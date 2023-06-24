https://ria.ru/20230624/kosachev-1880166956.html

Нет никаких сомнений в подавлении мятежа, заявил Косачев

Нет никаких сомнений в подавлении мятежа, заявил Косачев - РИА Новости, 24.06.2023

Нет никаких сомнений в подавлении мятежа, заявил Косачев

Нет никаких сомнений в том, что вооруженный мятеж будет подавлен, написал в телеграм-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:58

2023-06-24T12:58

2023-06-24T13:48

россия

константин косачев

дмитрий песков

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ростов-на-дону

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Нет никаких сомнений в том, что вооруженный мятеж будет подавлен, написал в телеграм-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "Действия мятежников - государственная измена и предательство общенационального масштаба и характера. Сейчас у всех, кто колебался, есть только один выбор - с народом России или против него. Нет никаких сомнений, что мятеж будет подавлен. Нет никаких сомнений в победе России. Решительно поддерживаю Президента Путина", - написал. Сенатор Российской Федерации Наталия Косихина также выразила уверенность в надежности и потенциале армии и специальных структур, которые, по ее мнению, обязательно наведут порядок в Ростовской области. "Я не сомневаюсь, что политическое и военное руководство нашей страны предпримет все меры для наведения порядка в Ростове-на-Дону. Сейчас, когда идет специальная военная операция, нам необходимо объединиться ради достижения всех поставленных задач. А те, кто решил ради сиюминутных интересов заниматься противостоянием с официальным министерством обороны должно ждать заслуженное наказание в рамках законодательства", - заявила Косихина. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина , сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина . Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, введен дополнительный контроль на дорогах. Он также отметил, что возможно ограничение проведения массовых мероприятий.

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

https://ria.ru/20230624/peterburg-1880164067.html

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россия

ростов-на-дону

ростовская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, константин косачев, дмитрий песков, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ростов-на-дону, ростовская область, безопасность, попытка вооруженного мятежа