https://ria.ru/20230623/putin-1879936655.html

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 23.06.2023

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,9 процента россиян, его деятельность одобряют 76,1 процента, показал опрос Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T10:13

2023-06-23T10:13

2023-06-23T17:29

россия

владимир путин

михаил мишустин

геннадий зюганов

кпрф

вциом

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,9 процента россиян, его деятельность одобряют 76,1 процента, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). О своем доверии к Путину заявили 79,9 процента россиян. Больше половины (61,8) доверяют председателю правительства Михаилу Мишустину. Также в лидерах глава КПРФ Геннадий Зюганов (35,7). Одобряют деятельность президента 76,1 процента опрошенных, деятельность правительства — 50,7, председателя правительства — 53,3. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 12 по 18 июня среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), один процент.

https://ria.ru/20230623/opros-1879929651.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, михаил мишустин, геннадий зюганов, кпрф, вциом