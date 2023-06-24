https://ria.ru/20230624/dvizhenie-1880176056.html

Водителей попросили выбирать маршруты в объезд трассы М-4

Водителей попросили выбирать маршруты в объезд трассы М-4 - РИА Новости, 24.06.2023

Водителей попросили выбирать маршруты в объезд трассы М-4

"Автодор" попросил водителей выбирать маршруты в объезд трассы М-4 "Дон", говорится в сообщении госкомпании. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:46

2023-06-24T13:46

2023-06-24T13:46

автодор

александр гусев (государственный служащий)

воронежская область

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Автодор" попросил водителей выбирать маршруты в объезд трассы М-4 "Дон", говорится в сообщении госкомпании. "Просим выбирать маршруты в объезд М-4", - отметили в "Автодоре". Как ранее в субботу сообщил губернатор региона Александр Гусев, движение на трассе М-4 закрыто с 464-го по 777-й км.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

воронежская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

автодор, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, попытка вооруженного мятежа