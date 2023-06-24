Рейтинг@Mail.ru
Сообщения о минировании Эрмитажа не подтвердились - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:51 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/ermitazh-1880249354.html
Сообщения о минировании Эрмитажа не подтвердились
Сообщения о минировании Эрмитажа не подтвердились - РИА Новости, 24.06.2023
Сообщения о минировании Эрмитажа не подтвердились
Государственный Эрмитаж в Петербурге проверили после сообщения о "минировании", подозрительных предметов не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T20:51
2023-06-24T20:51
культура
санкт-петербург
государственный эрмитаж
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97499/78/974997829_0:168:4138:2496_1920x0_80_0_0_6de7b2837fcaed9d31f0853e0244755d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Государственный Эрмитаж в Петербурге проверили после сообщения о "минировании", подозрительных предметов не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Ранее сообщалось, что в субботу в Эрмитаж поступило сообщение о "минировании" здания. Посетители были эвакуированы с территории Главного музейного комплекса. Сотрудниками службы безопасности музея совместно с сотрудниками Росгвардии началась проверка экспозиционных залов и служебных помещений. Сообщалось, что посетители с билетами на 24 июня в Главный музейный комплекс могут посетить музей в другой день. "Сотрудниками службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии была проведена проверка экспозиционных залов и служебных помещений, подозрительных предметов не обнаружено", - сообщили в пресс-службе музея.
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97499/78/974997829_294:0:3845:2663_1920x0_80_0_0_bd250c91e3fbc3fefb6ab057e9729ffb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, государственный эрмитаж, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Культура, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Сообщения о минировании Эрмитажа не подтвердились

В Петербурге проверили Эрмитаж после сообщения о минировании, угроза не подтвердилась

© РИА Новости / Анжела БабенкоЗдание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге
Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Анжела Бабенко
Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Государственный Эрмитаж в Петербурге проверили после сообщения о "минировании", подозрительных предметов не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Ранее сообщалось, что в субботу в Эрмитаж поступило сообщение о "минировании" здания. Посетители были эвакуированы с территории Главного музейного комплекса. Сотрудниками службы безопасности музея совместно с сотрудниками Росгвардии началась проверка экспозиционных залов и служебных помещений. Сообщалось, что посетители с билетами на 24 июня в Главный музейный комплекс могут посетить музей в другой день.
«
"Сотрудниками службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии была проведена проверка экспозиционных залов и служебных помещений, подозрительных предметов не обнаружено", - сообщили в пресс-службе музея.
 
КультураСанкт-ПетербургГосударственный ЭрмитажФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала