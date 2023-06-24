https://ria.ru/20230624/ermitazh-1880249354.html
Сообщения о минировании Эрмитажа не подтвердились
Сообщения о минировании Эрмитажа не подтвердились - РИА Новости, 24.06.2023
Сообщения о минировании Эрмитажа не подтвердились
Государственный Эрмитаж в Петербурге проверили после сообщения о "минировании", подозрительных предметов не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T20:51
2023-06-24T20:51
2023-06-24T20:51
культура
санкт-петербург
государственный эрмитаж
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Государственный Эрмитаж в Петербурге проверили после сообщения о "минировании", подозрительных предметов не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Ранее сообщалось, что в субботу в Эрмитаж поступило сообщение о "минировании" здания. Посетители были эвакуированы с территории Главного музейного комплекса. Сотрудниками службы безопасности музея совместно с сотрудниками Росгвардии началась проверка экспозиционных залов и служебных помещений. Сообщалось, что посетители с билетами на 24 июня в Главный музейный комплекс могут посетить музей в другой день. "Сотрудниками службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии была проведена проверка экспозиционных залов и служебных помещений, подозрительных предметов не обнаружено", - сообщили в пресс-службе музея.
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, государственный эрмитаж, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Культура, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Сообщения о минировании Эрмитажа не подтвердились
В Петербурге проверили Эрмитаж после сообщения о минировании, угроза не подтвердилась