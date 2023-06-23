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В Ростовской области направят средства на ремонт рыбоводных заводов - РИА Новости, 23.06.2023
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Ростовская область
 
21:30 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/remont-1880097352.html
В Ростовской области направят средства на ремонт рыбоводных заводов
В Ростовской области направят средства на ремонт рыбоводных заводов - РИА Новости, 23.06.2023
В Ростовской области направят средства на ремонт рыбоводных заводов
Более 1 миллиарда рублей будет направлено на реконструкцию рыбоводных заводов и научного центра аквакультуры в Ростовской области в ближайшие семь лет, сообщил... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T21:30
2023-06-23T21:30
ростовская область
ростовская область
дон
совет федерации рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн – РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей будет направлено на реконструкцию рыбоводных заводов и научного центра аквакультуры в Ростовской области в ближайшие семь лет, сообщил первый замгубернатора региона Виктор Гончаров на заседании рабочей группы по вопросу оздоровления и развития водохозяйственного комплекса реки Дон. "На реконструкцию Донского осетрового и Аксайско-Донского рыбоводных заводов, а также научного центра аквакультуры "Взморье" за счет средств федерального бюджета с 2023 по 2029 годы должно быть выделено более 1 миллиарда рублей", - сказал он. Гончаров отметил, что одна из функций строящегося в регионе Багаевского гидроузла - обеспечение пропуска и нереста рыб, так как в состав рыбохозяйственных сооружений входят рыбопропускной шлюз и рыбоходно-нерестовый канал с производительностью, превышающей современные показатели в 2,5-3 раза. По словам первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, строительство Багаевского гидроузла является одним из основных финансовоемких мероприятий плана по оздоровлению Дона. "На него из федерального бюджета все средства выделены, потому что это ключевое мероприятие, которое позволяет в первую очередь увеличить водность Дона. Не секрет, что Дон сейчас питает и новые регионы, поэтому и министерство транспорта, и Совет Федерации держат руку на пульсе, контролируют ход строительства", - сказал он. Строительство Багаевского гидроузла стартовало в 2018 году. Предполагается, что он обеспечит более экономное использование водных ресурсов, гарантирует подачу воды к Новочеркасской ГРЭС в достаточных объемах, а также обеспечит надежное судоходство крупнотоннажного флота на Нижнем Дону. Завершить работы по основным гидросооружениям планируется к концу 2024 года. На данный момент, по данным подрядчика, на объекте идет активная стадия строительно-монтажных работ. Ведется устройство водосбросной плотины, рыбно-нерестового канала, строительство комплекса гидротехнических сооружений судоходного шлюза, а также подготовительные работы на водохранилище верхнего бьефа (земляные дамбы и ограждающие сооружения).
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ростовская область, дон, совет федерации рф
Ростовская область , Ростовская область, Дон, Совет Федерации РФ
В Ростовской области направят средства на ремонт рыбоводных заводов

Более миллиарда рублей направят на ремонт рыбоводных заводов в Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн – РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей будет направлено на реконструкцию рыбоводных заводов и научного центра аквакультуры в Ростовской области в ближайшие семь лет, сообщил первый замгубернатора региона Виктор Гончаров на заседании рабочей группы по вопросу оздоровления и развития водохозяйственного комплекса реки Дон.
"На реконструкцию Донского осетрового и Аксайско-Донского рыбоводных заводов, а также научного центра аквакультуры "Взморье" за счет средств федерального бюджета с 2023 по 2029 годы должно быть выделено более 1 миллиарда рублей", - сказал он. Гончаров отметил, что одна из функций строящегося в регионе Багаевского гидроузла - обеспечение пропуска и нереста рыб, так как в состав рыбохозяйственных сооружений входят рыбопропускной шлюз и рыбоходно-нерестовый канал с производительностью, превышающей современные показатели в 2,5-3 раза.
По словам первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, строительство Багаевского гидроузла является одним из основных финансовоемких мероприятий плана по оздоровлению Дона. "На него из федерального бюджета все средства выделены, потому что это ключевое мероприятие, которое позволяет в первую очередь увеличить водность Дона. Не секрет, что Дон сейчас питает и новые регионы, поэтому и министерство транспорта, и Совет Федерации держат руку на пульсе, контролируют ход строительства", - сказал он.
Строительство Багаевского гидроузла стартовало в 2018 году. Предполагается, что он обеспечит более экономное использование водных ресурсов, гарантирует подачу воды к Новочеркасской ГРЭС в достаточных объемах, а также обеспечит надежное судоходство крупнотоннажного флота на Нижнем Дону. Завершить работы по основным гидросооружениям планируется к концу 2024 года.
На данный момент, по данным подрядчика, на объекте идет активная стадия строительно-монтажных работ. Ведется устройство водосбросной плотины, рыбно-нерестового канала, строительство комплекса гидротехнических сооружений судоходного шлюза, а также подготовительные работы на водохранилище верхнего бьефа (земляные дамбы и ограждающие сооружения).
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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15 июня, 21:43
 
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