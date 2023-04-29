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Провидец из Донбасса рассказал в "Прямом эфире", что ждет Украину

Провидец из Донбасса рассказал в "Прямом эфире", что ждет Украину - РИА Новости, 29.04.2023

Провидец из Донбасса рассказал в "Прямом эфире", что ждет Украину

Слепой провидец из Донбасса Николай Тарасенко в передаче "Прямой эфир" рассказал, что ждет Украину. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T02:39

2023-04-29T02:39

2023-04-29T02:39

шоубиз

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россия

америка

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Слепой провидец из Донбасса Николай Тарасенко в передаче "Прямой эфир" рассказал, что ждет Украину.По его словам, у жителей России все будет хорошо. А вот США ждут проблемы – Тарасенко намекнул на то, что национальная валюта страны обесценится. Николай Тарасенко проработал археологом 22 года, а в начале 1990-х начал строить храм в Донбассе. В 1995 году предсказатель ослеп на один глаз, а недавно потерял зрение окончательно. После этого он начал отчетливо видеть будущее, хотя зачатки дара у него были еще в молодости. По словам Тарасенко, он мог угадывать расположение артефактов под землей. В быту удивительному старцу помогает супруга, которая моложе его на 30 лет.

https://ria.ru/20230401/nagabushanam-1862259068.html

украина

россия

америка

донбасс

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

украина, россия, америка, донбасс, знаменитости