https://ria.ru/20230623/troitsa-1880071646.html

ФОМ: больше половины россиян поддержали передачу "Троицы" Рублева РПЦ

ФОМ: больше половины россиян поддержали передачу "Троицы" Рублева РПЦ - РИА Новости, 23.06.2023

ФОМ: больше половины россиян поддержали передачу "Троицы" Рублева РПЦ

Более половины россиян (57%) поддерживают передачу иконы "Троица" Андрея Рублева Русской православной церкви, среди верующих это решение поддержали 66%... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:05

2023-06-23T18:05

2023-06-23T18:05

религия

россия

русская православная церковь

фонд "общественное мнение"

фомнибус

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более половины россиян (57%) поддерживают передачу иконы "Троица" Андрея Рублева Русской православной церкви, среди верующих это решение поддержали 66% опрошенных, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос "Вы скорее поддерживаете или скорее не поддерживаете инициативу о передаче Русской православной церкви иконы "Троица" Рублёва?" 57% россиян ответили, что поддерживают данную инициативу, ещё 17% придерживаются противоположного мнения, 26% затруднились ответить. Среди верующих 66% ответили, что поддерживают, 14% - против, ещё 21% затруднились ответить. Среди тех, кто поддерживает передачу иконы, 28% считают, что место иконы - в храме, по 4% - в храме икона будет более доступна людям, она должна находиться в России, перед ней молятся, ещё по 3% ответили, что это православная святыня, "так правильно", 2% ответили "я верующий человек", ещё по 1% - церковь лучше обеспечит сохранность иконы, она помогает людям, это имущество церкви и другое, 9% затруднились ответить, уточнили в результатах опроса. Отмечается, что среди тех, кто не поддерживает передачу иконы, 5% ответили, что это произведение искусства и она должна находиться в музее, по 4% - в музее икона будет доступна всем, музей лучше обеспечит сохранность иконы, по 1% - недоверие к РПЦ, "так правильно" и другое, 3% затруднились ответить. На вопрос "Как вы думаете, Русская православная церковь может или не может обеспечить сохранность иконы "Троица", написанной Андреем Рублёвым?" 69% россиян ответили, что может обеспечить, 11% считают, что нет, ещё 20% затруднились ответить. Среди православных граждан 75% считают, что РПЦ может обеспечить сохранность иконы, 9% придерживаются противоположного мнения, 16% затруднились ответить, следует из результатов исследования. Также 52% россиян сообщили, что для них произведение "Троица" Рублёва является святыней, 27% - выдающимся произведением древнерусского искусства, 21% затруднились ответить или дали другой ответ, говорится в результатах опроса. Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" был проведен 2-4 июня 2023 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230604/troitsa-1876075819.html

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россия, русская православная церковь, фонд "общественное мнение", фомнибус