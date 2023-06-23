https://ria.ru/20230623/zemletryasenie-1879897879.html

У побережья Камчатки произошли три землетрясения

У побережья Камчатки произошли три землетрясения - РИА Новости, 23.06.2023

У побережья Камчатки произошли три землетрясения

Три землетрясения магнитудой от 3,8 до 4,1 произошли с начала суток у восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах толчки не ощущались, сообщает... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T01:33

2023-06-23T01:33

2023-06-23T01:33

происшествия

россия

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн – РИА Новости. Три землетрясения магнитудой от 3,8 до 4,1 произошли с начала суток у восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах толчки не ощущались, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. "В Камчатском заливе произошли два землетрясения магнитудой 4,1. Эпицентры обоих располагались в Камчатском заливе на расстоянии 125 и 129 километров от поселка Усть-Камчатск. Глубина залегания очагов составила 46 и 59 километров", - сообщили специалисты. Еще одно событие зафиксировано в 188 километрах от Петропавловска-Камчатского в Авачинском заливе. Магнитуда в эпицентре составила 3,8, а глубина залегания очага 61 километр. По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясения не ощущались. Местные жители в ЕДДС не обращались. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.

https://ria.ru/20230622/zemletryasenie-1879885107.html

россия

камчатка

петропавловск-камчатский

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происшествия, россия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)