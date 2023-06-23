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Киевский режим насаждал смесь украинского языка с польским, заявил Кравцов - РИА Новости, 23.06.2023
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09:56 23.06.2023 (обновлено: 12:10 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/yazyk-1879930111.html
Киевский режим насаждал смесь украинского языка с польским, заявил Кравцов
Киевский режим насаждал смесь украинского языка с польским, заявил Кравцов - РИА Новости, 23.06.2023
Киевский режим насаждал смесь украинского языка с польским, заявил Кравцов
Киевский режим насаждал смесь украинского языка с польским, а учебник, который подготовило министерство просвещения России, учит классическому украинскому... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:56
2023-06-23T12:10
в мире
россия
сергей кравцов
украина
запорожская область
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киевский режим насаждал смесь украинского языка с польским, а учебник, который подготовило министерство просвещения России, учит классическому украинскому языку, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "Мы подготовили (учебник украинского - ред.), причем это - учебник классического украинского языка. Ведь киевский режим насаждал и проповедовал такой (язык - ред.) - смесь с польским языком. Это уже был не тот традиционный украинский язык, который, в том числе, изучали в советское время. Поэтому мы подготовили учебник для первого класса", - сказал Кравцов. Министр добавил, что у школьников в Херсонской и Запорожской областях с нового учебного года будет возможность изучать украинский язык при желании. Читайте полный текст интервью Сергея Кравцова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230616/bezhentsy-1878530495.html
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в мире, россия, сергей кравцов, украина, запорожская область, херсонская область
В мире, Россия, Сергей Кравцов, Украина, Запорожская область, Херсонская область
Киевский режим насаждал смесь украинского языка с польским, заявил Кравцов

Министр просвещения Кравцов: киевский режим насаждал смесь украинского языка с польским

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киевский режим насаждал смесь украинского языка с польским, а учебник, который подготовило министерство просвещения России, учит классическому украинскому языку, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
«
"Мы подготовили (учебник украинского - ред.), причем это - учебник классического украинского языка. Ведь киевский режим насаждал и проповедовал такой (язык - ред.) - смесь с польским языком. Это уже был не тот традиционный украинский язык, который, в том числе, изучали в советское время. Поэтому мы подготовили учебник для первого класса", - сказал Кравцов.
Министр добавил, что у школьников в Херсонской и Запорожской областях с нового учебного года будет возможность изучать украинский язык при желании.
Читайте полный текст интервью Сергея Кравцова >>
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В миреРоссияСергей КравцовУкраинаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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