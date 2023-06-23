https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879950272.html

ЕС начал работу над 12-м пакетом санкций против России, сообщил МИД Польши

ЕС начал работу над 12-м пакетом санкций против России, сообщил МИД Польши - РИА Новости, 23.06.2023

ЕС начал работу над 12-м пакетом санкций против России, сообщил МИД Польши

Европейский союз начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении России, еще официально не приняв 11-й пакет, сообщил заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T10:51

2023-06-23T10:51

2023-06-23T10:51

евросоюз

еврокомиссия

россия

польша

германия

экономика

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839087952_0:296:3071:2023_1920x0_80_0_0_fddef14ad401ea39aba16748583b97da.jpg

ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Европейский союз начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении России, еще официально не приняв 11-й пакет, сообщил заместитель министра иностранных дел России Петр Вавжик в интервью агентству РАР. Ранее сообщалось, что страны ЕС согласовали на текущей неделе 11 пакет антироссийских санкций "Мы уже работаем над 12-м пакетом санкций", - сказал Вавжик, подчеркнув, что Польша в рамках этого пакета хотела бы "ликвидировать четыре элемента, которые обеспечивают большие финансовые ресурсы для России". По его словам, самым непростым является запрет экспорта алмазов из России в ЕС. "Это не сложная процедура, но страны Бенилюкса, где в основном происходит коммерческий оборот алмазов, будут протестовать. Однако, если удалось, например, убедить итальянцев и греков закрыть порты, то, вероятно, и в этом случае удастся, наконец, выработать решение, приемлемое для всех", - сказал замминистра. Он подчеркнул, что трудно предсказать, когда может быть принят 12-й пакет санкций, но заявил, что Польша стремится к тому, "чтобы он был максимально широким". Как сообщали ранее в ЕС, основным "новшеством" в 11-м пакете станет возможность введения ограничений на экспорт "чувствительных" товаров и технологий двойного назначения в третьи страны, которые впоследствии якобы переправляют их в Россию. Кроме того, будет опубликован расширенный список товаров и технологий из ЕС, которые нельзя будет доставлять в третьи страны транзитом через российскую территорию. По данным СМИ, в 11-м пакете ожидается также формальное закрытие северной ветки нефтепровода "Дружба", через который поставлялась российская нефть в Польшу и Германию. При этом южная ветка, поставляющая нефть в Венгрию, продолжит функционировать. Кроме того, как ожидается, по северной ветке "Дружбы" все же продолжится экспорт нефти из Казахстана, указывало издание Euractiv. По данным AFP, под персональные санкции за обход ограничительных мер попадут три компании, зарегистрированные в Гонконге, два юрлица из ОАЭ, два - из Узбекистана, а также по одной компании из Ирана, Армении и Сирии. В общей же сложности в санкционный список, как ожидается, попадут более ста новых фигурантов - 71 физлицо и 33 организации. Европейские санкции предполагают заморозку всех активов и запрет на передачу каких-либо средств организациям из "черного списка". Попавшим под санкции физическим лицам запрещаются поездки в страны ЕС, их активы на территории союза подлежат заморозке. Также, по данным СМИ, вводятся ограничения на экспорт в Россию холодильного оборудования, принтеров, электронных калькуляторов, другой продукции, которая, по мнению европейских чиновников, может способствовать "военному и технологическому усилению России или развитию секторов обороны и безопасности в РФ". Всего такой список, предположительно, будет состоять из 155 страниц. Кроме того, планируется запретить заход в порты Евросоюза для судов, которые подозреваются в нарушении запрета на импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России по морю. Также планируется продлить приостановку вещания на территории Евросоюза пяти российских СМИ. Предыдущий, 10-й по счету, пакет санкций против России Евросоюз ввел 25 февраля. В нем также были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили 10-й пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%. После введения 10-го пакета под санкциями ЕС находились 1473 физлица и 207 организаций. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230621/sanktsii-1879622288.html

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878313059.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

россия

польша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, еврокомиссия, россия, польша, германия, экономика, санкции в отношении россии, в мире