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Кравцов рассказал о желающих учить украинский язык в новых регионах
Кравцов рассказал о желающих учить украинский язык в новых регионах - РИА Новости, 23.06.2023
Кравцов рассказал о желающих учить украинский язык в новых регионах
Желающие учить украинский язык в Херсонской и Запорожской областях есть, но их немного, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T06:18
2023-06-23T06:18
2023-06-23T06:25
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Желающие учить украинский язык в Херсонской и Запорожской областях есть, но их немного, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "Вы знаете, немного. Все равно есть школы, где такое есть желание. Но у нас же многонациональная страна, и в каждом регионе, национальной республике есть возможность изучать свой национальный язык, национальную культуру", - сказал он. Изучать украинский язык, как ранее сообщал министр, в Херсонской и Запорожской областях можно будет с 1 сентября нового учебного года, для этого Минпросвещения России разработало учебник классического украинского языка.
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запорожская область, россия, сергей кравцов, херсонская область , общество, образование - общество
Запорожская область, Россия, Сергей Кравцов, Херсонская область , Общество, Образование - Общество
Кравцов рассказал о желающих учить украинский язык в новых регионах
Кравцов: в Херсонской и Запорожской областях есть желающие учить украинский, но их немного
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Желающие учить украинский язык в Херсонской и Запорожской областях есть, но их немного, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Вы знаете, немного. Все равно есть школы, где такое есть желание. Но у нас же многонациональная страна, и в каждом регионе, национальной республике есть возможность изучать свой национальный язык, национальную культуру", - сказал он.
Изучать украинский язык, как ранее сообщал министр, в Херсонской и Запорожской областях можно будет с 1 сентября нового учебного года, для этого Минпросвещения России разработало учебник классического украинского языка.