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Марочко: ВСУ бросили тела сослуживцев в районе Серебрянского лесничества - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:41 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/vsu-1879912744.html
Марочко: ВСУ бросили тела сослуживцев в районе Серебрянского лесничества
Марочко: ВСУ бросили тела сослуживцев в районе Серебрянского лесничества - РИА Новости, 23.06.2023
Марочко: ВСУ бросили тела сослуживцев в районе Серебрянского лесничества
Российские военные ликвидировали множество украинских боевиков в районе Серебрянского лесничества в ЛНР на краснолиманском направлении, ВСУ не эвакуируют тела... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T08:41
2023-06-23T08:41
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 23 июн — РИА Новости. Российские военные ликвидировали множество украинских боевиков в районе Серебрянского лесничества в ЛНР на краснолиманском направлении, ВСУ не эвакуируют тела сослуживцев, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В результате активных боевых действий в районе Серебрянского лесничества нашими подразделениями ликвидировано большое количество украинских боевиков. Некоторая часть из них остается уже порядка недели лежать на поле боя, эвакуационные мероприятия со стороны вооруженных формирований Украины не проводятся", – сказал он. По его словам, на участках, где позиции ВС РФ находятся в непосредственной близости к позициям ВСУ, российским военным приходится пользоваться ватно-марлевыми повязками и применять другие способы для устранения трупного запаха.
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко: ВСУ бросили тела сослуживцев в районе Серебрянского лесничества

Подполковник Марочко: ВСУ оставили тела сослуживцев в районе Серебрянского лесничества

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 июн — РИА Новости. Российские военные ликвидировали множество украинских боевиков в районе Серебрянского лесничества в ЛНР на краснолиманском направлении, ВСУ не эвакуируют тела сослуживцев, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В результате активных боевых действий в районе Серебрянского лесничества нашими подразделениями ликвидировано большое количество украинских боевиков. Некоторая часть из них остается уже порядка недели лежать на поле боя, эвакуационные мероприятия со стороны вооруженных формирований Украины не проводятся", – сказал он.
По его словам, на участках, где позиции ВС РФ находятся в непосредственной близости к позициям ВСУ, российским военным приходится пользоваться ватно-марлевыми повязками и применять другие способы для устранения трупного запаха.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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