https://ria.ru/20230624/erdogan-1880213116.html

Эрдоган заявил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России

Эрдоган заявил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России - РИА Новости, 24.06.2023

Эрдоган заявил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу заявил, что никто не должен извлекать... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:53

2023-06-24T16:53

2023-06-24T17:02

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

в мире

попытка вооруженного мятежа

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АНКАРА, 24 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу заявил, что никто не должен извлекать выгоду из последних событий в России."Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждались последние события в России. Президент Эрдоган подчеркнул важность действовать со здравым смыслом. В ходе переговоров было подчеркнуто, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

россия

турция

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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире, попытка вооруженного мятежа