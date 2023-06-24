https://ria.ru/20230624/hse-1880222569.html

Высшая школа экономики проводит занятия в штатном режиме

Высшая школа экономики проводит занятия в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023

Высшая школа экономики проводит занятия в штатном режиме

Режим контртеррористической операции никак не повлиял на учебный процесс в городах присутствия Высшей школы экономики, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:56

2023-06-24T17:56

2023-06-24T17:56

пермь

евгений пригожин

россия

никита анисимов

владимир путин

нижний новгород

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Режим контртеррористической операции никак не повлиял на учебный процесс в городах присутствия Высшей школы экономики, сообщается в официальном Telegram-канале вуза. "На данный момент режим проведения КТО никак не повлиял на учебный процесс в городах присутствия ВШЭ. Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, руководители кампусов Вышки в Перми, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, другие представители руководства НИУ ВШЭ находятся на постоянной связи с руководством гражданских и силовых органов государственной власти", - говорится в сообщении. В вузе также отметили, что на данный момент никаких изменений в режиме работы университета нет, а также призвали студентов не поддаваться провокациям и панике, тщательно проверять информацию, которой учащиеся делятся с коллегами, друзьями и родными, ориентироваться исключительно на официальные сообщения органов государственной власти и представителей администрации университета. Режим контртеррористической операции был введен в субботу в Москве, Московской, Воронежской областях и других регионах России. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

пермь

россия

нижний новгород

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пермь, евгений пригожин, россия, никита анисимов, владимир путин, нижний новгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), высшая школа экономики (вшэ), происшествия