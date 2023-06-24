https://ria.ru/20230624/ekzameny-1880126668.html

Экзамены у студентов ЮФУ в Ростове-на-Дону пройдут дистанционно

Экзамены у студентов ЮФУ в Ростове-на-Дону пройдут дистанционно - РИА Новости, 24.06.2023

Экзамены у студентов ЮФУ в Ростове-на-Дону пройдут дистанционно

Экзамены у студентов Южного федерального университета в Ростове-на-Дону, запланированные на субботу, пройдут в дистанционном формате, сказал РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T08:41

2023-06-24T08:41

2023-06-24T08:44

южный федеральный университет

ростов-на-дону

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Экзамены у студентов Южного федерального университета в Ростове-на-Дону, запланированные на субботу, пройдут в дистанционном формате, сказал РИА Новости представитель вуза."Все экзамены, которые у нас есть, включая госэкзамены и защиту выпускных квалификационных работ, пройдут (в субботу) в дистант-режиме", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что те экзамены, которые сдать в дистанционном формате будет невозможно, перенесут на более поздний срок.ЮФУ является крупным научно-образовательным центром России. Согласно открытым данным, в вузе обучаются почти 25 тысяч студентов.

https://ria.ru/20230624/kuban-1880125587.html

ростов-на-дону

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

южный федеральный университет, ростов-на-дону, безопасность