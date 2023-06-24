https://ria.ru/20230624/batiskaf-1880118806.html

Корпус батискафа "Титан" мог разрушиться из-за дефектов, пишут СМИ

Корпус батискафа "Титан" мог разрушиться из-за дефектов, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2023

Корпус батискафа "Титан" мог разрушиться из-за дефектов, пишут СМИ

Причиной разрушения батискафа "Титан" в водах Атлантического океана мог стать дефект корпуса, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на бывшего... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T05:14

2023-06-24T05:14

2023-06-24T05:15

в мире

атлантический океан

великобритания

сша

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Причиной разрушения батискафа "Титан" в водах Атлантического океана мог стать дефект корпуса, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на бывшего капитана подводной лодки Королевского военно-морского флота Великобритании Райна Рэмси. По его мнению, причиной разрушения батискафа мог стать люк, используемый для герметизации экипажа. Как считает Рэмси, люк мог выйти из строя и привести к разрушению корпуса. При этом он называет еще одну причину разрушения "Титана": сам корпус мог разрушиться под давлением из-за дефекта. "Я бы не стал заходить так далеко, чтобы говорить о безрассудстве. Я бы сказал, что пренебрежение стандартными способами строительства подобных подводных аппаратов в погоне за инновациями сопряжено с огромным риском, и в данном случае этот риск реализовался в гибели людей", - сказал Рэмси в интервью телеканалу. Главный научный сотрудник Института проблем морских технологий им. академика М.Д. Агеева ДВО РАН Александр Инзарцев ранее предположил, что корпус батискафа "Титан" мог взорваться при достижении определенной глубины из-за дефектов. Ранее береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф "Титан" разрушен в результате взрыва, а пять членов его экипажа погибли. Участники поисковой операции также заявили, что в связи с глубиной, на которой находятся обломки, и сложности работы на ней вероятность обнаружения останков погибших мала. Туристический аппарат "Титан" пропал в воскресенье во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. На борту аппарата, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

https://ria.ru/20230624/batiskaf-1880117475.html

https://ria.ru/20230623/batiskaf-1880072663.html

атлантический океан

великобритания

сша

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в мире, атлантический океан, великобритания, сша, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа