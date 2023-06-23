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МИД объявил о введении новых ответных санкций против Евросоюза - РИА Новости, 23.06.2023
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15:11 23.06.2023 (обновлено: 16:27 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880022115.html
МИД объявил о введении новых ответных санкций против Евросоюза
МИД объявил о введении новых ответных санкций против Евросоюза - РИА Новости, 23.06.2023
МИД объявил о введении новых ответных санкций против Евросоюза
Москва после вступления в силу 11-го пакета санкций расширила перечень представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, говорится на сайте МИД. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:11
2023-06-23T16:27
евросоюз
россия
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
москва
киев
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Москва после вступления в силу 11-го пакета санкций расширила перечень представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, говорится на сайте МИД.&quot;В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом &quot;О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию&quot; от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства&quot;, — отметили в ведомстве.В российский стоп-лист попали сотрудники силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран — членов ЕС, а также частные лица, которые имеют отношение к оказанию военной помощи Киеву. Ограничительные меры затронут и представителей евроструктур, ответственных за введение санкций против России и пытающихся подорвать отношения Москвы с другими государствами."Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией", — добавили в министерстве.МИД подчеркнул, что действия ЕС нелегитимны и подрывают международно-правовые нормы. Российские дипломаты пообещали и впредь отвечать на враждебные действия западных стран.Евросоюз в пятницу утвердил 11-й пакет санкций против Москвы. В список новаций входит внедрение механизма воздействия на третьи страны, заподозренные в реэкспорте подсанкционных товаров, запрет на транзит через Россию разной продукции и на использование отечественных грузовых прицепов в ЕС, а также другие меры, включая персональные ограничения.Кроме того, ЕС окончательно прекращает импорт российской нефти по северной ветке трубопровода "Дружба", при этом транзит через территорию России сырья из Казахстана по этой ветке продолжится.ЕС ввел уже десять пакетов санкций, которые затронули различные секторы российской экономики. В Брюсселе также отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС упал, соответственно, практически на 60 процентов.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879950272.html
https://ria.ru/20230623/gubernatory-1880005181.html
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евросоюз, россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии, москва, киев, владимир путин
Евросоюз, Россия, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России, Москва, Киев, Владимир Путин
МИД объявил о введении новых ответных санкций против Евросоюза

МИД: Россия запретила въезд некоторым европейским чиновникам в ответ на 11-й пакет санкций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн РИА Новости. Москва после вступления в силу 11-го пакета санкций расширила перечень представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, говорится на сайте МИД.
«

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", — отметили в ведомстве.

В российский стоп-лист попали сотрудники силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран — членов ЕС, а также частные лица, которые имеют отношение к оказанию военной помощи Киеву. Ограничительные меры затронут и представителей евроструктур, ответственных за введение санкций против России и пытающихся подорвать отношения Москвы с другими государствами.
"Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией", — добавили в министерстве.
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Евросоюз в пятницу утвердил 11-й пакет санкций против Москвы. В список новаций входит внедрение механизма воздействия на третьи страны, заподозренные в реэкспорте подсанкционных товаров, запрет на транзит через Россию разной продукции и на использование отечественных грузовых прицепов в ЕС, а также другие меры, включая персональные ограничения.
Кроме того, ЕС окончательно прекращает импорт российской нефти по северной ветке трубопровода "Дружба", при этом транзит через территорию России сырья из Казахстана по этой ветке продолжится.
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Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЕвросоюзРоссияЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении РоссииМоскваКиевВладимир Путин
 
 
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