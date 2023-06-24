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Тамара Глоба рассказала, когда наступит самый сложный период в этом году - РИА Новости, 24.06.2023
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Шоубиз
 
05:01 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/globa-1880050272.html
Тамара Глоба рассказала, когда наступит самый сложный период в этом году
Тамара Глоба рассказала, когда наступит самый сложный период в этом году - РИА Новости, 24.06.2023
Тамара Глоба рассказала, когда наступит самый сложный период в этом году
Астролог Тамара Глоба в передаче "Прямой эфир" рассказала, что текущий год станет одним из самых тяжелых, особенно в первую половину лета. Причиной этому, по ее РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T05:01
2023-06-24T05:01
шоубиз
тамара глоба
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европа
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Астролог Тамара Глоба в передаче "Прямой эфир" рассказала, что текущий год станет одним из самых тяжелых, особенно в первую половину лета. Причиной этому, по ее мнению, станут проблемы вокруг и природные катаклизмы. "Этот год один из самых тяжелых. Посмотрите, сколько проблем, сколько катаклизмов. Мы можем оказаться без экологии и без воздуха. Если вы вспомните 2010 год, поймете, что такое проблемы воздуха. Сейчас земля сопротивляется, как пружина, на которую давишь, а потом от нее идет отдача", – рассказала Глоба. Астролог уточнила, что самое сложное время в 2023 году начнется в первой половине лета. "В июне и первой половине июля активное время для катаклизмов, военных действий, террористических актов. Люди будут делать выпады против друг друга. Голод может коснуться всего мира, но не нас. В следующем году будут создаваться искусственные продукты", – добавила знаменитость. По словам Глобы, в скором будущем люди и политики во всем мире начнут вести диалог, чтобы выйти на новый уровень жизни. &quot;Человечество объединится. Это касается нового уровня жизни. Переговорный процесс в политике будет двигаться. Но результаты будут только весной-летом следующего года. В будущем нашу страну будет ждать ведущая роль&quot;, – заключила Тамара Глоба.В этом году уже несколько прорицателей сделали в эфире предсказания относительно будущего. Так, в апреле индийский экстрасенс Арчена Нагабушанам заявила, что Россия сейчас находится на пути становления. Она подчеркнула, что страна освободит много других народов. Позже слепой провидец из Донбасса Николай Тарасенко предсказал, что у России все будет хорошо, а Украина перестанет существовать как государство.
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Тамара Глоба рассказала, когда наступит самый сложный период в этом году

Тамара Глоба прогнозирует, что первая половина лета станет самым тяжелым периодом года

© Фотограф Богдан Глоба/Фото предоставлено Центром Тамары ГлобыАстролог и телеведущая Тамара Глоба
Астролог и телеведущая Тамара Глоба
© Фотограф Богдан Глоба/Фото предоставлено Центром Тамары Глобы
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Астролог Тамара Глоба в передаче "Прямой эфир" рассказала, что текущий год станет одним из самых тяжелых, особенно в первую половину лета. Причиной этому, по ее мнению, станут проблемы вокруг и природные катаклизмы.
«
"Этот год один из самых тяжелых. Посмотрите, сколько проблем, сколько катаклизмов. Мы можем оказаться без экологии и без воздуха. Если вы вспомните 2010 год, поймете, что такое проблемы воздуха. Сейчас земля сопротивляется, как пружина, на которую давишь, а потом от нее идет отдача", – рассказала Глоба.
Астролог уточнила, что самое сложное время в 2023 году начнется в первой половине лета.
«
"В июне и первой половине июля активное время для катаклизмов, военных действий, террористических актов. Люди будут делать выпады против друг друга. Голод может коснуться всего мира, но не нас. В следующем году будут создаваться искусственные продукты", – добавила знаменитость.
По словам Глобы, в скором будущем люди и политики во всем мире начнут вести диалог, чтобы выйти на новый уровень жизни.
«

"Человечество объединится. Это касается нового уровня жизни. Переговорный процесс в политике будет двигаться. Но результаты будут только весной-летом следующего года. В будущем нашу страну будет ждать ведущая роль", – заключила Тамара Глоба.

В этом году уже несколько прорицателей сделали в эфире предсказания относительно будущего.
Так, в апреле индийский экстрасенс Арчена Нагабушанам заявила, что Россия сейчас находится на пути становления. Она подчеркнула, что страна освободит много других народов.
Позже слепой провидец из Донбасса Николай Тарасенко предсказал, что у России все будет хорошо, а Украина перестанет существовать как государство.
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ШоубизТамара ГлобаУкраинаРоссияЕвропаЗнаменитостиастрологАстрологияастрологический прогнозНовости шоу-бизнеса
 
 
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