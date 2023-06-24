https://ria.ru/20230624/dvizhenie-1880176056.html
Водителей попросили выбирать маршруты в объезд трассы М-4
Водителей попросили выбирать маршруты в объезд трассы М-4 - РИА Новости, 24.06.2023
Водителей попросили выбирать маршруты в объезд трассы М-4
"Автодор" попросил водителей выбирать маршруты в объезд трассы М-4 "Дон", говорится в сообщении госкомпании. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:46
2023-06-24T13:46
2023-06-24T13:46
автодор
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Автодор" попросил водителей выбирать маршруты в объезд трассы М-4 "Дон", говорится в сообщении госкомпании. "Просим выбирать маршруты в объезд М-4", - отметили в "Автодоре". Как ранее в субботу сообщил губернатор региона Александр Гусев, движение на трассе М-4 закрыто с 464-го по 777-й км.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автодор, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, попытка вооруженного мятежа
Автодор, Александр Гусев (государственный служащий), Воронежская область, Попытка вооруженного мятежа
Водителей попросили выбирать маршруты в объезд трассы М-4
"Автодор" попросил водителей выбирать маршруты в объезд трассы М-4 "Дон"