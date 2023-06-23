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У побережья Камчатки произошли три землетрясения
У побережья Камчатки произошли три землетрясения - РИА Новости, 23.06.2023
У побережья Камчатки произошли три землетрясения
Три землетрясения магнитудой от 3,8 до 4,1 произошли с начала суток у восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах толчки не ощущались, сообщает... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T01:33
2023-06-23T01:33
2023-06-23T01:33
происшествия
россия
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн – РИА Новости. Три землетрясения магнитудой от 3,8 до 4,1 произошли с начала суток у восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах толчки не ощущались, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. "В Камчатском заливе произошли два землетрясения магнитудой 4,1. Эпицентры обоих располагались в Камчатском заливе на расстоянии 125 и 129 километров от поселка Усть-Камчатск. Глубина залегания очагов составила 46 и 59 километров", - сообщили специалисты. Еще одно событие зафиксировано в 188 километрах от Петропавловска-Камчатского в Авачинском заливе. Магнитуда в эпицентре составила 3,8, а глубина залегания очага 61 километр. По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясения не ощущались. Местные жители в ЕДДС не обращались. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20230622/zemletryasenie-1879885107.html
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происшествия, россия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У побережья Камчатки произошли три землетрясения
Филиал РАН: у побережья Камчатки с начала суток произошли три землетрясения