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Провидец из Донбасса рассказал в "Прямом эфире", что ждет Украину
Провидец из Донбасса рассказал в "Прямом эфире", что ждет Украину - РИА Новости, 29.04.2023
Провидец из Донбасса рассказал в "Прямом эфире", что ждет Украину
Слепой провидец из Донбасса Николай Тарасенко в передаче "Прямой эфир" рассказал, что ждет Украину. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T02:39
2023-04-29T02:39
2023-04-29T02:39
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Слепой провидец из Донбасса Николай Тарасенко в передаче "Прямой эфир" рассказал, что ждет Украину.По его словам, у жителей России все будет хорошо. А вот США ждут проблемы – Тарасенко намекнул на то, что национальная валюта страны обесценится. Николай Тарасенко проработал археологом 22 года, а в начале 1990-х начал строить храм в Донбассе. В 1995 году предсказатель ослеп на один глаз, а недавно потерял зрение окончательно. После этого он начал отчетливо видеть будущее, хотя зачатки дара у него были еще в молодости. По словам Тарасенко, он мог угадывать расположение артефактов под землей. В быту удивительному старцу помогает супруга, которая моложе его на 30 лет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Шоубиз, Украина, Россия, Америка, Донбасс, Знаменитости
Провидец из Донбасса рассказал в "Прямом эфире", что ждет Украину
Слепой провидец из Донбасса Николай Тарасенко предсказал конец Украины
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости.
Слепой провидец из Донбасса Николай Тарасенко в передаче "Прямой эфир" рассказал
, что ждет Украину.
«
"С Украины приезжал глава, худой такой. Спрашивал, что с ними будет. Я говорю: "Украины не будет. Ее нет уже. Это не Украина". Если русский народ не отступит от своих традиций, мы будем всегда выходить победителями", – поделился гость программы.
По его словам, у жителей России все будет хорошо. А вот США ждут проблемы – Тарасенко намекнул на то, что национальная валюта страны обесценится.
«
"Нас ждет много катастроф, но мы их пройдем и будем жить счастливо. Россия не падет ниц, мы имеем другую закалку. Скоро американская валюта будет валяться на дорогах. Я не желаю Америке плохого, но такая судьба", – заключил он.
Николай Тарасенко проработал археологом 22 года, а в начале 1990-х начал строить храм в Донбассе.
В 1995 году предсказатель ослеп на один глаз, а недавно потерял зрение окончательно. После этого он начал отчетливо видеть будущее, хотя зачатки дара у него были еще в молодости. По словам Тарасенко, он мог угадывать расположение артефактов под землей.
В быту удивительному старцу помогает супруга, которая моложе его на 30 лет.
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