https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880022115.html

МИД объявил о введении новых ответных санкций против Евросоюза

МИД объявил о введении новых ответных санкций против Евросоюза - РИА Новости, 23.06.2023

МИД объявил о введении новых ответных санкций против Евросоюза

Москва после вступления в силу 11-го пакета санкций расширила перечень представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, говорится на сайте МИД. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:11

2023-06-23T15:11

2023-06-23T16:27

евросоюз

россия

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

москва

киев

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_f2ea8a33d539774291126071458e4139.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Москва после вступления в силу 11-го пакета санкций расширила перечень представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, говорится на сайте МИД."В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", — отметили в ведомстве.В российский стоп-лист попали сотрудники силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран — членов ЕС, а также частные лица, которые имеют отношение к оказанию военной помощи Киеву. Ограничительные меры затронут и представителей евроструктур, ответственных за введение санкций против России и пытающихся подорвать отношения Москвы с другими государствами."Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией", — добавили в министерстве.МИД подчеркнул, что действия ЕС нелегитимны и подрывают международно-правовые нормы. Российские дипломаты пообещали и впредь отвечать на враждебные действия западных стран.Евросоюз в пятницу утвердил 11-й пакет санкций против Москвы. В список новаций входит внедрение механизма воздействия на третьи страны, заподозренные в реэкспорте подсанкционных товаров, запрет на транзит через Россию разной продукции и на использование отечественных грузовых прицепов в ЕС, а также другие меры, включая персональные ограничения.Кроме того, ЕС окончательно прекращает импорт российской нефти по северной ветке трубопровода "Дружба", при этом транзит через территорию России сырья из Казахстана по этой ветке продолжится.ЕС ввел уже десять пакетов санкций, которые затронули различные секторы российской экономики. В Брюсселе также отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС упал, соответственно, практически на 60 процентов.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879950272.html

https://ria.ru/20230623/gubernatory-1880005181.html

https://ria.ru/20230425/sanktsii-1867507395.html

россия

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии, москва, киев, владимир путин