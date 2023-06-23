Продюсеры показали состарившегося Хориняка на съемках "Последнего богатыря"
Появились кадры со съемок сериала "Последний богатырь. Наследие" с состарившимся Хориняком
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром STARTСъемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Появились первые кадры со съемок сериала "Последний богатырь. Наследие", сообщает пресс-служба проекта. События в нем разворачиваются через 20 лет после финала франшизы о сыне Ильи Муромца.
В оригинальных фильмах Иван Найденов (Виктор Хориняк) жил в современной Москве, притворялся магом и участвовал в телешоу. Пока не узнал, кто его отец. Парень оказался в сказочной стране Белогорье. Там он познакомился с Бабой Ягой, водяным и другими богатырями.
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром STARTСъемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
1 из 3
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром STARTСъемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
2 из 3
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром STARTСъемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
3 из 3
Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
1 из 3
Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
2 из 3
Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
3 из 3
В сериале Найденову уже 50 лет. У него две дочери. Старшая — богатырша Марья (Арина Рожкова). Младшая — начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Последняя отправится в прошлое, чтобы спасти отца и Белогорье. В Москве 2017 года она увидит, каким Иван был до того, как узнал о своем происхождении. Марья останется в Белогорье и сразится со злом там.
К ролям вернутся Виктор Хориняк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Владислав Ветров и другие. Образ Соловья-разбойника воплотит Александр Лыков. Зеркальце — роль Татьяны Догилевой. Юлия Пересильд сыграет молодую Бабу Ягу, Александра Урсуляк — повзрослевшую Василису.
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром STARTСъемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
1 из 3
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром STARTСъемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
2 из 3
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром STARTСъемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
3 из 3
Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
1 из 3
Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
2 из 3
Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
3 из 3
В проекте также задействованы Дмитрий Лысенков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый.
"В предыдущих фильмах у нас круто раскрыты мужские персонажи, сейчас мы хотим добавить глубины персонажам женским, этой части нашей вселенной. В итоге мы писали сценарий восьми серий один год и один месяц без пауз", — говорит креативный продюсер Василий Куценко.
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром STARTСъемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
1 из 3
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром STARTСъемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
2 из 3
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром STARTСъемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
3 из 3
Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
1 из 3
Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
2 из 3
Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
3 из 3
Над созданием сериала работают онлайн-кинотеатр START, телеканал "Россия" и студия Yellow, Black and White при поддержке АНО "ИРИ".
Ранее сообщалось, что режиссером сериала станет Антон Маслов, снявший первый сезон "Вампиров средней полосы".