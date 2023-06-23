https://ria.ru/20230623/razgovor-1880096986.html

США пока не готовы объявить о новом разговоре Байдена и Си Цзиньпина

США пока не готовы объявить о новом разговоре Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 23.06.2023

США пока не готовы объявить о новом разговоре Байдена и Си Цзиньпина

США пока не готовы объявить о новом разговоре президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, несмотря на заявление американского лидера о намерении РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T21:27

2023-06-23T21:27

2023-06-23T21:27

в мире

сша

китай

джо байден

си цзиньпин

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. США пока не готовы объявить о новом разговоре президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, несмотря на заявление американского лидера о намерении вскоре встретиться со своим китайским коллегой, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "У меня нет для вас никаких деталей. Президент совершенно точно снова встретится с председателем Си в подходящее время", - сообщил он журналистам на брифинге на вопрос о дате очередного разговора лидеров двух стран. В четверг Байден заявил, что рассчитает на встречу с председателем КНР в скором времени и не считает, что его высказывания о Си Цзиньпине повлияют на двусторонние отношения.

https://ria.ru/20230623/marshrut-1879874322.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, джон кирби