Тамара Глоба рассказала, когда наступит самый сложный период в этом году
Тамара Глоба прогнозирует, что первая половина лета станет самым тяжелым периодом года
© Фотограф Богдан Глоба/Фото предоставлено Центром Тамары ГлобыАстролог и телеведущая Тамара Глоба
© Фотограф Богдан Глоба/Фото предоставлено Центром Тамары Глобы
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Астролог Тамара Глоба в передаче "Прямой эфир" рассказала, что текущий год станет одним из самых тяжелых, особенно в первую половину лета. Причиной этому, по ее мнению, станут проблемы вокруг и природные катаклизмы.
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"Этот год один из самых тяжелых. Посмотрите, сколько проблем, сколько катаклизмов. Мы можем оказаться без экологии и без воздуха. Если вы вспомните 2010 год, поймете, что такое проблемы воздуха. Сейчас земля сопротивляется, как пружина, на которую давишь, а потом от нее идет отдача", – рассказала Глоба.
Астролог уточнила, что самое сложное время в 2023 году начнется в первой половине лета.
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"В июне и первой половине июля активное время для катаклизмов, военных действий, террористических актов. Люди будут делать выпады против друг друга. Голод может коснуться всего мира, но не нас. В следующем году будут создаваться искусственные продукты", – добавила знаменитость.
По словам Глобы, в скором будущем люди и политики во всем мире начнут вести диалог, чтобы выйти на новый уровень жизни.
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"Человечество объединится. Это касается нового уровня жизни. Переговорный процесс в политике будет двигаться. Но результаты будут только весной-летом следующего года. В будущем нашу страну будет ждать ведущая роль", – заключила Тамара Глоба.
В этом году уже несколько прорицателей сделали в эфире предсказания относительно будущего.
Так, в апреле индийский экстрасенс Арчена Нагабушанам заявила, что Россия сейчас находится на пути становления. Она подчеркнула, что страна освободит много других народов.
Позже слепой провидец из Донбасса Николай Тарасенко предсказал, что у России все будет хорошо, а Украина перестанет существовать как государство.