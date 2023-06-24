https://ria.ru/20230624/erdogan-1880196453.html

Эрдоган поддержал Путина в ситуации с попыткой вооруженного мятежа

Эрдоган поддержал Путина в ситуации с попыткой вооруженного мятежа - РИА Новости, 24.06.2023

Эрдоган поддержал Путина в ситуации с попыткой вооруженного мятежа

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:34

2023-06-24T15:34

2023-06-24T15:39

в мире

турция

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа", - говорится в сообщении.Добавляется, что Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

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турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, попытка вооруженного мятежа