https://ria.ru/20230624/ermitazh-1880249354.html

Сообщения о минировании Эрмитажа не подтвердились

Сообщения о минировании Эрмитажа не подтвердились - РИА Новости, 24.06.2023

Сообщения о минировании Эрмитажа не подтвердились

Государственный Эрмитаж в Петербурге проверили после сообщения о "минировании", подозрительных предметов не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T20:51

2023-06-24T20:51

2023-06-24T20:51

культура

санкт-петербург

государственный эрмитаж

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Государственный Эрмитаж в Петербурге проверили после сообщения о "минировании", подозрительных предметов не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Ранее сообщалось, что в субботу в Эрмитаж поступило сообщение о "минировании" здания. Посетители были эвакуированы с территории Главного музейного комплекса. Сотрудниками службы безопасности музея совместно с сотрудниками Росгвардии началась проверка экспозиционных залов и служебных помещений. Сообщалось, что посетители с билетами на 24 июня в Главный музейный комплекс могут посетить музей в другой день. "Сотрудниками службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии была проведена проверка экспозиционных залов и служебных помещений, подозрительных предметов не обнаружено", - сообщили в пресс-службе музея.

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, государственный эрмитаж, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия