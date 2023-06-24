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Эрдоган поддержал Путина в ситуации с попыткой вооруженного мятежа - РИА Новости, 24.06.2023
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15:34 24.06.2023 (обновлено: 15:39 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/erdogan-1880196453.html
Эрдоган поддержал Путина в ситуации с попыткой вооруженного мятежа
Эрдоган поддержал Путина в ситуации с попыткой вооруженного мятежа - РИА Новости, 24.06.2023
Эрдоган поддержал Путина в ситуации с попыткой вооруженного мятежа
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:34
2023-06-24T15:39
в мире
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа", - говорится в сообщении.Добавляется, что Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, попытка вооруженного мятежа
В мире, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Попытка вооруженного мятежа
Эрдоган поддержал Путина в ситуации с попыткой вооруженного мятежа

Кремль: Эрдоган выразил полную поддержку шагам руководства России в ситуации с мятежом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства.
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