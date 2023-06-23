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ФОМ: больше половины россиян поддержали передачу "Троицы" Рублева РПЦ - РИА Новости, 23.06.2023
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Религия
 
18:05 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/troitsa-1880071646.html
ФОМ: больше половины россиян поддержали передачу "Троицы" Рублева РПЦ
ФОМ: больше половины россиян поддержали передачу "Троицы" Рублева РПЦ - РИА Новости, 23.06.2023
ФОМ: больше половины россиян поддержали передачу "Троицы" Рублева РПЦ
Более половины россиян (57%) поддерживают передачу иконы "Троица" Андрея Рублева Русской православной церкви, среди верующих это решение поддержали 66%... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:05
2023-06-23T18:05
религия
россия
русская православная церковь
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более половины россиян (57%) поддерживают передачу иконы "Троица" Андрея Рублева Русской православной церкви, среди верующих это решение поддержали 66% опрошенных, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос "Вы скорее поддерживаете или скорее не поддерживаете инициативу о передаче Русской православной церкви иконы "Троица" Рублёва?" 57% россиян ответили, что поддерживают данную инициативу, ещё 17% придерживаются противоположного мнения, 26% затруднились ответить. Среди верующих 66% ответили, что поддерживают, 14% - против, ещё 21% затруднились ответить. Среди тех, кто поддерживает передачу иконы, 28% считают, что место иконы - в храме, по 4% - в храме икона будет более доступна людям, она должна находиться в России, перед ней молятся, ещё по 3% ответили, что это православная святыня, "так правильно", 2% ответили "я верующий человек", ещё по 1% - церковь лучше обеспечит сохранность иконы, она помогает людям, это имущество церкви и другое, 9% затруднились ответить, уточнили в результатах опроса. Отмечается, что среди тех, кто не поддерживает передачу иконы, 5% ответили, что это произведение искусства и она должна находиться в музее, по 4% - в музее икона будет доступна всем, музей лучше обеспечит сохранность иконы, по 1% - недоверие к РПЦ, "так правильно" и другое, 3% затруднились ответить. На вопрос "Как вы думаете, Русская православная церковь может или не может обеспечить сохранность иконы "Троица", написанной Андреем Рублёвым?" 69% россиян ответили, что может обеспечить, 11% считают, что нет, ещё 20% затруднились ответить. Среди православных граждан 75% считают, что РПЦ может обеспечить сохранность иконы, 9% придерживаются противоположного мнения, 16% затруднились ответить, следует из результатов исследования. Также 52% россиян сообщили, что для них произведение "Троица" Рублёва является святыней, 27% - выдающимся произведением древнерусского искусства, 21% затруднились ответить или дали другой ответ, говорится в результатах опроса. Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" был проведен 2-4 июня 2023 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230604/troitsa-1876075819.html
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россия, русская православная церковь, фонд "общественное мнение", фомнибус
Религия, Россия, Русская православная церковь, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
ФОМ: больше половины россиян поддержали передачу "Троицы" Рублева РПЦ

ФОМ: 57 процентов россиян поддержали передачу "Троицы" Рублева Русской православной церкви

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИкона "Троица"
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Икона "Троица" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более половины россиян (57%) поддерживают передачу иконы "Троица" Андрея Рублева Русской православной церкви, среди верующих это решение поддержали 66% опрошенных, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".
На вопрос "Вы скорее поддерживаете или скорее не поддерживаете инициативу о передаче Русской православной церкви иконы "Троица" Рублёва?" 57% россиян ответили, что поддерживают данную инициативу, ещё 17% придерживаются противоположного мнения, 26% затруднились ответить. Среди верующих 66% ответили, что поддерживают, 14% - против, ещё 21% затруднились ответить.
Икона Святой Троицы в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

Монахини у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

Верующие на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

Священнослужители у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

Верующие перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

Верующие перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

Священнослужитель у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 8

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 8

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 8
Среди тех, кто поддерживает передачу иконы, 28% считают, что место иконы - в храме, по 4% - в храме икона будет более доступна людям, она должна находиться в России, перед ней молятся, ещё по 3% ответили, что это православная святыня, "так правильно", 2% ответили "я верующий человек", ещё по 1% - церковь лучше обеспечит сохранность иконы, она помогает людям, это имущество церкви и другое, 9% затруднились ответить, уточнили в результатах опроса.
Отмечается, что среди тех, кто не поддерживает передачу иконы, 5% ответили, что это произведение искусства и она должна находиться в музее, по 4% - в музее икона будет доступна всем, музей лучше обеспечит сохранность иконы, по 1% - недоверие к РПЦ, "так правильно" и другое, 3% затруднились ответить.
На вопрос "Как вы думаете, Русская православная церковь может или не может обеспечить сохранность иконы "Троица", написанной Андреем Рублёвым?" 69% россиян ответили, что может обеспечить, 11% считают, что нет, ещё 20% затруднились ответить. Среди православных граждан 75% считают, что РПЦ может обеспечить сохранность иконы, 9% придерживаются противоположного мнения, 16% затруднились ответить, следует из результатов исследования.
Также 52% россиян сообщили, что для них произведение "Троица" Рублёва является святыней, 27% - выдающимся произведением древнерусского искусства, 21% затруднились ответить или дали другой ответ, говорится в результатах опроса.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" был проведен 2-4 июня 2023 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
"Самое важное — впереди". Что будет дальше с "Троицей" Рублева
4 июня, 14:23
 
РелигияРоссияРусская православная церковьФонд "Общественное мнение"ФОМнибус
 
 
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