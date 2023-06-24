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Водителей попросили выбирать маршруты в объезд трассы М-4 - РИА Новости, 24.06.2023
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13:46 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/dvizhenie-1880176056.html
Водителей попросили выбирать маршруты в объезд трассы М-4
Водителей попросили выбирать маршруты в объезд трассы М-4 - РИА Новости, 24.06.2023
Водителей попросили выбирать маршруты в объезд трассы М-4
"Автодор" попросил водителей выбирать маршруты в объезд трассы М-4 "Дон", говорится в сообщении госкомпании. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:46
2023-06-24T13:46
автодор
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Автодор" попросил водителей выбирать маршруты в объезд трассы М-4 "Дон", говорится в сообщении госкомпании. "Просим выбирать маршруты в объезд М-4", - отметили в "Автодоре". Как ранее в субботу сообщил губернатор региона Александр Гусев, движение на трассе М-4 закрыто с 464-го по 777-й км.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
воронежская область
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автодор, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, попытка вооруженного мятежа
Автодор, Александр Гусев (государственный служащий), Воронежская область, Попытка вооруженного мятежа
Водителей попросили выбирать маршруты в объезд трассы М-4

"Автодор" попросил водителей выбирать маршруты в объезд трассы М-4 "Дон"

© РИА Новости / Ксения Головкова | Перейти в медиабанкАвтомобили на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области
Автомобили на трассе М-4 Дон в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Ксения Головкова
Перейти в медиабанк
Автомобили на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Автодор" попросил водителей выбирать маршруты в объезд трассы М-4 "Дон", говорится в сообщении госкомпании.
"Просим выбирать маршруты в объезд М-4", - отметили в "Автодоре".
Как ранее в субботу сообщил губернатор региона Александр Гусев, движение на трассе М-4 закрыто с 464-го по 777-й км.
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