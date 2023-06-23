https://ria.ru/20230623/vsu-1879912744.html

Марочко: ВСУ бросили тела сослуживцев в районе Серебрянского лесничества

Марочко: ВСУ бросили тела сослуживцев в районе Серебрянского лесничества - РИА Новости, 23.06.2023

Марочко: ВСУ бросили тела сослуживцев в районе Серебрянского лесничества

Российские военные ликвидировали множество украинских боевиков в районе Серебрянского лесничества в ЛНР на краснолиманском направлении, ВСУ не эвакуируют тела... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T08:41

2023-06-23T08:41

2023-06-23T08:41

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg

ЛУГАНСК, 23 июн — РИА Новости. Российские военные ликвидировали множество украинских боевиков в районе Серебрянского лесничества в ЛНР на краснолиманском направлении, ВСУ не эвакуируют тела сослуживцев, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В результате активных боевых действий в районе Серебрянского лесничества нашими подразделениями ликвидировано большое количество украинских боевиков. Некоторая часть из них остается уже порядка недели лежать на поле боя, эвакуационные мероприятия со стороны вооруженных формирований Украины не проводятся", – сказал он. По его словам, на участках, где позиции ВС РФ находятся в непосредственной близости к позициям ВСУ, российским военным приходится пользоваться ватно-марлевыми повязками и применять другие способы для устранения трупного запаха.

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины