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ООН назвала угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемыми и опасными - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 23.06.2023 (обновлено: 17:32 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/zaes-1880056115.html
ООН назвала угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемыми и опасными
ООН назвала угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемыми и опасными - РИА Новости, 23.06.2023
ООН назвала угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемыми и опасными
Любые угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемы и опасны, ситуация с безопасностью там хрупкая, заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации по... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:20
2023-06-23T17:32
специальная военная операция на украине
оон
запорожская аэс
безопасность
россия
энергодар
розмари дикарло
запорожская область
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ООН, 23 июн – РИА Новости. Любые угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемы и опасны, ситуация с безопасностью там хрупкая, заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло."Как сообщило МАГАТЭ, в ЗАЭС планирует вновь начать закачивать воду, которая остается доступной несмотря на масштабную потерю воды в Каховском хранилище. Так или иначе, ситуация с безопасностью на станции крайне хрупкая. Любые угрозы станции и другой уязвимой инфраструктуре опасны и неприемлемы", - сказала ДиКарло.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230613/zaes-1877897069.html
россия
энергодар
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оон, запорожская аэс, безопасность, россия, энергодар, розмари дикарло, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, ООН, Запорожская АЭС, Безопасность, Россия, Энергодар, Розмари ДиКарло, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
ООН назвала угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемыми и опасными

Замгенсека ООН ДиКарло назвала ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС хрупкой

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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ООН, 23 июн – РИА Новости. Любые угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемы и опасны, ситуация с безопасностью там хрупкая, заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
"Как сообщило МАГАТЭ, в ЗАЭС планирует вновь начать закачивать воду, которая остается доступной несмотря на масштабную потерю воды в Каховском хранилище. Так или иначе, ситуация с безопасностью на станции крайне хрупкая. Любые угрозы станции и другой уязвимой инфраструктуре опасны и неприемлемы", - сказала ДиКарло.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Глава МАГАТЭ оценил ситуацию на Запорожской АЭС
13 июня, 19:51
 
Специальная военная операция на УкраинеООНЗапорожская АЭСБезопасностьРоссияЭнергодарРозмари ДиКарлоЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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