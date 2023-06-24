Рейтинг@Mail.ru
Высшая школа экономики проводит занятия в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/hse-1880222569.html
Высшая школа экономики проводит занятия в штатном режиме
Высшая школа экономики проводит занятия в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
Высшая школа экономики проводит занятия в штатном режиме
Режим контртеррористической операции никак не повлиял на учебный процесс в городах присутствия Высшей школы экономики, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:56
2023-06-24T17:56
пермь
евгений пригожин
россия
никита анисимов
владимир путин
нижний новгород
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
высшая школа экономики (вшэ)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/56/1551475614_0:73:1500:917_1920x0_80_0_0_b4cfe2943679f03160e6b1a27767dd40.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Режим контртеррористической операции никак не повлиял на учебный процесс в городах присутствия Высшей школы экономики, сообщается в официальном Telegram-канале вуза. "На данный момент режим проведения КТО никак не повлиял на учебный процесс в городах присутствия ВШЭ. Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, руководители кампусов Вышки в Перми, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, другие представители руководства НИУ ВШЭ находятся на постоянной связи с руководством гражданских и силовых органов государственной власти", - говорится в сообщении. В вузе также отметили, что на данный момент никаких изменений в режиме работы университета нет, а также призвали студентов не поддаваться провокациям и панике, тщательно проверять информацию, которой учащиеся делятся с коллегами, друзьями и родными, ориентироваться исключительно на официальные сообщения органов государственной власти и представителей администрации университета. Режим контртеррористической операции был введен в субботу в Москве, Московской, Воронежской областях и других регионах России. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
пермь
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/56/1551475614_91:0:1410:989_1920x0_80_0_0_cb1f6c61782b2c573247a4481e3e0b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермь, евгений пригожин, россия, никита анисимов, владимир путин, нижний новгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), высшая школа экономики (вшэ), происшествия
Пермь, Евгений Пригожин, Россия, Никита Анисимов, Владимир Путин, Нижний Новгород, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Высшая школа экономики (ВШЭ), Происшествия
Высшая школа экономики проводит занятия в штатном режиме

Учебный процесс в кампусах Высшей школы экономики проходит штатно

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание ВШЭ
Здание ВШЭ - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание ВШЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Режим контртеррористической операции никак не повлиял на учебный процесс в городах присутствия Высшей школы экономики, сообщается в официальном Telegram-канале вуза.
"На данный момент режим проведения КТО никак не повлиял на учебный процесс в городах присутствия ВШЭ. Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, руководители кампусов Вышки в Перми, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, другие представители руководства НИУ ВШЭ находятся на постоянной связи с руководством гражданских и силовых органов государственной власти", - говорится в сообщении.
В вузе также отметили, что на данный момент никаких изменений в режиме работы университета нет, а также призвали студентов не поддаваться провокациям и панике, тщательно проверять информацию, которой учащиеся делятся с коллегами, друзьями и родными, ориентироваться исключительно на официальные сообщения органов государственной власти и представителей администрации университета.
Режим контртеррористической операции был введен в субботу в Москве, Московской, Воронежской областях и других регионах России.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
 
ПермьЕвгений ПригожинРоссияНикита АнисимовВладимир ПутинНижний НовгородФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Высшая школа экономики (ВШЭ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала