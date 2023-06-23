https://ria.ru/20230623/uroki-1879913911.html
Кравцов рассказал о реакции школьников и родителей на "Разговоры о важном"
Кравцов рассказал о реакции школьников и родителей на "Разговоры о важном" - РИА Новости, 23.06.2023
Кравцов рассказал о реакции школьников и родителей на "Разговоры о важном"
Школьники и их родители позитивно оценили занятия "Разговоры о важном", которые стали нововведением в прошедшем учебном году, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T08:46
2023-06-23T08:46
2023-06-23T08:46
россия
общество
сергей кравцов
образование - общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Школьники и их родители позитивно оценили занятия "Разговоры о важном", которые стали нововведением в прошедшем учебном году, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "В целом, очень позитивно. И родители, и учителя, ребята. Ведь на уроках мы рассказываем о наших достижениях. Вот у нас какие уроки прошли? "День матери", "День отца", "Россия - страна возможностей", "День атомной промышленности". Многие ребята узнали, что атомные ледоколы первые у нас, у нас огромный флот, нам есть, чем гордиться", - сказал Кравцов. По его словам, внеурочные занятия "Разговоры о важном" вызвали большой интерес среди школьников, так как в них нет формализма, который присутствует на традиционных уроках, но есть общение. "Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью заявлено развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание и историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября 2022 года, он, как отмечалось, был посвящен Дню знаний и направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них. Последнее в учебном году занятие, посвященное теме "Счастье", прошло в школах 22 мая.
https://ria.ru/20230615/nastavnik-1878380561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, сергей кравцов, образование - общество
Россия, Общество, Сергей Кравцов, Образование - Общество
Кравцов рассказал о реакции школьников и родителей на "Разговоры о важном"
Кравцов: родители и школьники позитивно оценили занятия "Разговоры о важном"
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Школьники и их родители позитивно оценили занятия "Разговоры о важном", которые стали нововведением в прошедшем учебном году, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
"В целом, очень позитивно. И родители, и учителя, ребята. Ведь на уроках мы рассказываем о наших достижениях. Вот у нас какие уроки прошли? "День матери", "День отца", "Россия - страна возможностей", "День атомной промышленности". Многие ребята узнали, что атомные ледоколы первые у нас, у нас огромный флот, нам есть, чем гордиться", - сказал Кравцов.
По его словам, внеурочные занятия "Разговоры о важном" вызвали большой интерес среди школьников, так как в них нет формализма, который присутствует на традиционных уроках, но есть общение.
"Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью заявлено развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание и историческое просвещение.
Первый урок прошел в российских школах 5 сентября 2022 года, он, как отмечалось, был посвящен Дню знаний и направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них. Последнее в учебном году занятие, посвященное теме "Счастье", прошло в школах 22 мая.
К "Разговорам о важном" привлекут наставников, которых выбрали школьники