https://ria.ru/20230623/uchitelya-1879909319.html
Кравцов рассказал об угрозах учителям из новых регионов
Кравцов рассказал об угрозах учителям из новых регионов - РИА Новости, 23.06.2023
Кравцов рассказал об угрозах учителям из новых регионов
Учителям из новых регионов России продолжают поступать угрозы, но несмотря на это педагоги готовы приходить в школы и учить детей, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T07:38
2023-06-23T07:38
2023-06-23T07:38
общество
россия
херсонская область
сергей кравцов
запорожье
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874091197_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_81918a1300f15fc87e40ef9e86d1cf8e.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Учителям из новых регионов России продолжают поступать угрозы, но несмотря на это педагоги готовы приходить в школы и учить детей, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. "Важно то, что 1 сентября 1300 школ открылись, и не было необходимости, чтобы приезжали учителя из других регионов. Фактически учителя, при той информационной войне, которая там, давление, они вышли в школы. Вот они настоящие герои, им низкий поклон. И они завершили учебный год. И мы сегодня готовимся к началу нового учебного года. И несмотря на те угрозы, которые им поступают, они готовы быть в школе", - сказал Кравцов. В октябре прошлого года министр рекомендовал учителям Херсонской области переехать на левый берег Днепра, в Крым или Краснодарский край.
https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879907467.html
россия
херсонская область
запорожье
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874091197_87:0:1862:1331_1920x0_80_0_0_bee1e526ae0fdff63482c228eae8a75d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, херсонская область , сергей кравцов, запорожье, донецкая народная республика, луганская народная республика
Общество, Россия, Херсонская область , Сергей Кравцов, Запорожье, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Кравцов рассказал об угрозах учителям из новых регионов
Кравцов: учителям из новых регионов поступают угрозы, но они готовы быть в школе