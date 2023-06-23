https://ria.ru/20230623/serial-1880009046.html

Продюсеры показали состарившегося Хориняка на съемках "Последнего богатыря"

Продюсеры показали состарившегося Хориняка на съемках "Последнего богатыря" - РИА Новости, 23.06.2023

Продюсеры показали состарившегося Хориняка на съемках "Последнего богатыря"

Появились первые кадры со съемок сериала "Последний богатырь. Наследие", сообщает пресс-служба проекта. События в нем разворачиваются через 20 лет после финала... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T16:09

2023-06-23T16:09

2023-06-23T16:15

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Появились первые кадры со съемок сериала "Последний богатырь. Наследие", сообщает пресс-служба проекта. События в нем разворачиваются через 20 лет после финала франшизы о сыне Ильи Муромца.В оригинальных фильмах Иван Найденов (Виктор Хориняк) жил в современной Москве, притворялся магом и участвовал в телешоу. Пока не узнал, кто его отец. Парень оказался в сказочной стране Белогорье. Там он познакомился с Бабой Ягой, водяным и другими богатырями. В сериале Найденову уже 50 лет. У него две дочери. Старшая — богатырша Марья (Арина Рожкова). Младшая — начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Последняя отправится в прошлое, чтобы спасти отца и Белогорье. В Москве 2017 года она увидит, каким Иван был до того, как узнал о своем происхождении. Марья останется в Белогорье и сразится со злом там. К ролям вернутся Виктор Хориняк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Владислав Ветров и другие. Образ Соловья-разбойника воплотит Александр Лыков. Зеркальце — роль Татьяны Догилевой. Юлия Пересильд сыграет молодую Бабу Ягу, Александра Урсуляк — повзрослевшую Василису. В проекте также задействованы Дмитрий Лысенков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый."В предыдущих фильмах у нас круто раскрыты мужские персонажи, сейчас мы хотим добавить глубины персонажам женским, этой части нашей вселенной. В итоге мы писали сценарий восьми серий один год и один месяц без пауз", — говорит креативный продюсер Василий Куценко.Над созданием сериала работают онлайн-кинотеатр START, телеканал "Россия" и студия Yellow, Black and White при поддержке АНО "ИРИ". Ранее сообщалось, что режиссером сериала станет Антон Маслов, снявший первый сезон "Вампиров средней полосы".

https://ria.ru/20230426/kino-1867958749.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть