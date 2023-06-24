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Экзамены у студентов ЮФУ в Ростове-на-Дону пройдут дистанционно - РИА Новости, 24.06.2023
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08:41 24.06.2023 (обновлено: 08:44 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/ekzameny-1880126668.html
Экзамены у студентов ЮФУ в Ростове-на-Дону пройдут дистанционно
Экзамены у студентов ЮФУ в Ростове-на-Дону пройдут дистанционно - РИА Новости, 24.06.2023
Экзамены у студентов ЮФУ в Ростове-на-Дону пройдут дистанционно
Экзамены у студентов Южного федерального университета в Ростове-на-Дону, запланированные на субботу, пройдут в дистанционном формате, сказал РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T08:41
2023-06-24T08:44
южный федеральный университет
ростов-на-дону
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Экзамены у студентов Южного федерального университета в Ростове-на-Дону, запланированные на субботу, пройдут в дистанционном формате, сказал РИА Новости представитель вуза."Все экзамены, которые у нас есть, включая госэкзамены и защиту выпускных квалификационных работ, пройдут (в субботу) в дистант-режиме", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что те экзамены, которые сдать в дистанционном формате будет невозможно, перенесут на более поздний срок.ЮФУ является крупным научно-образовательным центром России. Согласно открытым данным, в вузе обучаются почти 25 тысяч студентов.
https://ria.ru/20230624/kuban-1880125587.html
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южный федеральный университет, ростов-на-дону, безопасность
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Безопасность
Экзамены у студентов ЮФУ в Ростове-на-Дону пройдут дистанционно

В субботу экзамены у студентов ЮФУ в Ростове-на-Дону пройдут дистанционно

CC BY-SA 3.0 / Алина Агишева / Южный федеральный университет
Южный федеральный университет - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
CC BY-SA 3.0 / Алина Агишева /
Южный федеральный университет. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Экзамены у студентов Южного федерального университета в Ростове-на-Дону, запланированные на субботу, пройдут в дистанционном формате, сказал РИА Новости представитель вуза.
"Все экзамены, которые у нас есть, включая госэкзамены и защиту выпускных квалификационных работ, пройдут (в субботу) в дистант-режиме", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что те экзамены, которые сдать в дистанционном формате будет невозможно, перенесут на более поздний срок.
ЮФУ является крупным научно-образовательным центром России. Согласно открытым данным, в вузе обучаются почти 25 тысяч студентов.
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