https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879997906.html

В ЕС заявили о трудностях в продвижении новых мер против России

В ЕС заявили о трудностях в продвижении новых мер против России - РИА Новости, 23.06.2023

В ЕС заявили о трудностях в продвижении новых мер против России

Европейскому союзу, который принял 11 пакетов санкций против РФ, уже "трудно продвигать" дальше политику ограничений в отношении России, заявила глава... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:40

2023-06-23T13:40

2023-06-23T13:40

россия

урсула фон дер ляйен

владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

экономика

санкции в отношении россии

в мире

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МАДРИД, 23 июн - РИА Новости. Европейскому союзу, который принял 11 пакетов санкций против РФ, уже "трудно продвигать" дальше политику ограничений в отношении России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газете El Mundo. "Мы только что приняли одиннадцатый пакет экономических санкций. Они очень жесткие и будут продолжать оказывать жесткое воздействие на Россию. Трудно идти дальше. Верно то, что были попытки обойти санкции или избежать их, используя лазейки, и это то, чего мы должны избегать любой ценой", — сказала она. Отвечая на вопрос, можно ли будет финансировать восстановление Украины за счет 300 миллиардов замороженных активов России, фон дер Ляйен объяснила, что юридически это будет очень сложно сделать, но над этим интенсивно работают юристы ЕС. "Мы работаем в политическом и юридическом плане для достижения этой цели. Предложение будет готово до летних каникул в Брюсселе", — сказала глава ЕК. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных активов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20230614/abramchenko-1877815623.html

https://ria.ru/20230613/strakhi-1877689405.html

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россия, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, экономика, санкции в отношении россии, в мире