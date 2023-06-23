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Кравцов рассказал об угрозах учителям из новых регионов - РИА Новости, 23.06.2023
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07:38 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/uchitelya-1879909319.html
Кравцов рассказал об угрозах учителям из новых регионов
Кравцов рассказал об угрозах учителям из новых регионов - РИА Новости, 23.06.2023
Кравцов рассказал об угрозах учителям из новых регионов
Учителям из новых регионов России продолжают поступать угрозы, но несмотря на это педагоги готовы приходить в школы и учить детей, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T07:38
2023-06-23T07:38
общество
россия
херсонская область
сергей кравцов
запорожье
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Учителям из новых регионов России продолжают поступать угрозы, но несмотря на это педагоги готовы приходить в школы и учить детей, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. "Важно то, что 1 сентября 1300 школ открылись, и не было необходимости, чтобы приезжали учителя из других регионов. Фактически учителя, при той информационной войне, которая там, давление, они вышли в школы. Вот они настоящие герои, им низкий поклон. И они завершили учебный год. И мы сегодня готовимся к началу нового учебного года. И несмотря на те угрозы, которые им поступают, они готовы быть в школе", - сказал Кравцов. В октябре прошлого года министр рекомендовал учителям Херсонской области переехать на левый берег Днепра, в Крым или Краснодарский край.
https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879907467.html
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херсонская область
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общество, россия, херсонская область , сергей кравцов, запорожье, донецкая народная республика, луганская народная республика
Общество, Россия, Херсонская область , Сергей Кравцов, Запорожье, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Кравцов рассказал об угрозах учителям из новых регионов

Кравцов: учителям из новых регионов поступают угрозы, но они готовы быть в школе

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Учителям из новых регионов России продолжают поступать угрозы, но несмотря на это педагоги готовы приходить в школы и учить детей, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.
"Важно то, что 1 сентября 1300 школ открылись, и не было необходимости, чтобы приезжали учителя из других регионов. Фактически учителя, при той информационной войне, которая там, давление, они вышли в школы. Вот они настоящие герои, им низкий поклон. И они завершили учебный год. И мы сегодня готовимся к началу нового учебного года. И несмотря на те угрозы, которые им поступают, они готовы быть в школе", - сказал Кравцов.
В октябре прошлого года министр рекомендовал учителям Херсонской области переехать на левый берег Днепра, в Крым или Краснодарский край.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Кравцов рассказал, когда школьники будут изучать причины начала СВО
07:10
 
ОбществоРоссияХерсонская областьСергей КравцовЗапорожьеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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