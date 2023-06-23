https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880093490.html

Спецоперация, 23 июня: удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ

Спецоперация, 23 июня: удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости, 23.06.2023

Спецоперация, 23 июня: удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ

Минобороны сообщило о нанесении ночью удара по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, все назначенные объекты были поражены. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T22:35

2023-06-23T22:35

2023-06-23T22:35

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

калининград

рафаэль гросси

евросоюз

алексей лихачев

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минобороны сообщило о нанесении ночью удара по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, все назначенные объекты были поражены. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США, 11 украинских беспилотников и четыре тактические ракеты "Точка-У".Запорожская АЭСГенеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече в пятницу в Калининграде обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, поднятые главой МАГАТЭ в Совбезе ООН. Лихачев заявил, что РФ ждет от секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов украинских военных по станции. Также глава "Росатома" рассказал Гросси о мерах, предпринимаемых для безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, включая ее водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС. Турецкие БПЛА на Украине и возможные поставки F-16Генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщил, что они рассчитывают начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Также издание Politico со ссылкой на западных чиновников сообщило, что Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года, однако точные сроки доставки еще не определены. Кроме того, остается открытым вопрос, какие страны предоставят Украине самолеты. Согласно неназванному чиновнику из Пентагона, скорее всего, они будут переданы Нидерландами и Данией, но окончательное решение еще не было принято. Чонгарский мост и новые санкцииВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Чонгарский мост поврежден намного серьезнее, чем предполагалось. В ближайшие 15-20 дней эксперты будут решать, что с ним делать, пока он непригоден для передвижения. Совет ЕС в пятницу утвердил новый 11-й пакет санкций против России. Главным нововведением стало включение механизма, который позволит ограничивать продажу, поставку, передачу или экспорт определенных товаров и технологий, находящихся в санкционном европейском антироссийском списке, в ряд третьих стран, которые в ЕС подозревают в потенциальном участии в обходе санкций.

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