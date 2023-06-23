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Небензя надеется, что Запад не даст Киеву организовать катастрофу на ЗАЭС - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 23.06.2023 (обновлено: 18:56 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/zaes-1880077704.html
Небензя надеется, что Запад не даст Киеву организовать катастрофу на ЗАЭС
Небензя надеется, что Запад не даст Киеву организовать катастрофу на ЗАЭС - РИА Новости, 23.06.2023
Небензя надеется, что Запад не даст Киеву организовать катастрофу на ЗАЭС
Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на Запорожской АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:42
2023-06-23T18:56
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
василий небензя
запорожская аэс
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
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ООН, 23 июн – РИА Новости. Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на Запорожской АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву нас крайне настораживают. В их абсурдности могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, недавно посетившим станцию, несмотря на все препоны со стороны Украины", - сказал Небензя."Хочется верить, что западные спонсоры киевского режима смогут унять его и не допустить катастрофы, которая может затронуть большую часть Европы. Как мы уже неоднократно могли убедиться самому Зеленскому и его клике как на Украину, так и на Европу совершенно наплевать", - добавил он.
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россия
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россия, безопасность, василий небензя, запорожская аэс, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Василий Небензя, Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Небензя надеется, что Запад не даст Киеву организовать катастрофу на ЗАЭС

Небензя выразил надежду, что Запад не позволит Украине организовать катастрофу на ЗАЭС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 23 июн – РИА Новости. Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на Запорожской АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву нас крайне настораживают. В их абсурдности могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, недавно посетившим станцию, несмотря на все препоны со стороны Украины", - сказал Небензя.
"Хочется верить, что западные спонсоры киевского режима смогут унять его и не допустить катастрофы, которая может затронуть большую часть Европы. Как мы уже неоднократно могли убедиться самому Зеленскому и его клике как на Украину, так и на Европу совершенно наплевать", - добавил он.
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Дерипаска предупредил о последствиях подрыва Запорожской АЭС
20 июня, 10:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВасилий НебензяЗапорожская АЭСЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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