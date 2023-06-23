https://ria.ru/20230623/yazyk-1879930111.html

Киевский режим насаждал смесь украинского языка с польским, заявил Кравцов

Киевский режим насаждал смесь украинского языка с польским, заявил Кравцов - РИА Новости, 23.06.2023

Киевский режим насаждал смесь украинского языка с польским, заявил Кравцов

Киевский режим насаждал смесь украинского языка с польским, а учебник, который подготовило министерство просвещения России, учит классическому украинскому... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T09:56

2023-06-23T09:56

2023-06-23T12:10

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киевский режим насаждал смесь украинского языка с польским, а учебник, который подготовило министерство просвещения России, учит классическому украинскому языку, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "Мы подготовили (учебник украинского - ред.), причем это - учебник классического украинского языка. Ведь киевский режим насаждал и проповедовал такой (язык - ред.) - смесь с польским языком. Это уже был не тот традиционный украинский язык, который, в том числе, изучали в советское время. Поэтому мы подготовили учебник для первого класса", - сказал Кравцов. Министр добавил, что у школьников в Херсонской и Запорожской областях с нового учебного года будет возможность изучать украинский язык при желании. Читайте полный текст интервью Сергея Кравцова >>

https://ria.ru/20230616/bezhentsy-1878530495.html

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в мире, россия, сергей кравцов, украина, запорожская область, херсонская область