https://ria.ru/20230623/uchitelya-1879909319.html

Кравцов рассказал об угрозах учителям из новых регионов

Кравцов рассказал об угрозах учителям из новых регионов - РИА Новости, 23.06.2023

Кравцов рассказал об угрозах учителям из новых регионов

Учителям из новых регионов России продолжают поступать угрозы, но несмотря на это педагоги готовы приходить в школы и учить детей, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T07:38

2023-06-23T07:38

2023-06-23T07:38

общество

россия

херсонская область

сергей кравцов

запорожье

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Учителям из новых регионов России продолжают поступать угрозы, но несмотря на это педагоги готовы приходить в школы и учить детей, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. "Важно то, что 1 сентября 1300 школ открылись, и не было необходимости, чтобы приезжали учителя из других регионов. Фактически учителя, при той информационной войне, которая там, давление, они вышли в школы. Вот они настоящие герои, им низкий поклон. И они завершили учебный год. И мы сегодня готовимся к началу нового учебного года. И несмотря на те угрозы, которые им поступают, они готовы быть в школе", - сказал Кравцов. В октябре прошлого года министр рекомендовал учителям Херсонской области переехать на левый берег Днепра, в Крым или Краснодарский край.

https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879907467.html

россия

херсонская область

запорожье

донецкая народная республика

луганская народная республика

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общество, россия, херсонская область , сергей кравцов, запорожье, донецкая народная республика, луганская народная республика