https://ria.ru/20230624/ekzameny-1880126668.html
Экзамены у студентов ЮФУ в Ростове-на-Дону пройдут дистанционно
Экзамены у студентов ЮФУ в Ростове-на-Дону пройдут дистанционно - РИА Новости, 24.06.2023
Экзамены у студентов ЮФУ в Ростове-на-Дону пройдут дистанционно
Экзамены у студентов Южного федерального университета в Ростове-на-Дону, запланированные на субботу, пройдут в дистанционном формате, сказал РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T08:41
2023-06-24T08:41
2023-06-24T08:44
южный федеральный университет
ростов-на-дону
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Экзамены у студентов Южного федерального университета в Ростове-на-Дону, запланированные на субботу, пройдут в дистанционном формате, сказал РИА Новости представитель вуза."Все экзамены, которые у нас есть, включая госэкзамены и защиту выпускных квалификационных работ, пройдут (в субботу) в дистант-режиме", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что те экзамены, которые сдать в дистанционном формате будет невозможно, перенесут на более поздний срок.ЮФУ является крупным научно-образовательным центром России. Согласно открытым данным, в вузе обучаются почти 25 тысяч студентов.
https://ria.ru/20230624/kuban-1880125587.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южный федеральный университет, ростов-на-дону, безопасность
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Безопасность
Экзамены у студентов ЮФУ в Ростове-на-Дону пройдут дистанционно
В субботу экзамены у студентов ЮФУ в Ростове-на-Дону пройдут дистанционно
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Экзамены у студентов Южного федерального университета в Ростове-на-Дону, запланированные на субботу, пройдут в дистанционном формате, сказал РИА Новости представитель вуза.
"Все экзамены, которые у нас есть, включая госэкзамены и защиту выпускных квалификационных работ, пройдут (в субботу) в дистант-режиме", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что те экзамены, которые сдать в дистанционном формате будет невозможно, перенесут на более поздний срок.
ЮФУ является крупным научно-образовательным центром России
. Согласно открытым данным, в вузе обучаются почти 25 тысяч студентов.
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