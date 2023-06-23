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Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 23.06.2023
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10:13 23.06.2023 (обновлено: 17:29 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/putin-1879936655.html
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 23.06.2023
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,9 процента россиян, его деятельность одобряют 76,1 процента, показал опрос Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:13
2023-06-23T17:29
россия
владимир путин
михаил мишустин
геннадий зюганов
кпрф
вциом
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,9 процента россиян, его деятельность одобряют 76,1 процента, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). О своем доверии к Путину заявили 79,9 процента россиян. Больше половины (61,8) доверяют председателю правительства Михаилу Мишустину. Также в лидерах глава КПРФ Геннадий Зюганов (35,7). Одобряют деятельность президента 76,1 процента опрошенных, деятельность правительства — 50,7, председателя правительства — 53,3. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 12 по 18 июня среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), один процент.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, геннадий зюганов, кпрф, вциом
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Геннадий Зюганов, КПРФ, ВЦИОМ
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос

Опрос ВЦИОМ: уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 78,9 процента

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,9 процента россиян, его деятельность одобряют 76,1 процента, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
О своем доверии к Путину заявили 79,9 процента россиян. Больше половины (61,8) доверяют председателю правительства Михаилу Мишустину. Также в лидерах глава КПРФ Геннадий Зюганов (35,7).
Одобряют деятельность президента 76,1 процента опрошенных, деятельность правительства — 50,7, председателя правительства — 53,3.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 12 по 18 июня среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), один процент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинГеннадий ЗюгановКПРФВЦИОМ
 
 
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