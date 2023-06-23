https://ria.ru/20230623/putin-1879936655.html
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 23.06.2023
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,9 процента россиян, его деятельность одобряют 76,1 процента, показал опрос Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:13
2023-06-23T10:13
2023-06-23T17:29
россия
владимир путин
михаил мишустин
геннадий зюганов
кпрф
вциом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878929000_0:190:3303:2048_1920x0_80_0_0_3f9cf49e7ceb404bcd5d5ec23e6c1e61.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,9 процента россиян, его деятельность одобряют 76,1 процента, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). О своем доверии к Путину заявили 79,9 процента россиян. Больше половины (61,8) доверяют председателю правительства Михаилу Мишустину. Также в лидерах глава КПРФ Геннадий Зюганов (35,7). Одобряют деятельность президента 76,1 процента опрошенных, деятельность правительства — 50,7, председателя правительства — 53,3. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 12 по 18 июня среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), один процент.
https://ria.ru/20230623/opros-1879929651.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878929000_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_c12ed2397d36ceca84d8df737aa0ab7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, геннадий зюганов, кпрф, вциом
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Геннадий Зюганов, КПРФ, ВЦИОМ
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос
Опрос ВЦИОМ: уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 78,9 процента