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Нет никаких сомнений в подавлении мятежа, заявил Косачев - РИА Новости, 24.06.2023
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12:58 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/kosachev-1880166956.html
Нет никаких сомнений в подавлении мятежа, заявил Косачев
Нет никаких сомнений в подавлении мятежа, заявил Косачев - РИА Новости, 24.06.2023
Нет никаких сомнений в подавлении мятежа, заявил Косачев
Нет никаких сомнений в том, что вооруженный мятеж будет подавлен, написал в телеграм-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:58
2023-06-24T13:48
россия
константин косачев
дмитрий песков
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ростов-на-дону
ростовская область
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Нет никаких сомнений в том, что вооруженный мятеж будет подавлен, написал в телеграм-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "Действия мятежников - государственная измена и предательство общенационального масштаба и характера. Сейчас у всех, кто колебался, есть только один выбор - с народом России или против него. Нет никаких сомнений, что мятеж будет подавлен. Нет никаких сомнений в победе России. Решительно поддерживаю Президента Путина", - написал. Сенатор Российской Федерации Наталия Косихина также выразила уверенность в надежности и потенциале армии и специальных структур, которые, по ее мнению, обязательно наведут порядок в Ростовской области. "Я не сомневаюсь, что политическое и военное руководство нашей страны предпримет все меры для наведения порядка в Ростове-на-Дону. Сейчас, когда идет специальная военная операция, нам необходимо объединиться ради достижения всех поставленных задач. А те, кто решил ради сиюминутных интересов заниматься противостоянием с официальным министерством обороны должно ждать заслуженное наказание в рамках законодательства", - заявила Косихина. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина , сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина . Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, введен дополнительный контроль на дорогах. Он также отметил, что возможно ограничение проведения массовых мероприятий.
https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html
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россия
ростов-на-дону
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россия, константин косачев, дмитрий песков, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ростов-на-дону, ростовская область, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Россия, Константин Косачев, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Ростов-на-Дону, Ростовская область, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Нет никаких сомнений в подавлении мятежа, заявил Косачев

Косачев заявил, что не сомневается в подавлении вооруженного мятежа и победе России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Нет никаких сомнений в том, что вооруженный мятеж будет подавлен, написал в телеграм-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Действия мятежников - государственная измена и предательство общенационального масштаба и характера. Сейчас у всех, кто колебался, есть только один выбор - с народом России или против него. Нет никаких сомнений, что мятеж будет подавлен. Нет никаких сомнений в победе России. Решительно поддерживаю Президента Путина", - написал.
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Сенатор Российской Федерации Наталия Косихина также выразила уверенность в надежности и потенциале армии и специальных структур, которые, по ее мнению, обязательно наведут порядок в Ростовской области.
"Я не сомневаюсь, что политическое и военное руководство нашей страны предпримет все меры для наведения порядка в Ростове-на-Дону. Сейчас, когда идет специальная военная операция, нам необходимо объединиться ради достижения всех поставленных задач. А те, кто решил ради сиюминутных интересов заниматься противостоянием с официальным министерством обороны должно ждать заслуженное наказание в рамках законодательства", - заявила Косихина.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов.
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В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина , сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина . Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, введен дополнительный контроль на дорогах. Он также отметил, что возможно ограничение проведения массовых мероприятий.
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РоссияКонстантин КосачевДмитрий ПесковСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ростов-на-ДонуРостовская областьБезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
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