государственный служащий)Василий ГолубевРостов-на-ДонуЭкономика
 
 
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