https://ria.ru/20230623/uroki-1879913911.html

Кравцов рассказал о реакции школьников и родителей на "Разговоры о важном"

Кравцов рассказал о реакции школьников и родителей на "Разговоры о важном" - РИА Новости, 23.06.2023

Кравцов рассказал о реакции школьников и родителей на "Разговоры о важном"

Школьники и их родители позитивно оценили занятия "Разговоры о важном", которые стали нововведением в прошедшем учебном году, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T08:46

2023-06-23T08:46

2023-06-23T08:46

россия

общество

сергей кравцов

образование - общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Школьники и их родители позитивно оценили занятия "Разговоры о важном", которые стали нововведением в прошедшем учебном году, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "В целом, очень позитивно. И родители, и учителя, ребята. Ведь на уроках мы рассказываем о наших достижениях. Вот у нас какие уроки прошли? "День матери", "День отца", "Россия - страна возможностей", "День атомной промышленности". Многие ребята узнали, что атомные ледоколы первые у нас, у нас огромный флот, нам есть, чем гордиться", - сказал Кравцов. По его словам, внеурочные занятия "Разговоры о важном" вызвали большой интерес среди школьников, так как в них нет формализма, который присутствует на традиционных уроках, но есть общение. "Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью заявлено развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание и историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября 2022 года, он, как отмечалось, был посвящен Дню знаний и направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них. Последнее в учебном году занятие, посвященное теме "Счастье", прошло в школах 22 мая.

https://ria.ru/20230615/nastavnik-1878380561.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, сергей кравцов, образование - общество