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Эрдоган заявил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России - РИА Новости, 24.06.2023
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16:53 24.06.2023 (обновлено: 17:02 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/erdogan-1880213116.html
Эрдоган заявил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России
Эрдоган заявил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России - РИА Новости, 24.06.2023
Эрдоган заявил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу заявил, что никто не должен извлекать... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:53
2023-06-24T17:02
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
в мире
попытка вооруженного мятежа
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АНКАРА, 24 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу заявил, что никто не должен извлекать выгоду из последних событий в России."Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждались последние события в России. Президент Эрдоган подчеркнул важность действовать со здравым смыслом. В ходе переговоров было подчеркнуто, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире, попытка вооруженного мятежа
Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, В мире, Попытка вооруженного мятежа
Эрдоган заявил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России

Глава Турции Эрдоган заявил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 24 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу заявил, что никто не должен извлекать выгоду из последних событий в России.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждались последние события в России. Президент Эрдоган подчеркнул важность действовать со здравым смыслом. В ходе переговоров было подчеркнуто, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
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РоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинВ миреПопытка вооруженного мятежа
 
 
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