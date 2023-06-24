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Высшая школа экономики проводит занятия в штатном режиме
Высшая школа экономики проводит занятия в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
Высшая школа экономики проводит занятия в штатном режиме
Режим контртеррористической операции никак не повлиял на учебный процесс в городах присутствия Высшей школы экономики, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:56
2023-06-24T17:56
2023-06-24T17:56
пермь
евгений пригожин
россия
никита анисимов
владимир путин
нижний новгород
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Режим контртеррористической операции никак не повлиял на учебный процесс в городах присутствия Высшей школы экономики, сообщается в официальном Telegram-канале вуза. "На данный момент режим проведения КТО никак не повлиял на учебный процесс в городах присутствия ВШЭ. Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, руководители кампусов Вышки в Перми, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, другие представители руководства НИУ ВШЭ находятся на постоянной связи с руководством гражданских и силовых органов государственной власти", - говорится в сообщении. В вузе также отметили, что на данный момент никаких изменений в режиме работы университета нет, а также призвали студентов не поддаваться провокациям и панике, тщательно проверять информацию, которой учащиеся делятся с коллегами, друзьями и родными, ориентироваться исключительно на официальные сообщения органов государственной власти и представителей администрации университета. Режим контртеррористической операции был введен в субботу в Москве, Московской, Воронежской областях и других регионах России. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
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пермь, евгений пригожин, россия, никита анисимов, владимир путин, нижний новгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), высшая школа экономики (вшэ), происшествия
Пермь, Евгений Пригожин, Россия, Никита Анисимов, Владимир Путин, Нижний Новгород, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Высшая школа экономики (ВШЭ), Происшествия
Высшая школа экономики проводит занятия в штатном режиме
Учебный процесс в кампусах Высшей школы экономики проходит штатно