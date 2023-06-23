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Спецоперация, 23 июня: удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880093490.html
Спецоперация, 23 июня: удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Спецоперация, 23 июня: удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости, 23.06.2023
Спецоперация, 23 июня: удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Минобороны сообщило о нанесении ночью удара по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, все назначенные объекты были поражены. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T22:35
2023-06-23T22:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
калининград
рафаэль гросси
евросоюз
алексей лихачев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минобороны сообщило о нанесении ночью удара по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, все назначенные объекты были поражены. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США, 11 украинских беспилотников и четыре тактические ракеты "Точка-У".Запорожская АЭСГенеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече в пятницу в Калининграде обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, поднятые главой МАГАТЭ в Совбезе ООН. Лихачев заявил, что РФ ждет от секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов украинских военных по станции. Также глава "Росатома" рассказал Гросси о мерах, предпринимаемых для безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, включая ее водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС. Турецкие БПЛА на Украине и возможные поставки F-16Генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщил, что они рассчитывают начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Также издание Politico со ссылкой на западных чиновников сообщило, что Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года, однако точные сроки доставки еще не определены. Кроме того, остается открытым вопрос, какие страны предоставят Украине самолеты. Согласно неназванному чиновнику из Пентагона, скорее всего, они будут переданы Нидерландами и Данией, но окончательное решение еще не было принято. Чонгарский мост и новые санкцииВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Чонгарский мост поврежден намного серьезнее, чем предполагалось. В ближайшие 15-20 дней эксперты будут решать, что с ним делать, пока он непригоден для передвижения. Совет ЕС в пятницу утвердил новый 11-й пакет санкций против России. Главным нововведением стало включение механизма, который позволит ограничивать продажу, поставку, передачу или экспорт определенных товаров и технологий, находящихся в санкционном европейском антироссийском списке, в ряд третьих стран, которые в ЕС подозревают в потенциальном участии в обходе санкций.
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в мире, россия, украина, калининград, рафаэль гросси, евросоюз, алексей лихачев, магатэ, вооруженные силы украины, александр трембицкий, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Калининград, Рафаэль Гросси, Евросоюз, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Александр Трембицкий, F-16

Спецоперация, 23 июня: удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минобороны сообщило о нанесении ночью удара по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, все назначенные объекты были поражены.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США, 11 украинских беспилотников и четыре тактические ракеты "Точка-У".

Запорожская АЭС

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече в пятницу в Калининграде обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, поднятые главой МАГАТЭ в Совбезе ООН.
Лихачев заявил, что РФ ждет от секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов украинских военных по станции. Также глава "Росатома" рассказал Гросси о мерах, предпринимаемых для безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, включая ее водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:06
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.06.2023Посмотреть

Турецкие БПЛА на Украине и возможные поставки F-16

Генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщил, что они рассчитывают начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году.
Также издание Politico со ссылкой на западных чиновников сообщило, что Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года, однако точные сроки доставки еще не определены. Кроме того, остается открытым вопрос, какие страны предоставят Украине самолеты. Согласно неназванному чиновнику из Пентагона, скорее всего, они будут переданы Нидерландами и Данией, но окончательное решение еще не было принято.

Чонгарский мост и новые санкции

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Чонгарский мост поврежден намного серьезнее, чем предполагалось. В ближайшие 15-20 дней эксперты будут решать, что с ним делать, пока он непригоден для передвижения.
Совет ЕС в пятницу утвердил новый 11-й пакет санкций против России. Главным нововведением стало включение механизма, который позволит ограничивать продажу, поставку, передачу или экспорт определенных товаров и технологий, находящихся в санкционном европейском антироссийском списке, в ряд третьих стран, которые в ЕС подозревают в потенциальном участии в обходе санкций.
Посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Четыре шага на три буквы: США определились с маршрутом
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКалининградРафаэль ГроссиЕвросоюзАлексей ЛихачевМАГАТЭВооруженные силы УкраиныАлександр ТрембицкийF-16
 
 
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