Нет никаких сомнений в подавлении мятежа, заявил Косачев
Косачев заявил, что не сомневается в подавлении вооруженного мятежа и победе России
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Нет никаких сомнений в том, что вооруженный мятеж будет подавлен, написал в телеграм-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Действия мятежников - государственная измена и предательство общенационального масштаба и характера. Сейчас у всех, кто колебался, есть только один выбор - с народом России или против него. Нет никаких сомнений, что мятеж будет подавлен. Нет никаких сомнений в победе России. Решительно поддерживаю Президента Путина", - написал.
Сенатор Российской Федерации Наталия Косихина также выразила уверенность в надежности и потенциале армии и специальных структур, которые, по ее мнению, обязательно наведут порядок в Ростовской области.
"Я не сомневаюсь, что политическое и военное руководство нашей страны предпримет все меры для наведения порядка в Ростове-на-Дону. Сейчас, когда идет специальная военная операция, нам необходимо объединиться ради достижения всех поставленных задач. А те, кто решил ради сиюминутных интересов заниматься противостоянием с официальным министерством обороны должно ждать заслуженное наказание в рамках законодательства", - заявила Косихина.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов.
В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина , сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина . Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, введен дополнительный контроль на дорогах. Он также отметил, что возможно ограничение проведения массовых мероприятий.