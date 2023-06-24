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В Воронежской области закрыли движение по М-4 "Дон" с 464 по 777 км

В Воронежской области закрыли движение по М-4 "Дон" с 464 по 777 км - РИА Новости, 24.06.2023

В Воронежской области закрыли движение по М-4 "Дон" с 464 по 777 км

Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области закрыто с 464 по 777 километр, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Александр Гусев. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T09:42

2023-06-24T09:42

2023-06-24T11:21

воронежская область

происшествия

александр гусев (государственный служащий)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области закрыто с 464 по 777 километр, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Александр Гусев."Поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области. Сотрудники профильных ведомств, администрации муниципалитетов и волонтеры оперативно доставят людям воду и всё необходимое. На данный момент движение по трассе М-4 "Дон" в регионе закрыто с 464 по 777 километр. Убедительно прошу жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения", - написал Гусев.

воронежская область

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воронежская область, происшествия, александр гусев (государственный служащий)