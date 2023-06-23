https://ria.ru/20230623/zaes-1880056115.html

ООН назвала угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемыми и опасными

ООН назвала угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемыми и опасными - РИА Новости, 23.06.2023

ООН назвала угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемыми и опасными

Любые угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемы и опасны, ситуация с безопасностью там хрупкая, заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации по... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:20

2023-06-23T17:20

2023-06-23T17:32

специальная военная операция на украине

оон

запорожская аэс

безопасность

россия

энергодар

розмари дикарло

запорожская область

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ООН, 23 июн – РИА Новости. Любые угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемы и опасны, ситуация с безопасностью там хрупкая, заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло."Как сообщило МАГАТЭ, в ЗАЭС планирует вновь начать закачивать воду, которая остается доступной несмотря на масштабную потерю воды в Каховском хранилище. Так или иначе, ситуация с безопасностью на станции крайне хрупкая. Любые угрозы станции и другой уязвимой инфраструктуре опасны и неприемлемы", - сказала ДиКарло.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230613/zaes-1877897069.html

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энергодар

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Кирилл Волков

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