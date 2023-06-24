https://ria.ru/20230624/beglov-1880186506.html

Беглов призвал общество сплотиться вокруг президента

Беглов призвал общество сплотиться вокруг президента - РИА Новости, 24.06.2023

Беглов призвал общество сплотиться вокруг президента

Сплоченность вокруг президента РФ Владимира Путина гарантирует стабильность России, написал в телеграм-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:34

2023-06-24T14:34

2023-06-24T14:34

россия

владимир путин

александр беглов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

санкт-петербург

попытка вооруженного мятежа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Сплоченность вокруг президента РФ Владимира Путина гарантирует стабильность России, написал в телеграм-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Мы переживаем момент, когда только наша сплоченность вокруг президента гарантирует стабильность России. Уже сейчас мы видим небывалое объединение всех общественных сил вокруг лидера нации - Владимира Владимировича Путина!" - написал он в своем телеграм-канале, обращаясь к жителям города. Беглов отметил, в настоящее время ни у кого не может быть личных интересов, а должны быть интересы Отечества. "В своем обращении президент четко сформулировал позицию государства! Попытки мятежа - это предательство наших бойцов, всего нашего народа. Президент поддержал нашу армию и наших воинов, совершающих ежедневный подвиг! В такой единой и сильной стране, как Россия сегодня, мятеж обречен на провал. Вектор развития России, заданный Владимиром Владимировичем Путиным – мощнейший. Его не переломить! Сегодня ни у кого не может быть личных интересов. Есть только интересы Отечества и народа. Те, кто пытается разрушить единство на радость нашим врагам - обречены на позор у потомков. Это закон истории! Он превыше интересов отдельных лиц", - отметил губернатор. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут "предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", где "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".

https://ria.ru/20230624/splochenie-1880174983.html

https://ria.ru/20230624/podmoskove-1880175505.html

россия

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, александр беглов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, попытка вооруженного мятежа