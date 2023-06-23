https://ria.ru/20230623/zaes-1880077704.html

Небензя надеется, что Запад не даст Киеву организовать катастрофу на ЗАЭС

Небензя надеется, что Запад не даст Киеву организовать катастрофу на ЗАЭС - РИА Новости, 23.06.2023

Небензя надеется, что Запад не даст Киеву организовать катастрофу на ЗАЭС

Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на Запорожской АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:42

2023-06-23T18:42

2023-06-23T18:56

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

василий небензя

запорожская аэс

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

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ООН, 23 июн – РИА Новости. Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на Запорожской АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву нас крайне настораживают. В их абсурдности могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, недавно посетившим станцию, несмотря на все препоны со стороны Украины", - сказал Небензя."Хочется верить, что западные спонсоры киевского режима смогут унять его и не допустить катастрофы, которая может затронуть большую часть Европы. Как мы уже неоднократно могли убедиться самому Зеленскому и его клике как на Украину, так и на Европу совершенно наплевать", - добавил он.

https://ria.ru/20230620/zaes-1879289038.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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